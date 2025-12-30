search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:42
30.12.2025 13:22

Όταν το κέντρο της Αθήνας μεταμορφώνεται σε catwalk: Ο Λάκης Γαβαλάς ξετυλίγει το «Κόκκινο Χαλί» του μαζί με το ΣΚΡΑΤΣ

30.12.2025 13:22
gavalas_skrats

Λάμψη και… fashion icons της διπλανής πόρτας κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας, όταν ο Λάκης Γαβαλάς εμφανίστηκε απρόσμενα με το red carpet του.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, fashion expert και κριτής του GNTM επέστρεψε στην καρδιά της πόλης και μετέτρεψε τους δρόμους σε πασαρέλα, στρώνοντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο χαλί. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο, κάλεσε τον κόσμο να περπατήσει με αυτοπεποίθηση, σαν να βρίσκεται σε επίδειξη μόδας.

Μέσα από styling συμβουλές και ιδέες για glamorous εμφανίσεις για τις γιορτές, ο Λάκης Γαβαλάς στη διαδικτυακή εκπομπή του «Κόκκινο Χαλί», με χορηγό το ΣΚΡΑΤΣ, δίνει  μια πιο street εκδοχή στη μόδα.

Δείτε το βίντεο:

