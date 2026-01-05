Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων για τον θάνατο 48χρονης: «Δεν είμαστε στη δεκαετία του ’50 που έφερναν τους ασθενείς με… καΐκια»

Ένα τραγικό γεγονός επαναφέρει στην επικαιρότητα το σοβαρό θέμα της άμεσης ιατρικής παρεμβάσεις στα επείγοντα περιστατικά.

Ο θάνατος μιας 48χρονης γυναίκας με κινητικά προβλήματα από την Άνδρο, στις αρχές του χρόνου, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Σύρου με πλωτό σκάφος και διαπιστώθηκε το θάνατος της, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Γιώργου Λιονταρίτη.

Σε ανάρτηση του στο fb, ο φαρμακοποιός, ο Αντιπεριφερειάρχης αφού εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους οικείους της άτυχης 48χρονης, άσκησε δριμεία κριτική στους πολιτικούς όλων των κυβερνήσεων, που επιμένουν στη χρήση πλωτών μέσων για τη μεταφορά ασθενών στα νησιά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης στην ανάρτησή του εκτιμά ότι τα πλωτά μέσα είναι «ακατάλληλα για μεταφορές ασθενών» καθώς είναι ανεπίτρεπτο και επικίνδυνο ασθενείς να ταξιδεύουν: «με 5–6 μποφόρ ή να παραμένουν επί 2,3,4 ώρες εν πλω μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο της Σύρου.».

Όπως σημείωσε ο ίδιος, η χρήση πλωτών μέσων παραπέμπει σε άλλες εποχές: «Δεν είμαστε στη δεκαετία του ’50 που έφερνα τους ασθενείς με …καΐκια».

Μάλιστα επανάφερε το πάγιο αίτημα για δύο μόνιμες βάσεις ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες, μία στη Σύρο και μία στη Σαντορίνη, τονίζοντας πως μόνο η αερομεταφορά μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι ασθενείς θα φτάνουν σε δευτεροβάθμια νοσοκομεία πολύ γρήγορα και με ασφάλεια.

Παράλληλα, ο κ. Λεονταρίτης ζήτησε την άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου Σύρου και της συνδεδεμένης μονάδας της Νάξου, καθώς και την οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Νοσοκομείου Σαντορίνης.

Διαχρονικό το πρόβλημα και οι …ευθύνες

Σύμφωνα με τον ίδιο το ζήτημα των διακομιδών δεν αφορά μία μόνο κυβέρνηση, αλλά αποτελεί διαχρονικό και διακομματικό πρόβλημα καθώς καμία κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε σοβαρά ώστε να δώσει μια λύση:

«Όσοι ανήκετε στην αντιπολίτευση μην κάνετε …χαρά. Είστε όλοι υπεύθυνοι. Έχετε κυβερνήσει όλοι.» τονίζει και ζήτησε συγγνώμη- στο ποσοστό που του αναλογεί- για την κατάσταση που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους νησιώτες εδώ και δεκαετίες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης δεσμεύτηκε να συνεχίσει να διεκδικεί λύσεις παρά το γεγονός ότι έχει περιορισμένες δυνατότητες:

«Δυστυχώς οι δυνάμεις μου στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι πολύ μικρές σε σχέση με άλλα πολιτικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τις Κυκλάδες» όπως επεσήμανε.

Ωστόσο όπως είπε: «Οι πολιτικοί πρέπει να κρίνονται για τις θέσεις τους και όχι να σιωπούν στα δύσκολα».

Κλείνοντας την ανάρτηση του ευχήθηκε η άτυχη 48χρονη να είναι το τελευταίο θύμα αυτής της απαράδεκτης και επικίνδυνης κατάστασης.

Διαβάστε επίσης

Οι γιορτές έφεραν την έξαρση: Σαρώνει η γρίπη Α (H3N2) – Γιατί φέτος είναι πιο σκληρή, ένας ειδικός εξηγεί

Σε έξαρση η γρίπη μετά τις γιορτές: Διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

Γιατί οι γυναίκες αναρρώνουν πιο αργά από εγκεφαλικό επεισόδιο σε σχέση με τους άνδρες;