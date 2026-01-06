Ρωσία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ουκρανική επιδρομη drones στην περιφέρεια Τβερ (videos)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, μετά από ουκρανική επιδρομή με drones στη ρωσική περιφέρεια Τβερ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το γραφείο του περιφερειάρχη μέσω Telegram.

Παράλληλα, άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Θραύσματα drone που καταρρίφθηκε έπεσαν σε διαμέρισμα 9ου ορόφου στην Τβερ και προκάλεσαν πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε.

Debris from a #Ukrainian #drone hit a residential high-rise in #Russia’s #Tver region, sparking a fire around the 9th floor. One person was killed & three others injured. Several apartments were damaged, residents evacuated, and the fire was put out by 3:45 a.m., officials said. pic.twitter.com/ipFRt3O5qQ — Uzbek Now (@UzbekNow) January 6, 2026

Επίσης, κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, ανέφερε ο ασκών χρέη περιφερειάρχη Βιτάλι Καρόλεφ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

In Tver (RF), Russian electronic warfare directed a drone into a residential building 😁👇



"Tver, an electronic warfare system is in operation on UAV.



❗Danger alerts are being issued across Russia – monitoring.rf

4:32 pm" 💥🔥👏👏👏 pic.twitter.com/hKeXoFyyU8 — Гакрукс (@Gakruks1) January 6, 2026

