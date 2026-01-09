search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 12:12
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 10:24

David Bowie: Ανοίγουν για το κοινό οι πόρτες του πατρικού του σπιτιού – Η «νεκρή ζώνη» του σαλονιού και οι σημειώσεις για τους βαθμούς του

09.01.2026 10:24
bowie-neos-1
Photo: David Bowie Estate

Το βράδυ της 6ης Ιουλίου 1972, η τηλεοπτική εμφάνιση του Ντέιβιντ Μπόουι (David Bowie) στο Top of the Pops με το τραγούδι «Starman» άλλαξε τις ζωές χιλιάδων νέων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στα τέλη του 2027, οι θαυμαστές του θα έχουν για πρώτη φορά την ευκαιρία να επισκεφθούν το μέρος όπου ξεκίνησαν όλα: το σπίτι των παιδικών του χρόνων.

Πρόκειται για μια διώροφη κατοικία στην οδό Plaistow Grove 4 στο Μπρόμλεϊ του νότιου Λονδίνου, όπου ο κορυφαίος καλλιτέχνης έζησε από το 1955 έως το 1968.

Photo: Heritage of London Trust

Ο οργανισμός Heritage of London Trust, σε ανακοίνωσή του, ανήμερα των 79ων γενεθλίων του (8 Ιανουαρίου) και λίγο πριν τη συμπλήρωση 10 ετών από τον θάνατό του (10 Ιανουαρίου), αποκάλυψε την απόκτηση και την επικείμενη αποκατάσταση του οικήματος.

Photo: Heritage of London Trust

Στόχος του εγχειρήματος είναι η πλήρης επαναφορά της κατοικίας όπως ήταν τη δεκαετία του ’60, όταν ο νεαρός τότε Ντέιβιντ Τζόουνς διαμόρφωνε την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Το εφηβικό του δωμάτιο, ένας χώρος μόλις 9 τετραγωνικών μέτρων, αναμένεται να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες.

Στα τέλη του 2027, οι θαυμαστές του θα έχουν για πρώτη φορά την ευκαιρία να επισκεφθούν το μέρος όπου ξεκίνησαν όλα: το σπίτι των παιδικών του χρόνων.

«Περνούσα τόσο χρόνο στο δωμάτιό μου. Ήταν πραγματικά όλος μου ο κόσμος. Είχα τα βιβλία μου, τη μουσική μου, το πικάπ μου», είχε δηλώσει ο θρυλικός τραγουδιστής το 1990 προσθέτοντας: «Για να βγω από τον δικό μου κόσμο στον δρόμο, έπρεπε να διασχίσω τη “νεκρή ζώνη” του σαλονιού»

Photo: David Bowie Estate

Ο Τζέφρι Μαρς (Geoffrey Marsh) ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψη του έργου και ήταν συν-επιμελητής της έκθεσης «David Bowie Is» του Μουσείου Victoria & Albert το 2013, χαρακτήρισε την εμπειρία της παραμονής του στον χώρο «συγκλονιστική».

«Στέκεσαι εκεί και αναρωτιέσαι: ένας άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερα προνόμια, από μια τυπική οικογένεια που φοίτησε σε ένα δημόσιο σχολείο – τι ήταν αυτό που συνέβη μέσα σε αυτούς τους τοίχους και πυροδότησε αυτή την αστείρευτη φιλοδοξία για επιτυχία; Τι τον ώθησε να θέλει να γίνει σταρ και τον οδήγησε μέχρι την κορυφή;», επισήμανε ο Μαρς. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη μεταξύ των οποίων αντίτυπα των βιβλίων Observer για τη μουσική και την αρχιτεκτονική όπου σε ένα από αυτά είχε σημειώσει τους βαθμούς των εξετάσεών του.

Το έργο ξεκινά με μία επιχορήγηση ύψους 500.000 λιρών από το Ίδρυμα Jones Day, ενώ μέσα στον Ιανουάριο θα ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια καλώντας τους θαυμαστές του Μπόουι να συνδράμουν οικονομικά στην ολοκλήρωσή του, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Ο στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός χώρου μνήμης για την εξαιρετική δημιουργικότητα του Ντέιβιντ», εξήγησε ο Μαρς.

Η βιομηχανία της μουσικής μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαοτική για έναν έφηβο. Έτσι, μέρος του έργου είναι να δουλέψουμε με τους νέους και να τους δείξουμε τα κίνητρα που βοήθησαν τον Ντέιβιντ να πετύχει…πρόκειται για μια πλατφόρμα με το βλέμμα στο μέλλον», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Κριτική ταινίας: «Το αριστερό μου χέρι» – Για τους απόκληρους της Ταϊπέι

«The Odyssey»: Για τις ανάγκες του ρόλου του ως Οδυσσέας μίλησε ο Matt Damon – «Είχα να φτάσω σε αυτό το βάρος από το λύκειο» (video)

«The Testament of Ann Lee»: Η Amanda Seyfried «μαγεύει» με τις φωνητικές ικανότητές της στο trailer της ταινίας (photo/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
titan america
BUSINESS

Τιτάν: Εξαγορά εργοστασίου τσιμέντου στην Αμερική αξίας 310 εκατ. δολαρίων

tsiaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Τσιάρας: 9 στους δέκα αγρότες θα πάρουν ρεύμα με 8,5 λεπτά/kWh

stefanos-kaselakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης πήρε θέση για το σκάνδαλο στη Κύπρο – Περιμένει παραίτηση Χριστοδουλίδη και στηρίζει νέο κόμμα

iran-diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καζάνι που βράζει η χώρα με 45 νεκρούς και διαδηλώσεις σε 92 πόλεις – Ο Τραμπ απειλεί το καθεστώς Χαμενεΐ

nikos_dendias_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ζητούν ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο Δένδια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Καρυστιανού  

xionia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα χιονίσει ακόμα και μέσα στην Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 12:12
titan america
BUSINESS

Τιτάν: Εξαγορά εργοστασίου τσιμέντου στην Αμερική αξίας 310 εκατ. δολαρίων

tsiaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Τσιάρας: 9 στους δέκα αγρότες θα πάρουν ρεύμα με 8,5 λεπτά/kWh

stefanos-kaselakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης πήρε θέση για το σκάνδαλο στη Κύπρο – Περιμένει παραίτηση Χριστοδουλίδη και στηρίζει νέο κόμμα

1 / 3