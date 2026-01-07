«Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» στο Θέατρο NOŪS Creative space

Στο Θέατρο NOŪS Creative space παρουσιάζεται, από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, «Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» του Βαγγέλη Γέττου, σε σκηνοθεσία Κώστα Κιμούλη.

«Ο πνιγμένος γεννήθηκε στον πάτο της θάλασσας και παλεύει να ’βγει όξω μπας κι ανασάνει μέχρι να τον ετραβήξουνε και πάλι κάτω. Δεν θόλωσα. Πνίγηκα σας λέω. Τώρα μπορώ να το πω»

Ο Νίκος Κοεμτζής έμεινε στα χρονικά ως ο άνθρωπος που τις απόκριες του 1973 σκότωσε τρεις και τραυμάτισε άλλους επτά «για μια παραγγελιά» σε ένα νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Στο πρώτο θεατρικό έργο σχετικά με την υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα, ο Κοεμτζής κάνει μια ευχή την ώρα που ξεψυχά πάνω στον πάγκο με τα βιβλία του στο Μοναστηράκι: να του δοθεί η ευκαιρία να αφηγηθεί την ιστορία του για μια τελευταία φορά. Όχι σε ανακριτές κι εισαγγελείς, αλλά μπροστά σε ανθρώπους καθημερινούς.

Τι όπλισε το χέρι του Κοεμτζή; Τι καθόρισε την ψυχή και το μυαλό του μέχρι το μακελειό; Πόσο λεπτή είναι η γραμμή που χωρίζει το καλό από το κακό και τους κανονικούς ανθρώπους από τα τέρατα;

Ο μονόλογος «Η τελευταία απολογία του Νίκου Κοεμτζή» αποπειράται να προσεγγίσει το πρωτοφανές έγκλημα μέσα από μία αναδρομή στην πολυτάραχη ζωή του ήρωα και στα ιστορικά γεγονότα που τη σφράγισαν.

Η παράσταση είναι κατάλληλη μόνο για θεατές άνω των 15 ετών!

Συντελεστές

Ερμηνεύει ο Μάρκος Γέττος

Φωνή αστυνόμου: Γιώργος Γιαννόπουλος

Φωνή δικαστή: Χάρης Γρηγορόπουλος

Δημοσιογράφοι: Πάνος Σόμπολος, Σπύρος Χαριτάτος, Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και η Ευλαμπία Ρέβη.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Βαγγέλης Γέττου

Σκηνοθεσία: Κώστας Κιμούλης

Μουσική: Νίκος Τερζής

Ενδυματολόγος: Κλέων Φυσέκης

Σκηνικά: Λυδία Κιμούλη

Φωτισμοί: Πέτρος Φιωτάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφιάννα Φωτίδη

Συνεργάτης έρευνας: Φώτης Παλαμιώτης

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Τριανταφύλλου

Παραγωγή: NOŪS Productions

Πρεμιέρα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

