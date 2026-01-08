search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 16:34
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 14:03

Καραγκιοζοπαίχτης νυν και αεί – Ο Πάνος Σκουρολιάκος ζωντανεύει τη ζωή του Θανάση Σπυρόπουλου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

08.01.2026 14:03
karagiozopaixtis3

Ο εμβληματικός καραγκιοζοπαίχτης Θανάσης Σπυρόπουλος (1931–2023) υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού Θεάτρου Σκιών. Με βαθιά γνώση, εξαιρετική τεχνική και αφοσίωση στην παράδοση, κατέκτησε μια θέση καρδιάς στο κοινό και αναδείχθηκε σε «εθνικό μας καραγκιοζοπαίχτη», έναν αληθινό φορέα και συνεχιστή της λαϊκής τέχνης. 

Τη συναρπαστική ζωή του παρουσιάζει ο Πάνος Σκουρολιάκος στην παράσταση «Καραγκιοζοπαίχτης Νυν και Αεί», η οποία κάνει πρεμιέρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 30 Ιανουαρίου 2026. 

Καραγκιοζοπαίχτης νυν και αεί Ο Πάνος Σκουρολιάκος ζωντανεύει τη ζωή του Θανάση Σπυρόπουλου 

Πρεμιέρα: 30 Ιανουαρίου 2026

Προπώληση: ticket services 

Λίγα λόγια για την παράσταση

Αξιοποιώντας το πλούσιο προσωπικό αρχείο του Σπυρόπουλου — ημερολόγια, καταγραφές, μαρτυρίες, απόψεις, κωμικά και δραματικά περιστατικά — ο Πάνος Σκουρολιάκος δημιουργεί ένα κείμενο γεμάτο ευρήματα, χιούμορ και συγκίνηση. 

Μέσα από αυτά ξεδιπλώνονται:• η πορεία ενός καλλιτέχνη που αφιέρωσε τη ζωή του στον Μπερντέ,• οι δυσκολίες και οι θριάμβοι μιας τέχνης που άντεξε στον χρόνο,• η καθημερινότητα, το μεράκι και η ψυχή της παράδοσης του Καραγκιόζη. 

Ο Πάνος Σκουρολιάκος υποδύεται τον ίδιο τον Θανάση Σπυρόπουλο, ενώ η αφήγηση συνδυάζεται με ζωντανό Θέατρο Σκιών.

Πάνω στη σκηνή υπάρχει ο Μπερντές, όπου οι φιγούρες ζωντανεύουν και «συνομιλούν» με τον πρωταγωνιστή, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που ενώνει θέατρο, συναυλία και λαϊκή παράδοση.

Στον Μπερντέ παίζει με τις αυθεντικές φιγούρες του πατέρα του ο Κώστας Σπυρόπουλος, γιος του αξέχαστου Θανάση.

Τα καραγκιοζίστικα τραγούδια αποδίδονται ζωντανά από τον Φώτη Τσορανίδη (μουσική επιμέλεια – κιθάρα, τραγούδι) και τον Γρηγόρη Λάγγα (βιολί). 


Ταυτότητα παράστασης Καραγκιοζοπαίχτης νυν και αεί  

Πρεμιέρα: 30 Ιανουαρίου 2026
Σκηνοθεσία και ερμηνεία: Πάνος Σκουρολιάκος
Στον Μπερντέ: ο Κώστας Σπυρόπουλος
Μουσικοί επί σκηνής: Φώτης Τσορανίδης (μουσική επιμέλεια – κιθάρα, τραγούδι) και Γρηγόρης Λάγγας (βιολί). 
Σκηνικά / Κοστούμια:  Μαργαρίτα Δρακοπούλου.
Φωτογραφίες: Chris Tourlakis
Διεύθυνση Παραγωγής: ΑΚΑΝΘΟΣ International
Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will 
Πού: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Πειραιώς 206, Ταύρος
Πότε: Κάθε Παρασκευή: 20:00, Σάββατο: 21:30 και Κυριακή: 21:00
Εισιτήρια: 15 ευρώ, ομαδικά 12 ευρώ
Προπώληση: ticket services
Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 3418550
Διάρκεια: 90 λεπτά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
velopoulos-123-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος κατά Καρυστιανού: «Πρώτοι αποκαλύψαμε τα Τέμπη, πρώτοι είπαμε για τα Τέμπη και θα είμαστε με τους συγγενείς»

groilandia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορεί η Ευρώπη να μπλοκάρει την επέλαση Τραμπ στη Γροιλανδία

odyssey_matt-damon_0801_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Odyssey»: Για τις ανάγκες του ρόλου του ως Οδυσσέας μίλησε ο Matt Damon – «Είχα να φτάσω σε αυτό το βάρος από το λύκειο» (video)

mineapolis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πράκτορας του ICE που σκότωσε την Γκουντ απομακρύνθηκε ατάραχος από το σημείο – «Ντροπή σου, ντροπή σου», φώναζαν περαστικοί (Video) 

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Έτοιμο να οριστικοποιηθεί με τον Τραμπ το έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 16:32
velopoulos-123-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βελόπουλος κατά Καρυστιανού: «Πρώτοι αποκαλύψαμε τα Τέμπη, πρώτοι είπαμε για τα Τέμπη και θα είμαστε με τους συγγενείς»

groilandia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορεί η Ευρώπη να μπλοκάρει την επέλαση Τραμπ στη Γροιλανδία

odyssey_matt-damon_0801_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Odyssey»: Για τις ανάγκες του ρόλου του ως Οδυσσέας μίλησε ο Matt Damon – «Είχα να φτάσω σε αυτό το βάρος από το λύκειο» (video)

1 / 3