«Το Τεστ» του Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι

Αν σας έθεταν το ερώτημα «Τι θα επιλέγατε: 100.000 ευρώ τώρα ή 1.000.000 ευρώ σε δέκα χρόνια;» τι θα αποφασίζατε;

Αυτό το φαινομενικά απλό δίλημμα, που αποτελεί τον κύριο ιστό στο θεατρικό έργο «Το τεστ» του Ισπανού συγγραφέα Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι, αποκαλύπτει όχι μόνο τα αγκάθια στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και τις ηθικές αρχές όλων μας, τις οποίες συχνά παγιδεύει η καπιταλιστική δομή της δυτικής κοινωνίας.

Το «Τεστ» δεν είναι παρά ένα ψυχολογικό τεστ προσωπικότητας, που τέθηκε σε ένα παντρεμένο ζευγάρι με οικονομικά προβλήματα από τον καλύτερό τους φίλο και οφείλει την έμπνευσή του στην επιτυχημένη ψυχολόγο και νυν σύντροφο του τελευταίου.

Το έργο, που μετέφρασε εύστοχα η Μαρία Χατζηεμμανουήλ, ενώ διασκεύασε και σκηνοθέτησε ο Χρήστος Σουγάρης, απέσπασε το θεατρικό βραβείο Frayluis de Leon 2014, αποτελώντας μία από τις εκπλήξεις του καταλανικού θεάτρου, καθώς ο Ντουάρι, εκπαιδευμένος στη Σχολή Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Τεχνών, ήταν τότε γνωστός μόνο ως σεναριογράφος. Ωστόσο αυτή η κωμωδία – αν μπορεί να θεωρηθεί κωμωδία η ανασκαφή της αυτοκαταστροφικής ικανότητας που κουβαλάει ο καθένας μέσα του –, παρόλο που διαθέτει νύξεις χιούμορ, σε κάνει να προβληματιστείς και να αντιμετωπίσεις με διαφορετικό τρόπο τόσο τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας όσο και τον ίδιο σου τον εαυτό. Ή ακόμα και να αναρωτηθείς: Πόσο κοστολογούνται οι αρχές μας;

Η ευφυής σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη κινείται πάνω σε μια τεντωμένη χορδή, κλιμακώνοντας σταδιακά τις εντάσεις μέχρι την τελική τους έκρηξη. Με εξαιρετικό ρυθμό δημιουργεί μια ηλεκτρική ατμόσφαιρα και παράλληλα εξορύσσει έντεχνα το χιούμορ του έργου, που λειτουργεί απελευθερωτικά.

Η Ηλέκτρα Νικολούζου, ο Νίκος Πολυδερόπουλος, ο Χάρης Τζωρτζάκης και η Ναταλία Σουίφτ δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας.

