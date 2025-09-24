search
ΜΟΥΣΙΚΗ

24.09.2025 16:25

Μερόπη Κοσσυβάκη: «Προχώρα», το πρώτο της τραγούδι (audio/video)

24.09.2025 16:25
meropi_kossivaki_2409_1920-1080_new

Η Μερόπη Κοσσυβάκη συστήνεται για πρώτη φορά στο κοινό με το τραγούδι «Προχώρα», φέρνοντας μαζί της τη φρεσκάδα και τον παλμό της νέας γενιάς. Κόρη Έλληνα Ηπειρώτη από την Κοιλάδα Αχελώου και Γαλλίδας μητέρας. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Βρυξέλλες ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς και αυτό καθρεφτίζεται στον τρόπο που γράφει και τραγουδά: με λυρισμό αλλά και με δύναμη.

Το «Προχώρα» είναι ένα τραγούδι για τις μεταβάσεις της ζωής, για τη στιγμή που χρειάζεται να αφήσουμε πίσω το χθες και να βρούμε το θάρρος να κοιτάξουμε μπροστά. Στίχοι και μουσική είναι δικοί της· μια αυθεντική δημιουργία που μιλά με απλότητα αλλά και βάθος.

Παράλληλα με την αγάπη της για τη μουσική, η Μερόπη σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι.

Δεν είναι ακόμα επαγγελματίας καλλιτέχνιδα· είναι μια νέα δημιουργός που κάνει τα πρώτα της βήματα, με όνειρα, αγωνίες και αυθεντικότητα. Και ακριβώς γι’ αυτό χρειάζεται -όπως και κάθε νέο παιδί που προσπαθεί να εκφραστεί μέσα από την τέχνη- τη στήριξη όλων μας.

Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο νότες· είναι οι φωνές των νέων που ζητούν να ακουστούν. Και η Μερόπη Κοσσυβάκη, με το «Προχώρα», μας καλεί να την ακούσουμε.

Διασκευή του τραγουδιού «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ»:

