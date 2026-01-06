Σεισμός 6,2 βαθμών στη δυτική Ιαπωνία – Δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι (videos)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών καταγράφτηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (6/1) στον τομέα των δυτικών ακτών της Ιαπωνίας.

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Here’s a clip from a Shimane, #Japan Livecam moments ago as a 6.2M #Earthquake struck in the area. pic.twitter.com/3blyVAoACH — LiveCamChaser (@LiveCamChaser) January 6, 2026

Ο σεισμός, που ακολουθήθηκε από δεύτερο, μεγέθους 5,1 βαθμών, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, καταγράφτηκε στις 10:18 (τοπική ώρα· 03:18 ώρα Ελλάδας) στη νομαρχία Σιμάνε, διευκρίνισε η JMA.

🚨🚨BREAKING UPDATES 🚨



🇯🇵Earthquake Shakes Western Japan



– What We Know So Far



A strong earthquake hit western Japan today, January 6, 2026, surprising people in the area but causing no major harm. The quake measured 6.2 on the magnitude scale and struck at 10:18 a.m. local… https://t.co/mCsgnwXWrh pic.twitter.com/KctjPIkQz1 — Core (SatoshiPlus) #BTC, #ETH & #BNB Believers (@corechaincrypto) January 6, 2026

