Γιατί οι γυναίκες αναρρώνουν πιο αργά από εγκεφαλικό επεισόδιο σε σχέση με τους άνδρες;

Οι γυναίκες που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο δυσκολεύονται περισσότερο από τους άνδρες να επανέλθουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες κατά τον πρώτο χρόνο ανάρρωσης. Αυτό είναι το αποκαλυπτικό συμπέρασμα μιας νέας ερεύνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Neurology η οποία επιβεβαιώνει τις υποψίες των επιστημόνων για αυτό το θέμα που είχαν εδώ και πολλά χρόνια.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντικά εάν λάβει κανείς υπόψιν του ότι μία στις πέντε γυναίκες ηλικίας 55 έως 75 ετών θα υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Οι υπάρχουσες γνώσεις δείχνουν ότι οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερη δυσκολία στην ολοκλήρωση καθημερινών εργασιών όπως το φαγητό, το μπάνιο, το περπάτημα και το μαγείρεμα από τους άνδρες τρεις μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο», λέει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Chen Chen, PhD, μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν στο Αν Άρμπορ.

Η τελευταία έρευνα διευρύνει αυτή τη γνώση δείχνοντας ότι η χειρότερη απόδοση μεταξύ των γυναικών διαρκεί έως και 12 μήνες μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η έρευνα

Οι ερευνητές παρακολούθησαν περισσότερους από 1.000 ανθρώπους μετά το πρώτο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο -που είναι και το πιο συνηθισμένο-, το οποίο συμβαίνει όταν η ροή του αίματος μπλοκάρεται σε ένα μέρος του εγκεφάλου.

Οι συμμετέχοντες ήταν κατά μέσο όρο 66 ετών και ήταν χωρισμένοι σε γυναίκες και άνδρες.

Οι ερευνητές εξέτασαν τα ιατρικά αρχεία των συμμετεχόντων και τους πήραν συνεντεύξεις για να παρακολουθήσουν την ανάρρωσή τους στους 3, 6 και 12 μήνες μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι ασθενείς συμπλήρωσαν νευρολογικές αξιολογήσεις, γνωστικά τεστ και ερωτηματολόγια σχετικά με την ποιότητα ζωής τους. Από αυτά τα τεστ, έλαβαν βαθμολογίες σχετικά με την ικανότητά τους να ολοκληρώνουν εργασίες, όπως:

-το περπάτημα,

– το μπάνιο,

-το μαγείρεμα

-οι δουλειές του σπιτιού.

Τα ευρήματα

Οι γυναίκες είχαν υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογιών, που αντιστοιχούσε σε μεγαλύτερη δυσκολία, από τους άνδρες στην ολοκλήρωση δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, (π.χ δουλειές του σπιτιού, ψώνια) και σε δραστηριότητες όπως το φαγητό και το μπάνιο, στους 3, 6 και 12 μήνες.

«Για τις γυναίκες ασθενείς, η ικανότητά τους να εκτελούν απλές κινήσεις, να επικοινωνούν με άλλους και να ολοκληρώνουν καθημερινές εργασίες συνέχισε να βελτιώνεται από 3 μήνες έως 12 μήνες μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση από τους άνδρες ασθενείς», λέει ο Δρ. Chen και εξηγεί: «Ωστόσο, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν επίμονα μεγαλύτερη δυσκολία στην ολοκλήρωση καθημερινών εργασιών από τους άνδρες ασθενείς εντός του έτους μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ειδικά σε δραστηριότητες όπως οι βαριές οικιακές εργασίες, τα ψώνια και η μεταφορά βαρέων βαρών».

Οι αιτίες

Δεν είναι σαφές τι μπορεί να προκαλεί αυτή την ασυμφωνία μεταξύ των φύλων μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, λέει ο Chen, προσθέτοντας ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα επί του θέματος.

Ωστόσο πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να ευθύνονται όπως για παράδειγμα: Οι γυναίκες τείνουν να είναι μεγαλύτερες σε ηλικία όταν παθαίνουν εγκεφαλικό επεισόδιο και έχουν υψηλότερα ποσοστά ευθραυστότητας, οστεοπόρωσης και αρθρίτιδας, που επηρεάζουν την κινητικότητα.

Επίσης συχνά ζουν μόνες που σημαίνει ότι δεν έχουν ανθρώπους να τις φροντίζουν μετά από το εγκεφαλικό, με συνέπεια να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν πρόγραμμα αποκατάστασης.

Οπότε τα υψηλότερα ποσοστά μοναξιάς, της κοινωνικής απομόνωσης και της κατάθλιψης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που παρατηρούνται περισσότερο στις γυναίκες, θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάρρωσή τους, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Συμβουλές για γυναίκες που αναρρώνουν από εγκεφαλικό επεισόδιο

Η προπόνηση δύναμης θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό μέρος της ανάρρωσης από εγκεφαλικό επεισόδιο για τις γυναίκες. Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης μπορούν να περιλαμβάνουν γιόγκα, πιλάτες, τάι τσι ή κινήσεις με λάστιχα αντίστασης, περπάτημα, χρήση ελαφριών βαρών για πιέσεις στήθους, κάμψεις δικεφάλων, κωπηλατικές ασκήσεις και εκτάσεις τρικεφάλων για τη βελτιστοποίηση των μυών που απαιτούνται για τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Άλλες συμβουλές για την ανάρρωση από εγκεφαλικό επεισόδιο:

Κοινωνικοποιηθείτε σε ομάδες υποστήριξης ή σε κοινοτικές δραστηριότητες.

Λάβετε βοήθεια για προβλήματα ψυχικής υγείας όπως η κατάθλιψη και τα προβλήματα διάθεσης, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την ανάρρωση

Διεγείρετε το μυαλό σας μέσω ανάγνωσης ή παιχνιδιών με λέξεις.

Αντιμετώπιση και διαχείριση άλλων ιατρικών παθήσεων , όπως οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση, ανεπάρκειες βιταμινών, χρόνιος πόνος, διαβήτης, υψηλή αρτηριακή πίεση ή υπνική άπνοια.

Μη διστάσετε να ζητήσετε πρόσθετη θεραπεία , η οποία μπορεί να περιλαμβάνει σωματική, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία ή γνωσιακή θεραπεία.

Σταματήστε το κάπνισμα.

Χρησιμοποιήστε προσαρμοστικό εξοπλισμό όπως χειρολαβές, υπερυψωμένα καθίσματα, βοηθήματα προσέγγισης και ανοιχτήρια βάζων ή κάντε τροποποιήσεις στο σπίτι.

Αυτή η μελέτη δημιουργεί μια νέα κατανόηση ότι η ανάρρωση από εγκεφαλικό επεισόδιο είναι ειδική για το φύλο, μακροπρόθεσμη και πολυδιάστατη, όχι μια σύντομη πορεία 90 ημερών σύμφωνα με τους ειδικούς.

Πηγή: everydayhealth.com

