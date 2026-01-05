Παρίσι: Τα φαβορί μετά την Ινταλγκό – Η fan του Μαμντάνι, η σύμβουλος του Μελανσόν και ένα «φυτοφάγο ψάρι σε ενυδρείο με καρχαρίες»

Οι Παριζιάνοι ψηφοφόροι θα επιλέξουν τον Μάρτιο νέο δήμαρχο για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, αφού η νυν δήμαρχος Ανν Ινταλγκό αποφάσισε πέρυσι να μην θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή.

Ο διάδοχός της θα γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους πολιτικούς της Γαλλίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, διοικώντας μια πόλη που, με περισσότερους από 2 εκατομμύρια κατοίκους, είναι πιο πυκνοκατοικημένη από αρκετές χώρες της ΕΕ. Ο Ζακ Σιράκ την χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για την προεδρία.

Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών – ένα χρόνο πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία – αυξάνει ακόμη περισσότερο το διακύβευμα. Αν και το Παρίσι δεν είναι καθοριστικό για την εθνική πολιτική – o ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός, για παράδειγμα, δεν είναι τόσο ισχυρός στην πρωτεύουσα όσο αλλού – ό,τι συμβαίνει στην πρωτεύουσα μπορεί να έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη τη χώρα.

Η πολιτική του Παρισιού και η μεταμόρφωση της πόλης προσελκύουν την προσοχή ολόκληρης της χώρας, η οποία εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά συγκεντρωτική, ενώ οι ψηφοφόροι σε όλη τη χώρα παρακολουθούν στενά την πρωτεύουσα, είτε με περιφρόνηση είτε με θαυμασμό.

Επίσης, δεν είναι ένας αγώνας όπου ο νικητής τα παίρνει όλα. Εάν η λίστα ενός υποψηφίου λάβει περισσότερο από 10% των ψήφων στον πρώτο γύρο, θα προχωρήσει στον δεύτερο γύρο και θα εξασφαλίσει εκπροσώπηση στο δημοτικό συμβούλιο. Το Politico παρουσίασε τους βασικούς υποψήφιους που διεκδικούν τη θέση της Ινταλγκό:

Αριστερά

Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ

Ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ θέλει να γίνει ο τρίτος συνεχόμενος δήμαρχος του Παρισιού από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Έχει την υποστήριξη της απερχόμενης διοίκησης, αλλά όχι της ίδιας της δημάρχου, η οποία δεν έχει συγχωρήσει τον 48χρονο για το γεγονός ότι εγκατέλειψε την προηγούμενη θέση του ως αναπληρωτής της για να θέσει υποψηφιότητα για το κοινοβούλιο το περασμένο καλοκαίρι, σε μια προσπάθεια να αυξήσει τη φήμη του.

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ: Ο Γκρεγουάρ είναι μια συναινετική προσωπικότητα που κατάφερε, για πρώτη φορά στην ιστορία, να πείσει δύο βασικά αριστερά κόμματα, τους Πράσινους και τους Κομμουνιστές, να σχηματίσουν συμμαχία στον πρώτο γύρο και να μην παρουσιάσουν δικούς τους υποψηφίους. Αυτή η ευρεία υποστήριξη αναμένεται να τον βοηθήσει να τερματίσει πρώτος στον πρώτο γύρο των εκλογών.

Η ρήξη του με την Ινταλγκό θα μπορούσε επίσης να αποβεί προς όφελός του, δεδομένης της δημοφιλίας της. Αν και η Ινταλγκό θα μείνει αναμφίβολα στην ιστορία για το έργο της να μετατρέψει το Παρίσι σε μια πράσινη, φιλική προς τους πεζούς πόλη «15 λεπτών», πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Παριζιάνοι είναι διχασμένοι ως προς την κληρονομιά της.

Είναι μια δύσκολη αποστολή, αλλά ο Γκρεγκουάρ θα μπορούσε θεωρητικά να κάνει εκστρατεία με βάση τις πιο επιτυχημένες πολιτικές της απερχόμενης διοίκησης, αποστασιοποιούμενος ταυτόχρονα από την ίδια την Ινταλγκό.

ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ: Ο Γκρεγκουάρ μοιάζει με ένα φυτοφάγο ψάρι σε ένα ενυδρείο με καρχαρίες. Δεν έχει εμφανιστεί τόσο έμπειρος στα μέσα ενημέρωσης όσο οι αντίπαλοί του. Ακόμη και η πρώην προϊσταμένη του, η Ινταλγκό, τον κατηγόρησε ότι δεν είναι σε θέση να αντέξει την πίεση σε δύσκολες στιγμές, ένα βασικό χαρακτηριστικό όταν διεκδικείς μία από τις πιο εκτεθειμένες θέσεις στη γαλλική πολιτική.

Σοφία Τσικίρου

Η Σοφία Τσικίρου, 46χρονη βουλευτής του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία που εκπροσωπεί μια περιφέρεια στην ανατολική πλευρά του Παρισιού, ελπίζει να ξεπεράσει τον Γκρεγκουάρ από την αριστερά.

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΑ: Έμπειρη πολιτικός και ειδική στις επικοινωνίες, η Σικιρού είναι ένας από τους εγκεφάλους πίσω από τις δύο τελευταίες προεδρικές υποψηφιότητες του αριστερού λαϊκιστή Ζαν-Λυκ Μελανσόν, οι οποίες κατέληξαν με την άκρα αριστερά να συντρίβει τον κύριο αντίπαλό της, το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Γκρεγκουάρ.

Θα προσπαθήσει να επαναλάβει αυτό το θαύμα στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου πιθανότατα θα επικεντρώσει την εκστρατεία της σε κοινωνικά μικτές περιοχές κοντά στα εξωτερικά όρια της πόλης, όπου συνήθως ζουν νεότεροι ψηφοφόροι, οικογένειες της εργατικής τάξης και απόγονοι μεταναστών. Το France Unbowed συχνά έχει καλή απόδοση σε όλες αυτές τις δημογραφικές ομάδες.

ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ: Η Τσικίρου είναι πόλος έλξης για αντιπαραθέσεις. Το 2023, το ερευνητικό πρόγραμμα ειδήσεων Cash Investigation αποκάλυψε ότι η Τσικίρου είχε χρησιμοποιήσει ομοφοβική βρισιά για να αναφερθεί σε υπαλλήλους με τους οποίους είχε διαμάχη κατά τη διάρκεια μιας σύντομης θητείας της ως επικεφαλής μιας αριστερής επιχείρησης μέσων ενημέρωσης. Επίσης, παραμένει υπό επίσημη έρευνα για υποψίες ότι υπερχρέωσε τον Μελανσόν – ο οποίος είναι και ο σύντροφός της – κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2017 για υπηρεσίες επικοινωνίας. Οι αντίπαλοί της, τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά, την έχουν επίσης επικρίνει για τις, κατά τη γνώμη τους, ροζ χρωματισμένες απόψεις της για το κινεζικό καθεστώς.

Η Τσικίρου αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τις κατηγορίες για υπερβολική χρέωση. Δεν έχει σχολιάσει τις ομοφοβικές προσβολές που της αποδίδονται και σπάνια δέχεται συνεντεύξεις, αλλά οι σύμμαχοί της το έχουν αποδώσει σε χιούμορ ή σε ιδιωτική συζήτηση.

Στα δεξιά

Ρασίντα Ντάτι

Η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι υποβάλλει την τρίτη υποψηφιότητά της για τη δημαρχία του Παρισιού. Αυτή φαίνεται να είναι η καλύτερη ευκαιρία της.

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΑ: Η Ντάτι είναι γνωστή σε όλους στη Γαλλία μετά από δύο δεκαετίες στην πολιτική. Είναι γνωστή για τον μαχητικό της χαρακτήρα και τις διαμάχες της με τον απερχόμενο δήμαρχο ως επικεφαλής της τοπικής κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης. Είναι δήμαρχος του 7ου διαμερίσματος του Παρισιού (τα περισσότερα διαμερίσματα του Παρισιού έχουν τους δικούς τους δημάρχους, οι οποίοι χειρίζονται τις υποθέσεις της γειτονιάς και συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο). Πρόκειται για μια ευημερούσα περιοχή της πρωτεύουσας κατά μήκος της αριστερής όχθης του Σηκουάνα, που περιλαμβάνει τον Πύργο του Άιφελ.

Από την έναρξη της εκστρατείας της, η Ντάτι έχει προσπαθήσει να συγκεντρώσει υποστήριξη με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρόμοια με αυτά που ανέβασαν τον Ζοχράν Μαμντάνι από άγνωστο βουλευτή σε δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Τα βίντεό της, όπως ήταν αναμενόμενο, έχουν δεξιά χροιά. Την έχουν δει να επιτίθεται σε μετανάστες, χρήστες παράνομων ναρκωτικών και λαθρέμπορους σε πιο σκληρές περιοχές του Παρισιού, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ: Η Ντάτι είναι μια πολωτική προσωπικότητα και τείνει να δημιουργεί εχθρούς. Παρά το γεγονός ότι είναι μέλος του συντηρητικού κόμματος Les Républicains, η Ντάτι κατέλαβε θέση στο υπουργικό συμβούλιο στις αρχές του 2024, αψηφώντας την οργή των συμμάχων της, καθώς προσπαθούσε να εξασφαλίσει την υποστήριξη του προεδρικού περιβάλλοντος για την υποψηφιότητά της για δήμαρχος.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο κόμμα που υποστηρίζει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, το Renaissance, επέλεξε να υποστηρίξει έναν από τους κεντροδεξιούς ανταγωνιστές της Ντάτι. Ο ηγέτης του κόμματος, Γκαμπριέλ Ατάλ, ήταν πρωθυπουργός όταν η Ντάτι διορίστηκε για πρώτη φορά υπουργός Πολιτισμού, και σύμφωνα με πληροφορίες, μια σύγκρουση μεταξύ των δύο κατέληξε με την Ντάτι να απειλεί να μετατρέψει το σκυλί του αφεντικού της σε κεμπάπ. (Αργότερα διευκρίνισε ότι το εννοούσε αστεία.)

Αν κερδίσει, θα πηγαίνει από το δημαρχείο στο δικαστήριο μερικές φορές την εβδομάδα τον Σεπτέμβριο, όταν θα δικαστεί για κατηγορίες διαφθοράς. Η Ντάτι κατηγορείται ότι έλαβε χρήματα από τη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault για να εργαστεί ως σύμβουλος, ενώ στην πραγματικότητα ασκούσε πιέσεις εκ μέρους της εταιρείας χάρη στο ρόλο της ως ευρωβουλευτής. Η Ντάτι ερευνάται και για άλλες ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών ότι δεν δήλωσε μια τεράστια συλλογή κοσμημάτων. Έχει επανειλημμένα δηλώσει την αθωότητά της σε όλες τις υποθέσεις.

Πιέρ Υβ Μπουρναζέλ

Αφού απομάκρυνε την Ντάτι, το κόμμα Renaissance αποφάσισε να υποστηρίξει έναν μακροχρόνιο παρισινό σύμβουλο του κεντροδεξιού χώρου: τον Πιέρ Υβ Μπουρναζέλ.

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ: Ο Μπορναζέλ ταιριάζει καλά στους κεντρώους και τους μετριοπαθείς συντηρητικούς που δεν έχουν χρόνο για δράματα. Έγινε μέλος του δημοτικού συμβουλίου σε ηλικία 31 ετών το 2008 και, όπως και η Ντάτι, ονειρεύεται να καταλάβει την κορυφαία θέση στο δημαρχείο για πάνω από μια δεκαετία. Η χαμηλή του προβολή και η αποκλειστική του εστίαση στην παρισινή πολιτική θα μπορούσαν επίσης να διευκολύνουν τους ψηφοφόρους άλλων πολιτικών πεποιθήσεων να εξετάσουν το ενδεχόμενο να τον υποστηρίξουν.

ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ: Μπουρνα-ποιος; Η δημοσκόπηση της Ipsos που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς Παριζιάνους δήλωσαν ότι «δεν γνωρίζουν καθόλου τον [Μπουρναζέλ]». Η περιορισμένη αναγνωρισιμότητα του ονόματός του έχει οδηγήσει σε αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητά του να κερδίσει, ακόμη και εντός του δικού του στρατοπέδου. Αν και ο Μπουρναζέλ κέρδισε την υποστήριξη του κόμματος Renaissance του Μακρόν, αρκετοί υψηλόβαθμοι Παριζιάνοι πολιτικοί, όπως ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Χαντάντ, έχουν παραμείνει πιστοί στη συντηρητική Ντάτι.

Ο ίδιος ο Μακρόν φαίνεται απρόθυμος να υποστηρίξει την επιλογή του κόμματός του, εν μέρει λόγω του ότι ο Μπουρναζέλ είναι μέλος του Horizons, του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ – ο οποίος κάλεσε δημοσίως τον πρόεδρο να παραιτηθεί το περασμένο φθινόπωρο. «Δεν βλέπω τον εαυτό μου να βάζω αφίσες για κάποιον του οποίου το κόμμα ζήτησε την παραίτηση του προέδρου», δήλωσε ένας από τους κορυφαίους βοηθούς του Μακρόν, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Στην άκρα δεξιά

Τιερί Μαριανί

Ο Τιερί Μαριανί, ένα από τα πρώτα μέλη του συντηρητικού κόμματος Les Républicains που πέρασε στην άκρα δεξιά, θα εκπροσωπήσει τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό στην κούρσα για την ηγεσία του Παρισιού. Αν και το κόμμα της οικογένειας Λε Πεν είναι σήμερα το πιο δημοφιλές πολιτικό κίνημα στη Γαλλία, εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρωτεύουσα.

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ: Ο πήχης είναι χαμηλός για τον Μαριανί, καθώς το κόμμα του δεν κατέχει επί του παρόντος καμία έδρα στο δημοτικό συμβούλιο. Ο Μαριανί θα πρέπει να καταφέρει να συγκεντρώσει κάποιες ψήφους μεταξύ των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα στα συγκροτήματα κοινωνικής στέγασης του Παρισιού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δοκιμάσει πόσο αποδεκτό έχει γίνει το κόμμα του στους πλουσιότερους ψηφοφόρους πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Η ΑΧΙΛΛΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ: Ο Μαριανί έχει δεσμούς με αυταρχικούς ηγέτες που δεν θα αρέσουν στους Παριζιάνους. Το 2014, ήταν μέλος μιας μικρής ομάδας Γάλλων πολιτικών που επισκέφτηκαν τον τότε πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ-Άσαντ. Έχει επίσης συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας και έχει ταξιδέψει στην Κριμαία για να υπηρετήσει ως λεγόμενος παρατηρητής στις εκλογές και τα δημοψηφίσματα που διεξήχθησαν στην ουκρανική περιοχή που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία — ταξίδια που του κόστισαν επίπληξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σάρα Κναφό

Υπάρχει και μια άλλη υποψήφια που επιδιώκει να κερδίσει τους αντι-μεταναστευτικούς ψηφοφόρους στο Παρίσι: η Σάρα Κναφό, η millenial ευρωβουλευτής που ηγήθηκε της απογοητευτικής προεκλογικής εκστρατείας του ακροδεξιού σχολιαστή και πολιτικού Ερίκ Ζεμούρ για τις προεδρικές εκλογές του 2022. Η Κνάφο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την υποψηφιότητά της, αλλά έχει δηλώσει σε αρκετές περιπτώσεις ότι το εξετάζει.

ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΙΑ: Αν και ο Ζεμούρ συγκέντρωσε μόνο το 7% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές, τα πήγε καλύτερα από το αναμενόμενο σε μερικές από τις πιο προνομιούχες περιοχές του Παρισιού. Ο ακροδεξιός πολιτικός είναι γνωστός για τη διάδοση της θεωρίας συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης» στη Γαλλία, σύμφωνα με την οποία οι λευκοί πληθυσμοί αντικαθίστανται σκόπιμα από μη λευκούς. Απευθύνεται σε σκληροπυρηνικούς συντηρητικούς που η θέση τους για τη μετανάστευση ευθυγραμμίζεται με την ακροδεξιά, αλλά που αποξενώνονται από τον προστατευτισμό του Εθνικού Ράλι και την υποστήριξή του προς το γαλλικό κράτος πρόνοιας.

Η Κναφό, που συνδυάζει τις εκκλήσεις για μικρό κράτος με την πλήρη καταστολή της μετανάστευσης, θα μπορούσε να έχει την ευκαιρία να τερματίσει μπροστά από τον Εθνικό Συναγερμό στο Παρίσι. Αυτό θα ενίσχυε το προφίλ της ενόψει μιας πιθανής υποψηφιότητας για την προεδρία. Εάν φτάσει το όριο του 10%, θα μπορέσει να κερδίσει έδρες για το κόμμα της στο δημοτικό συμβούλιο και μεγαλύτερη επιρροή στη γαλλική πολιτική γενικότερα.

ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ: Εκτός από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του Παρισιού δεν συμφωνεί με τις πολιτικές της απόψεις; Η Κναφό περιγράφει τον εαυτό της ως «σε ίση απόσταση» από τους συντηρητικούς Les Républicains και τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό. Αυτή η θέση κινδυνεύει να την στριμώξει ανάμεσα στους δύο.

