ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 08:21
ΚΟΣΜΟΣ

06.01.2026 07:19

Ρωσία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ουκρανική επιδρομη drones στην περιφέρεια Τβερ (videos)

06.01.2026 07:19
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, μετά από ουκρανική επιδρομή με drones στη ρωσική περιφέρεια Τβερ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το γραφείο του περιφερειάρχη μέσω Telegram.

Παράλληλα, άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Θραύσματα drone που καταρρίφθηκε έπεσαν σε διαμέρισμα 9ου ορόφου στην Τβερ και προκάλεσαν πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε.

Επίσης, κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, ανέφερε ο ασκών χρέη περιφερειάρχη Βιτάλι Καρόλεφ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

