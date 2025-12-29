search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 17:24
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

29.12.2025 11:23

Το φθηνότερο SUV της Jeep στην Ελλάδα – Οι τιμές

29.12.2025 11:23
JEEP-AVENGER-MHEV-MY25-2000×1000-LEATHER-SEATS

Σε μια εποχή όπου τα μικρά SUV έχουν κατακλύσει την αγορά, η Jeep επιχειρεί κάτι που λίγοι περίμεναν: ένα προσιτό, ευρωπαϊκό SUV που διατηρεί τη χαρακτηριστική της ταυτότητα.

Το αποτέλεσμα είναι το Jeep Avenger, το μικρότερο και φθηνότερο μοντέλο της γκάμας της μάρκας, σχεδιασμένο και εξελιγμένο για την Ευρώπη, με στόχο να αποτελέσει την ιδανική είσοδο στον κόσμο της Jeep.

Το Avenger δείχνει αμέσως πως είναι παιδί της Jeep. Παρότι οι διαστάσεις του το τοποθετούν στα μικρότερα SUV (μήκος 4,08 m), η παρουσία του στον δρόμο είναι επιβλητική. Η χαρακτηριστική μάσκα με τις επτά γρίλιες, τα φουσκωμένα φτερά, οι κοντοί πρόβολοι και τα τετράγωνα φανάρια αποπνέουν αυθεντικό off-road DNA.

Η απόσταση από το έδαφος αγγίζει τα 200 mm, ενώ οι γωνίες προσέγγισης και φυγής (20° και 32° αντίστοιχα) επιτρέπουν στο μικρό Jeep να κινηθεί με αυτοπεποίθηση και σε χωμάτινα κομμάτια. Το ίδιο το αμάξωμα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει στιβαρότητα με αστικό στυλ – κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα στις δίχρωμες εκδόσεις και στις compact αναλογίες που διευκολύνουν τη στάθμευση.

Στο εσωτερικό, το Avenger ακολουθεί τη φιλοσοφία «small outside, big inside». Παρά το μέγεθός του, ο χώρος για επιβάτες και αποσκευές (380 λίτρα) είναι κορυφαίος για την κατηγορία. Το ταμπλό έχει minimal σχεδίαση, με οριζόντιες γραμμές και οθόνη αφής 10,25’’ στο κέντρο, που υποστηρίζει Apple CarPlay και Android Auto.

Τα υλικά είναι ευχάριστα στην αφή, με έμφαση στην αντοχή και στην πρακτικότητα. Οι εκδόσεις Altitude και Summit προσθέτουν στοιχεία όπως ambient φωτισμό, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, θερμαινόμενο τιμόνι και κάμερα 180°. Όπως κάθε Jeep, υπάρχουν πολλοί έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι, συνολικής χωρητικότητας 34 λίτρων, κάτι πρωτόγνωρο για ένα τόσο μικρό SUV.

