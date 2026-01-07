search
07.01.2026 14:24

«Ο Γιάννης το Βούδι» για 2η χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

07.01.2026 14:24
Η τρυφερή και συνάμα σκληρή ιστορία του «Γιάννη» ζωντανεύει ξανά για δεύτερη χρονιά, στον ειδικά διαμορφωμένο υπόγειο χώρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης από τις 26 Ιανουαρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Λιαρόπουλου.

Το έργο -που συγκίνησε πέρυσι το αθηναϊκό κοινό- γράφτηκε από την Ευαγγελία Γατσωτή και προέκυψε από αποδελτιώσεις πραγματικών συνεντεύξεων, οι οποίες αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για τη δημιουργία μίας πρωτότυπης δραματουργίας. Στόχος της είναι να επαναπροσδιορίσει την πρόσληψη της αθέατης τοπικής μικροϊστορίας με όχημα τη μυθοπλασία.

Το έργο

Ένας λαογράφος και μια νεαρή γυναίκα αγκυροβολούν ένα ζεστό καταμεσήμερο στο λιμάνι ενός νησιού με rooms to let, με την ελπίδα να μαζέψουν ζουμερούς καρπούς από τα εύφορα λιβάδια της λαϊκής παράδοσης. Οι δυο τους, ξεκινούν τη φολκλορική τους αναζήτηση, παίρνοντας συνεντεύξεις απ’ τον ντόπιο πληθυσμό. Οι αφηγήσεις, ωστόσο, που έρχονται στο φως, ανατρέπουν εντελώς την εικόνα του καλοσυνάτου ροδαλού χωρικού, όπως εκείνοι την έχουν στο μυαλό τους. Ακολουθώντας τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις, οι πρωταγωνιστές μας βουτούν σε μία σπείρα γεγονότων από τον κόσμο της σιωπής και της συνενοχής, η οποία θα τους στροβιλίσει βασανιστικά ως το τελικό σημείο της κάθαρσης. 

Η παράσταση επιδιώκει να τραβήξει στο φως την πραγματική ιστορία ενός παιδιού που η συλλογική μνήμη του τόπου του θέλησε να τον σβήσει απ’ τα κιτάπια της.

Οι ηθοποιοί

Φίλιππος Κοντογιώργης, Θανάσης Λυσανδρόπουλος, Σταύρια Νικολάου και Γρηγόρης Πανταζής, εναλλάσσονται σε όλους τους ρόλους του έργου, δίνοντας την αίσθηση ότι βιώνουν όλα τα γεγονότα της ζωής τους στις τέσσερις γωνίες μιας αυλής ενός αγροτικού σπιτιού.

Το έργο «Ο Γιάννης το βούδι» κυκλοφορεί μαζί με άλλα τρία σύγχρονα νεοελληνικά έργα, από τις εκδόσεις Άπαρσις.

Υπό έρευνα η αστυνομικός Έλενα Μπόμπου για… μπαλωθιές 

Και ο Βορίδης σε «γραμμή Τραμπ»: Ατελές το διεθνές δίκαιο, κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρού

Ο Φαραντούρης και το σημαδιακό νούμερο 2

Το 2026 ξεκινά στην COSMOTE TV με το «Star Trek: Starfleet Academy» και τον 8ο κύκλο του «The Rookie»

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου» (Video)

