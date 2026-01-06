Βενεζουέλα: Δίκη Μαδούρο στις ΗΠΑ, φόβοι για νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σχέδια ελέγχου του πετρελαίου (videos)

Ραγδαίες και πρωτοφανείς εξελίξεις σημειώνονται στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο έκπτωτος πρόεδρος οδηγήθηκε χθες ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, όπου δήλωσε αθώος για βαριές κατηγορίες περί ναρκωτρομοκρατίας, την ώρα που η διεθνής κοινότητα εκφράζει έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις της αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

«Είμαι ακόμη πρόεδρος της χώρας μου»

Σε σύντομη και τυπική ακροαματική διαδικασία στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ο 63χρονος Νικολάς Μαδούρο δήλωσε αθώος για τέσσερις ομοσπονδιακές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συνωμοσία για ναρκωτρομοκρατία, εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ και κατοχή βαρέος οπλισμού. Κάθε κατηγορία επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης.

Μιλώντας στα ισπανικά, ο Μαδούρο επέμεινε ότι είναι «ο νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας», χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του «παράνομη απαγωγή» και τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου». Παρά τις συστάσεις του δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν, προσπάθησε επανειλημμένα να διακόψει τη διαδικασία, δηλώνοντας: «Είμαι αθώος. Δεν είμαι εγκληματίας».

Ousted Venezuelan leader Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, are being transferred to a Brooklyn jail after making their initial appearance in Manhattan federal court on Monday, following their capture by U.S. forces in a military operation.



Neither Maduro nor Flores are… pic.twitter.com/CgHOLCA5xs — ABC News (@ABC) January 5, 2026

Σύλληψη με διεθνείς αντιδράσεις

Η εμφάνιση του Μαδούρο στο αμερικανικό δικαστήριο συνέπεσε με έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου περισσότερες από δέκα χώρες κατήγγειλαν τις ΗΠΑ για «έγκλημα επιθετικότητας». Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και για το επικίνδυνο προηγούμενο που δημιουργείται στις διεθνείς σχέσεις.

Η εικόνα ενός εν ενεργεία –κατά τον ίδιο– προέδρου κυρίαρχου κράτους, δεμένου και σε αμερικανική αίθουσα δικαστηρίου, προκάλεσε συγκρίσεις με ιστορικές υποθέσεις όπως εκείνες του Μανουέλ Νοριέγα και του Σαντάμ Χουσεΐν.

Στην ίδια επιχείρηση συνελήφθη και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, η οποία επίσης δήλωσε αθώα. Ο συνήγορός της ανέφερε ότι υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη σύλληψή της και χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στην επιχείρηση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι, ανάμεσά τους άμαχοι και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Βενεζουέλας και της Κούβας.

Venezuela’s deposed leader Nicolás Maduro and his wife, Cilia Flores, arrived in Manhattan ahead of their scheduled arraignment on charges that they enriched themselves through drug trafficking.



Follow along for live updates: https://t.co/Xt3EQ7QD5j pic.twitter.com/4a8Yx8polk January 5, 2026

Πυρά και drones στο Καράκας

Την ίδια ώρα, πυρά ακούστηκαν κοντά στο προεδρικό παλάτι Μιραφλόρες στο Καράκας, με κυβερνητικές πηγές να κάνουν λόγο για πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών άγνωστης προέλευσης, που οδήγησαν τις δυνάμεις ασφαλείας να ανοίξουν πυρ. Σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.

Τα πυρά καταγράφτηκαν δυο ημέρες και κάτι μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε έφοδο των ειδικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα.

Το υπουργείο Επικοινωνίας δεν απάντησε όταν τηλεφώνησε το AFP για να επιβεβαιώσει τα γεγονότα.

«Έγινε μετά τις οκτώ το βράδυ. Ακούστηκαν εκπυρσοκροτήσεις, πολύ κοντινές (…) Ακούγονταν τόσο δυνατά όπως αυτές που έγιναν πριν (σ.σ. το Σάββατο)», εξήγησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί κάτοικος της περιοχής της προεδρίας.

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να κοιτάξω αν πέταγαν αεροσκάφη, αλλά όχι. Είδα μόνο δυο κόκκινα φώτα στον ουρανό. Αυτό διήρκεσε περίπου ένα λεπτό. Όλος ο κόσμος κοίταζε από τα παράθυρα για να δει αν πέταγε αεροπλάνο ή τι γινόταν», πρόσθεσε.

BREAKING:



Drones and rapid gunfire have been reported in Venezuela’s capital, Caracas.



🇻🇪 pic.twitter.com/I3EK4XmI3M — Visegrád 24 (@visegrad24) January 6, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς αυτά που μοιάζουν να είναι τροχιοδεικτικά πυρά στον ουρανό, εναντίον αόρατου στόχου.

Gunfire being reported in Venezuela's capital Caracas.



pic.twitter.com/i18rAEZyWp — Faytuks News (@Faytuks) January 6, 2026

Το συμβάν οδήγησε σε κινητοποίηση των δυνάμεων της τάξης γύρω από το προεδρικό μέγαρο, πιστοποιούν ακόμη τα βίντεο.

Heavy gunfire heard around Miraflores (presidential palace) in Caracas#Venezuela pic.twitter.com/PLPSIa5atG — CNW (@ConflictsW) January 6, 2026

Πετρέλαιο και επενδύσεις στο επίκεντρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο NBC News, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών για την ανοικοδόμηση των ενεργειακών υποδομών της Βενεζουέλας.

Εκτίμησε ότι η παραγωγή θα μπορούσε να επανεκκινήσει σε λιγότερο από 18 μήνες, με τεράστιες επενδύσεις που «θα αποδώσουν τόσο στις εταιρείες όσο και στη χώρα».

Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού προέδρου, οι ενεργειακοί κολοσσοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί λόγω κυρώσεων, πολιτικής αστάθειας και του ιστορικού απαλλοτριώσεων στη χώρα.

CIA και σενάρια «ελεγχόμενης μετάβασης»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, απόρρητη έκθεση της CIA εκτιμά ότι πρόσωπα «πιστά στο καθεστώς», όπως η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες –η οποία ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος– θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας σε μια μεταβατική περίοδο. Το Reuters σημειώνει ότι δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη επιβεβαίωση της έκθεσης.

Venezuela's vice president and oil minister Delcy Rodriguez was formally sworn in as the country's interim president as deposed President Nicolas Maduro appeared in a New York court on drug chargeshttps://t.co/p6yfp9eLs8 pic.twitter.com/NOhbbVxdnO — Reuters (@Reuters) January 5, 2026

Φόβοι για γενικευμένη αποσταθεροποίηση

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει παγκόσμιο κύμα αντιδράσεων και φόβους για επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Κολομβία και η Κούβα. Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο προειδοποίησε ότι η χώρα του «θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της».

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κρίση στη Βενεζουέλα ενδέχεται να αποτελέσει σημείο καμπής για τη διεθνή τάξη, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη σταθερότητα της Λατινικής Αμερικής και πέραν αυτής.

Διαβάστε επίσης:

Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας απορρίπτει σενάρια «κατάκτησης» και δηλώνει ανοιχτός στον διάλογο με τον Τραμπ

Παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ καταγγέλλουν Βενεζουέλα και χώρες της Λατινικής Αμερικής – Η Αργεντινή στο πλευρό των ΗΠΑ