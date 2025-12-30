Το πανέμορφο υβριδικό SUV της Renault με τους 160 PS – Καίει 4,3 lt/100km και δεν πληρώνει τέλη

Η Renault φέρνει στην Ελλάδα το Symbioz E-Tech 160, την ανανεωμένη πλήρως υβριδική έκδοση με συνολική ισχύ 160 PS. Στόχος να συνδυάσει πραγματική οικονομία καυσίμου με άνεση οικογενειακού C-SUV και design που ακολουθεί την τελευταία σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας. Με κατανάλωση 4,3 lt/100 km (WLTP) και εκπομπές CO₂ έως 100–107 g/km, το Symbioz εμπίπτει στο όριο απαλλαγής και δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας.

Σχεδιαστικά το ισχυρότερο Symbioz δεν διαφοροποιείται από την έκδοση των 145 ίππων. Έχουμε ένα μοντέρνο προφίλ με κομψές αναλογίες, φωτιστική υπογραφή LED και προσεγμένες λεπτομέρειες. Στο εσωτερικό, το περιβάλλον είναι λειτουργικό, με σύγχρονο cockpit, άφθονες πρακτικές θήκες και προσεγμένα υλικά. Η εργονομία έχει μελετηθεί σωστά, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει έως 624 λίτρα, καλύπτοντας άνετα οικογενειακές ανάγκες.

Υβριδικό σύστημα E-Tech 160: σιωπηλό στην πόλη, άνετο στο ταξίδι

Η νεότερη έκδοση E-Tech 160 εξελίσσει την υβριδική τεχνολογία της Renault, προσφέροντας συνολική ισχύ 160 PS και ομαλή, αθόρυβη κίνηση στην πόλη, με συχνή αμιγώς ηλεκτρική κύλιση σε χαμηλά φορτία (έως 80% των συνολικών αστικών διαδρομών δηλώνει η Renault). Στο ταξίδι, το σύστημα εναλλάσσει έξυπνα λειτουργίες για αποδοτικότητα και ροπή όπου χρειάζεται. Το αποτέλεσμα είναι κατανάλωση 4,3 lt/100 km σε WLTP, διατηρώντας κόστος χρήσης που θυμίζει μικρότερη κατηγορία.

