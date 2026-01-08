Καταιγιστική δράση με τη «Ballerina» και τους Keanu Reeves, Ana de Armas στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Τηνταινία δράσης «Ballerina» (2025, διάρκειας 109’) με τους Keanu Reeves, Ana de Armas, Anjelica Huston, Gabriel Byrne και σκηνοθεσία του Len Wiseman θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 11 Ιανουαρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

To φιλμ που αποτελεί spin-off της σειράς ταινιών John Wick με τα γεγονότα της ταινίας να διαδραματίζονται ανάμεσα σε όσα συνέβησαν στο John Wick: Κεφάλαιο 3 (2019) και του John Wick: Κεφάλαιο 4 (2023), παρουσιάζει μια εκπαιδευμένη ως μπαλαρίνα αλλά και ως εκτελέστρια, μια αμείλικτη γυναίκα κυνηγά όσους διέλυσαν την οικογένειά της σε έναν βίαιο υπόκοσμο όπου η χάρη, η ακρίβεια και η εκδίκηση συγκρούονται άγρια. H συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 11/1 (22:00).

