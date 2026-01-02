Γιατί ο βήχας σας χειροτερεύει τη νύχτα και τι μπορείτε να κάνετε

Η ξεκούραση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους με τους οποίους το σώμα σας καταπολεμά τις λοιμώξεις. Αλλά το να κοιμάστε καλά μπορεί να είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορείτε να πετύχετε, ειδικά αν έχετε κρυολόγημα ή γρίπη.

Η κατάσταση είναι σε όλους μας γνωστή: Ξαπλώνετε για να κοιμηθείτε μετά από μια κουραστική μέρα και διαπιστώνετε για άλλη μια φορά ότι δεν μπορείτε να σταματήσετε τον βήχα, ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεσαι περισσότερο ύπνο.

Οι ειδικοί δίνουν κάποιες συμβουλές ώστε να βήχετε λιγότερο τη νύχτα και να ξεκουραστείτε όσο χρειάζεται και να νιώσετε καλύτερα σύντομα. Ας δούμε τους δύο βασικούς παράγοντες που ο βήχας χειροτερεύει τη νύχτα και πως μπορείτε να ανακουφιστείτε, όπως αναφέρει άρθρο του everydayhealth.

Βαρύτητα

Ο παράγοντας Νο. 1 που επιδεινώνει τον βήχα σας τη νύχτα είναι απλός: η βαρύτητα. «Όταν ξαπλώνουμε, η βλέννα στάζει από τη μύτη στο λαιμό και αρχίζει αυτόματα να λιμνάζει», λέει ο Mitchell Blass, MD, του Georgia Infectious Diseases στην Ατλάντα. Ο βήχας είναι απλώς το φυσικό αντανακλαστικό του σώματος για να καθαρίσει τους αεραγωγούς.

Ο καλύτερος τρόπος για να αντισταθμίσετε αυτή την βαρυτική έλξη είναι η ανύψωση. «Kοιμηθείτε με ένα μαξιλάρι που σας στηρίζει λίγο», προτείνει ο Δρ. Blass. «Θα βοηθήσει να μην συσσωρεύεται η βλέννα στο πίσω μέρος του λαιμού».

Επίσης, μερικοί άνθρωποι έχουν νυχτερινό βήχα λόγω παλινδρόμησης οξέος. Αν ξαπλώνετε ανάσκελα, είναι εύκολο το οξύ από το στομάχι σας να ανέβει και στη συνέχεια να εισέλθει στους αεραγωγούς σας, προκαλώντας ερεθισμό και βήχα.

Για να αποτρέψετε αυτό, μπορείτε:

Αποφύγετε να φάτε εντός δύο ωρών πριν τον ύπνο.

Αποφύγετε τροφές και ποτά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παλινδρόμηση, όπως σοκολάτα, καφέ, πικάντικα και λιπαρά τρόφιμα, γαλακτοκομικά προϊόντα πλήρους λιπαρών και κρασί.

Κρατήστε το κεφάλι του κρεβατιού σας ψηλά.

2. Το περιβάλλον

Ο ξηρός αέρας μπορεί να επιδεινώσει μια ήδη ερεθισμένη μύτη και λαιμό, καθώς και να πήξει τη βλέννα, επιδεινώνοντας τον νυχτερινό βήχα. Για να ανακουφίσετε τον βήχα από ξηρό αέρα, μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε έναν υγραντήρα για να επαναφέρετε την υγρασία στον αέρα και να διευκολύνετε την αναπνοή, ωστόσο χρειάζεται προσοχή.

«Οι υγραντήρες δεν είναι πάντα ασφαλείς», λέει ο Blass. «Εάν το νερό που βάζετε σε αυτούς δεν είναι αποστειρωμένο, διατρέχετε τον κίνδυνο να επιστρέψουν τα μικρόβια στον αέρα ή να εκδηλωθούν άλλες ασθένειες».

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές όπως βακτηριακές λοιμώξεις, λέει ο Blass. «Πολλοί θάνατοι που σχετίζονται με τη γρίπη προκαλούνται από πνευμονία που εμφανίζεται αφού οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν ξεπεράσει τη γρίπη», λέει. Για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε έναν υγραντήρα με ασφάλεια, ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που τον συνοδεύουν.

Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τον χώρο ύπνου σας και μπορεί να συμβάλουν στην επιδείνωση του βήχα σας τη νύχτα περιλαμβάνουν την παρουσία σπόρων μούχλας, σκόνης, κατοικίδιων ζώων ή άλλων πιθανών αλλεργιογόνων.

Πως να σταματήσετε το βήχα τη νύχτα

-Πίνετε υγρά. Φροντίστε να πίνετε άφθονα υγρά όλο το βράδυ πριν τον ύπνο. Τα ζεστά ροφήματα βοηθούν στην αραίωση της βλέννας στο λαιμό σας και είναι καταπραϋντικά.

-Φάτε λίγο μέλι. Η προσθήκη μελιού σε ζεστά ροφήματα όπως το τσάι, ή απλώς η λήψη μιας ή δύο κουταλιών μόνο του, έχει αποδειχθεί ότι έχει μέτρια οφέλη στη μείωση του βήχα, λέει ο Stephen Russell, MD, από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ.

-Δοκιμάστε φάρμακα για το βήχα. Τα φάρμακα για το νυχτερινό βήχα συνήθως περιέχουν ένα αντιισταμινικό που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε, λέει ο Russell.

Ωστόσο τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα μπορεί επίσης να επηρεάσουν ορισμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως ορισμένα αντικαταθλιπτικά. Επομένως, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλή εάν λαμβάνετε οποιοδήποτε φάρμακο σε τακτική βάση.

Πότε να δείτε γιατρό

Ο οξύς ή βραχύβιος βήχας, που συχνά ακολουθεί μια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, όπως το κοινό κρυολόγημα, συνήθως υποχωρεί μόνος του χωρίς θεραπεία. Αλλά αν ο βήχας σας διαρκεί περισσότερο από μία εβδομάδα, θα πρέπει να καλέσετε τον γιατρό σας.

Επίσης, πηγαίνετε στο γιατρό εάν ο βήχας σας:

Κάνει έναν υπόκωφο ήχο

Σας προκαλεί εμετό

Έχετε πυρετό που διαρκεί περισσότερο από δύο ημέρες

Παράγει μια πράσινη, κίτρινη ή αιματηρή βλέννα

Εάν ο βήχας σας προκαλείται από λοίμωξη, ο γιατρός σας μπορεί να σας συνταγογραφήσει αντιβιοτικό ή αντιιικό φάρμακο.

Επιπλέον ένας μακροχρόνιος βήχας μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας άλλης πάθησης, όπως αλλεργίες, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ), Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), άσθμα ή χρόνια ιγμορίτιδα.

