Καταιγιστική δράση με τη «Ballerina» και τους Keanu Reeves, Ana de Armas στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Ballerina_Photo 1

Τηνταινία δράσης «Ballerina» (2025, διάρκειας 109’) με τους Keanu Reeves, Ana de Armas, Anjelica Huston, Gabriel Byrne και σκηνοθεσία του Len Wiseman θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 11 Ιανουαρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

To φιλμ που αποτελεί spin-off της σειράς ταινιών John Wick με τα γεγονότα της ταινίας να διαδραματίζονται ανάμεσα σε όσα συνέβησαν στο John Wick: Κεφάλαιο 3 (2019) και του John Wick: Κεφάλαιο 4 (2023), παρουσιάζει μια εκπαιδευμένη ως μπαλαρίνα αλλά και ως εκτελέστρια, μια αμείλικτη γυναίκα κυνηγά όσους διέλυσαν την οικογένειά της σε έναν βίαιο υπόκοσμο όπου η χάρη, η ακρίβεια και η εκδίκηση συγκρούονται άγρια. H συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 11/1 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άρχισαν οι αποκλεισμοί, τα Τέμπη κλείνουν οι αγρότες της Νίκαιας, έκλεισαν και τα Μάλγαρα – Μαρινάκης: Δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα (Video)

sag-awards_0801_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Actor Awards: Το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson και η σειρά «The Studio» σάρωσαν στις υποψηφιότητες (photos/video)

pigmalion-dadakaridis-new
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Το 2025 ήταν κάπως ιδιαίτερη χρονιά οπότε δεν κάνω μεγάλα σχέδια» (Video)

FREGATA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eπανέρχεται στις προκλήσεις η Άγκυρα – Στο στόχαστρο της Τουρκίας Αστυπάλαια και Αμοργός

sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

1 / 3