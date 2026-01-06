Βενεζουέλα: Δίκη Μαδούρο στις ΗΠΑ, φόβοι για νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σχέδια ελέγχου του πετρελαίου (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ραγδαίες και πρωτοφανείς εξελίξεις σημειώνονται στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο έκπτωτος πρόεδρος οδηγήθηκε χθες ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, όπου δήλωσε αθώος για βαριές κατηγορίες περί ναρκωτρομοκρατίας, την ώρα που η διεθνής κοινότητα εκφράζει έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις της αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.
Σε σύντομη και τυπική ακροαματική διαδικασία στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ο 63χρονος Νικολάς Μαδούρο δήλωσε αθώος για τέσσερις ομοσπονδιακές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συνωμοσία για ναρκωτρομοκρατία, εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ και κατοχή βαρέος οπλισμού. Κάθε κατηγορία επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης.
Μιλώντας στα ισπανικά, ο Μαδούρο επέμεινε ότι είναι «ο νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας», χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του «παράνομη απαγωγή» και τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου». Παρά τις συστάσεις του δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν, προσπάθησε επανειλημμένα να διακόψει τη διαδικασία, δηλώνοντας: «Είμαι αθώος. Δεν είμαι εγκληματίας».
Η εμφάνιση του Μαδούρο στο αμερικανικό δικαστήριο συνέπεσε με έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου περισσότερες από δέκα χώρες κατήγγειλαν τις ΗΠΑ για «έγκλημα επιθετικότητας». Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και για το επικίνδυνο προηγούμενο που δημιουργείται στις διεθνείς σχέσεις.
Η εικόνα ενός εν ενεργεία –κατά τον ίδιο– προέδρου κυρίαρχου κράτους, δεμένου και σε αμερικανική αίθουσα δικαστηρίου, προκάλεσε συγκρίσεις με ιστορικές υποθέσεις όπως εκείνες του Μανουέλ Νοριέγα και του Σαντάμ Χουσεΐν.
Στην ίδια επιχείρηση συνελήφθη και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, η οποία επίσης δήλωσε αθώα. Ο συνήγορός της ανέφερε ότι υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη σύλληψή της και χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, στην επιχείρηση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι, ανάμεσά τους άμαχοι και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Βενεζουέλας και της Κούβας.
Την ίδια ώρα, πυρά ακούστηκαν κοντά στο προεδρικό παλάτι Μιραφλόρες στο Καράκας, με κυβερνητικές πηγές να κάνουν λόγο για πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών άγνωστης προέλευσης, που οδήγησαν τις δυνάμεις ασφαλείας να ανοίξουν πυρ. Σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο.
Τα πυρά καταγράφτηκαν δυο ημέρες και κάτι μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε έφοδο των ειδικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα.
Το υπουργείο Επικοινωνίας δεν απάντησε όταν τηλεφώνησε το AFP για να επιβεβαιώσει τα γεγονότα.
«Έγινε μετά τις οκτώ το βράδυ. Ακούστηκαν εκπυρσοκροτήσεις, πολύ κοντινές (…) Ακούγονταν τόσο δυνατά όπως αυτές που έγιναν πριν (σ.σ. το Σάββατο)», εξήγησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί κάτοικος της περιοχής της προεδρίας.
«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να κοιτάξω αν πέταγαν αεροσκάφη, αλλά όχι. Είδα μόνο δυο κόκκινα φώτα στον ουρανό. Αυτό διήρκεσε περίπου ένα λεπτό. Όλος ο κόσμος κοίταζε από τα παράθυρα για να δει αν πέταγε αεροπλάνο ή τι γινόταν», πρόσθεσε.
Σε βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς αυτά που μοιάζουν να είναι τροχιοδεικτικά πυρά στον ουρανό, εναντίον αόρατου στόχου.
Το συμβάν οδήγησε σε κινητοποίηση των δυνάμεων της τάξης γύρω από το προεδρικό μέγαρο, πιστοποιούν ακόμη τα βίντεο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο NBC News, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών για την ανοικοδόμηση των ενεργειακών υποδομών της Βενεζουέλας.
Εκτίμησε ότι η παραγωγή θα μπορούσε να επανεκκινήσει σε λιγότερο από 18 μήνες, με τεράστιες επενδύσεις που «θα αποδώσουν τόσο στις εταιρείες όσο και στη χώρα».
Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού προέδρου, οι ενεργειακοί κολοσσοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί λόγω κυρώσεων, πολιτικής αστάθειας και του ιστορικού απαλλοτριώσεων στη χώρα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, απόρρητη έκθεση της CIA εκτιμά ότι πρόσωπα «πιστά στο καθεστώς», όπως η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες –η οποία ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος– θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας σε μια μεταβατική περίοδο. Το Reuters σημειώνει ότι δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη επιβεβαίωση της έκθεσης.
Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει παγκόσμιο κύμα αντιδράσεων και φόβους για επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης και σε άλλες χώρες της περιοχής, όπως η Κολομβία και η Κούβα. Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο προειδοποίησε ότι η χώρα του «θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της».
Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κρίση στη Βενεζουέλα ενδέχεται να αποτελέσει σημείο καμπής για τη διεθνή τάξη, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη σταθερότητα της Λατινικής Αμερικής και πέραν αυτής.
