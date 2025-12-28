«Πέρυσι ακόμα»: Η Μερόπη Κοσσυβάκη υπογράφει μια νέα ελληνική εκδοχή του «Last Christmas»

Η Μερόπη Κοσσυβάκη παρουσιάζει το «Πέρυσι ακόμα», μια νέα ελληνική εκδοχή του “Last Christmas” με δικούς της στίχους και ερμηνεία, δίνοντας στο γνωστό χριστουγεννιάτικο τραγούδι έναν πιο προσωπικό τόνο.

Στο «Πέρυσι ακόμα», οι στίχοι δεν ακολουθούν κατά λέξη το πρωτότυπο, αλλά μεταφέρουν το ίδιο συναίσθημα στην ελληνική γλώσσα, δίνοντας έμφαση στην πλευρά των γιορτών που όλοι έχουμε ζήσει κάποτε: φώτα, εικόνες και μουσικές γύρω μας, αλλά και μια προσωπική ανάμνηση που επιστρέφει κάθε φορά.

Το τραγούδι μιλά για την απουσία χωρίς υπερβολή, με απλές εικόνες και φράσεις που μπορεί να αναγνωρίσει ο καθένας. Η ερμηνεία της είναι λιτή και ειλικρινής, αφήνοντας τον ακροατή να σταθεί πρώτα στους στίχους και στο συναίσθημα που μεταφέρουν.

Το «Πέρυσι ακόμα» ακολουθεί το «Προχώρα», με το οποίο η Μερόπη Κοσσυβάκη συστήθηκε στο κοινό πριν από λίγους μήνες, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά δικούς της στίχους και μουσικές αναζητήσεις. Με τη νέα αυτή κυκλοφορία, συνεχίζει την παρουσία της στη μουσική μέσα από δοκιμές στη γραφή και στην ερμηνεία, αναζητώντας πού τη συναντούν καλύτερα οι λέξεις, ο ήχος και η εμπειρία της. Το τραγούδι φωτίζει τη μεριά των γιορτών που συνδέεται με όσα κουβαλάμε -όχι μόνο με όσα ζούμε σήμερα- και δείχνει πως η μνήμη μπορεί να γίνει υλικό για δημιουργία χωρίς υπερβολές.

Από το «Προχώρα» στο «Πέρυσι ακόμα», η πορεία αρχίζει να αποκτά κατεύθυνση: μια νέα δημιουργός που δοκιμάζει, προχωρά και καταθέτει τη δική της εκδοχή σε ένα γνώριμο τραγούδι. Η συνέχεια θα γραφτεί στα επόμενα βήματα.

