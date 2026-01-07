search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 15:01
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2026 13:39

«Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» στο Θέατρο NOŪS Creative space

07.01.2026 13:39
parastasi-new

Στο Θέατρο NOŪS Creative space παρουσιάζεται, από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, «Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» του Βαγγέλη Γέττου, σε σκηνοθεσία Κώστα Κιμούλη.

«Ο πνιγμένος γεννήθηκε στον πάτο της θάλασσας και παλεύει να ’βγει όξω μπας κι ανασάνει μέχρι να τον ετραβήξουνε και πάλι κάτω. Δεν θόλωσα. Πνίγηκα σας λέω. Τώρα μπορώ να το πω»

Ο Νίκος Κοεμτζής έμεινε στα χρονικά ως ο άνθρωπος που τις απόκριες του 1973 σκότωσε τρεις και τραυμάτισε άλλους επτά «για μια παραγγελιά» σε ένα νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Στο πρώτο θεατρικό έργο σχετικά με την υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα, ο Κοεμτζής κάνει μια ευχή την ώρα που ξεψυχά πάνω στον πάγκο με τα βιβλία του στο Μοναστηράκι: να του δοθεί η ευκαιρία να αφηγηθεί την ιστορία του για μια τελευταία φορά. Όχι σε ανακριτές κι εισαγγελείς, αλλά μπροστά σε ανθρώπους καθημερινούς.

Τι όπλισε το χέρι του Κοεμτζή; Τι καθόρισε την ψυχή και το μυαλό του μέχρι το μακελειό; Πόσο λεπτή είναι η γραμμή που χωρίζει το καλό από το κακό και τους κανονικούς ανθρώπους από τα τέρατα;

Ο μονόλογος «Η τελευταία απολογία του Νίκου Κοεμτζή» αποπειράται να προσεγγίσει το πρωτοφανές έγκλημα μέσα από μία αναδρομή στην πολυτάραχη ζωή του ήρωα και στα ιστορικά γεγονότα που τη σφράγισαν.

Η παράσταση είναι κατάλληλη μόνο για θεατές άνω των 15 ετών!

Συντελεστές

  • Ερμηνεύει ο Μάρκος Γέττος
  • Φωνή αστυνόμου: Γιώργος Γιαννόπουλος
  • Φωνή δικαστή: Χάρης Γρηγορόπουλος
  • Δημοσιογράφοι: Πάνος Σόμπολος, Σπύρος Χαριτάτος, Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και η Ευλαμπία Ρέβη.

Ταυτότητα παράστασης

  • Κείμενο: Βαγγέλης Γέττου
  • Σκηνοθεσία: Κώστας Κιμούλης
  • Μουσική: Νίκος Τερζής
  • Ενδυματολόγος: Κλέων Φυσέκης
  • Σκηνικά: Λυδία Κιμούλη
  • Φωτισμοί: Πέτρος Φιωτάκης
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφιάννα Φωτίδη
  • Συνεργάτης έρευνας: Φώτης Παλαμιώτης
  • Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Τριανταφύλλου
  • Παραγωγή: NOŪS Productions

  • Πρεμιέρα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026
  • Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Διαβάστε επίσης:

«Underwater Bubble Show»: Το βραβευμένο υπερθέαμα έρχεται στην Ελλάδα – Για δύο μοναδικές παραστάσεις στο Christmas Theater (Video)

«Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» στο θέατρο Ιλίσια – Με Γρηγόρη Βαλτινό και Γιάννη Σαρακατσάνη

«Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ Παντελής» σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή – Από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rob-reiner
ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Ξεκινά η δίκη του γιου του για την δολοφονία των γονιών του – Κινδυνεύει και με θανατική ποινή

kokkinos-chymos-new
ΥΓΕΙΑ

Ο κόκκινος χυμός που ρίχνει την πίεση και «δυναμώνει» το μυαλό

dendias_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Διεθνές Δίκαιο: «Δεν αποτελεί τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια»

gemini-chatgpt
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγάλη αντεπίθεση: Πώς η Google επέστρεψε στην κορυφή της Τεχνητής Νοημοσύνης

parastasi—new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Γιάννης το Βούδι» για 2η χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 15:01
rob-reiner
ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: Ξεκινά η δίκη του γιου του για την δολοφονία των γονιών του – Κινδυνεύει και με θανατική ποινή

kokkinos-chymos-new
ΥΓΕΙΑ

Ο κόκκινος χυμός που ρίχνει την πίεση και «δυναμώνει» το μυαλό

dendias_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Διεθνές Δίκαιο: «Δεν αποτελεί τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια»

1 / 3