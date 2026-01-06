search
06.01.2026 07:49

Σεισμός 6,2 βαθμών στη δυτική Ιαπωνία – Δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι (videos)

06.01.2026 07:49
seismografos

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών καταγράφτηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/1) στον τομέα των δυτικών ακτών της Ιαπωνίας.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός, που ακολουθήθηκε από δεύτερο, μεγέθους 5,1 βαθμών, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, καταγράφτηκε στις 10:18 (τοπική ώρα· 03:18 ώρα Ελλάδας) στη νομαρχία Σιμάνε, διευκρίνισε η JMA.

