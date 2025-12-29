«The Odyssey»: YouTuber «διόρθωσε» μέσω AI τις ιστορικά ανακριβείς πανοπλίες της υπερπαραγωγής του Christopher Nolan (videos)

Ένας YouTuber, βασιζόμενος σε ιστορικές αφηγήσεις και στα σχέδια ενός αθηναίου καλλιτέχνη, «διόρθωσε» -με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης– τις ανακρίβειες που εντόπισαν οι fans στο trailer της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) «The Odyssey».

Στις 24 Δεκεμβρίου, ένας YouTuber με το όνομα Demonflyingfox δημοσίευσε μια εναλλακτική εκδοχή του πρώτου trailer της «Οδύσσειας» του Νόλαν. Στο βίντεο, που έχει φτιαχτεί με Τεχνητή Νοημοσύνη, ο YouTuber αντικατέστησε τα κοστούμια των βασικών χαρακτήρων -του βασιλιά Αγαμέμνονα (Μπένι Σάφντι – Benny Safdie), του Οδυσσέα (Ματ Ντέιμον – Matt Damon) και του Τηλέμαχου (Τομ Χόλαντ – Tom Holland)– με «πιο αυθεντικές πανοπλίες της Εποχής του Χαλκού».

Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια των έντονων επικρίσεων που δέχθηκαν ο Νόλαν και η Universal μετά τη δημοσίευση των πρώτων εικόνων της ταινίας, η οποία αναμένεται στους κινηματογράφους στις 15 Ιουλίου 2026, και στην οποία τους αποδίδονται πολλές ιστορικές ανακρίβειες.

Ανάμεσά τους, το κράνος και η «φανταστική πανοπλία τύπου Batman» που φορά ο Αγαμέμνονας, αλλά και το «jogging του Τηλέμαχου», το βραδινό φόρεμα της Πηνελόπης, καθώς και η κορινθιακή πανοπλία του Οδυσσέα… Αυτά τα αισθητικά και χρονολογικά σφάλματα επισημάνθηκαν από αρχαιολόγους και λάτρεις της αρχαίας Ελλάδας.

Όλη αυτή η αναστάτωση στα κοινωνικά δίκτυα έδωσε την ιδέα στον Demonflyingfox να αναδημιουργήσει το trailer, διάρκειας μόλις ενός λεπτού, ακολουθώντας τις συστάσεις των ειδικών. Ο δημιουργός άλλαξε τη σκοτεινή πανοπλία του Αγαμέμνονα σε ένα πιο ελληνικό ένδυμα, με αποχρώσεις του χρυσού, του κόκκινου και του μπλε. Για να το πετύχει, εμπνεύστηκε από το έργο του Δημήτριου Κατσίκη, ενός αθηναίου μεταλλουργού και καλλιτέχνη με πάθος για την αρχαιότητα, καθώς και από μουσειακά εκθέματα και ιστορικές πηγές.

Ωστόσο, οι πανοπλίες που φαντάστηκε ο Demonflyingfox εντυπωσιάζουν πολύ λιγότερο στο πανί από εκείνες του Νόλαν, που παρουσιάζουν περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό ίσως εξηγεί τις επιλογές του βρετανού σκηνοθέτη, ο οποίος θέλησε να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με το συλλογικό φαντασιακό παρά με την αυθεντική αισθητική των πολεμιστών της εποχής.

Αντί για την πανοπλία της κλασικής εποχής που συχνά βλέπουμε στο Χόλιγουντ, το βίντεο παρουσιάζει την Πανοπλία των Δενδρών. Αυτή περιλαμβάνει μεγάλες, κλιμακωτές χάλκινες πλάκες που προστατεύουν τον λαιμό και τον κορμό, δίνοντας στους πολεμιστές μια ξεχωριστή, ογκώδη εμφάνιση. Παράλληλα, ο Αγαμέμνονας και ο Οδυσσέας εμφανίζονται να φορούν κράνος από χαυλιόδοντα αγριόχοιρου, τα οποία περιγράφονται στην Ιλιάδα και έχουν επιβεβαιωθεί από αρχαιολογικές ανακαλύψεις.

