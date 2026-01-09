search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 16:28
ΥΓΕΙΑ

09.01.2026 15:00

Έχεις αϋπνίες; Τι να μην τρως ποτέ το βράδυ

09.01.2026 15:00
aipnia 99- new

Το τι τρώμε μέσα στη μέρα αλλά και η ώρα που επιλέγουμε να φάμε μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ποιότητα του ύπνου μας. Αυτό δείχνει νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Psychophysiology.

Το «κλειδί» βρίσκεται στην τρυπτοφάνη

Η τρυπτοφάνη είναι ένα πρωτεϊνικό αμινοξύ που συμβάλλει στην παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης, των δύο ορμονών που ρυθμίζουν τον ύπνο.

«Καλές πηγές τρυπτοφάνης είναι τα αυγά, τα πουλερικά, το κρέας, το ψάρι και το τυρί», εξηγεί η διαιτολόγος Marcela Fiuza.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τρυπτοφάνη λειτουργεί πιο αποτελεσματικά όταν καταναλώνεται μαζί με υδατάνθρακες, όπως ψωμί, πατάτες και δημητριακά. Ένα ελαφρύ απογευματινό σνακ με μικρή ποσότητα πρωτεΐνης και υδατανθράκων μπορεί να βοηθήσει όσους δυσκολεύονται να κοιμηθούν.

Βοηθά τελικά το ζεστό γάλα;

Παρότι θεωρείται παραδοσιακή λύση, ο ειδικός ύπνου Drew Dawson αναφέρει ότι η περιεκτικότητα του γάλακτος σε τρυπτοφάνη είναι πολύ χαμηλή για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στους περισσότερους ανθρώπους. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ισχυρά επιστημονικά δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι το ζεστό γάλα βελτιώνει τον ύπνο.

Τι καλό είναι να αποφεύγετε

  • Καφεΐνη: Λειτουργεί ως διεγερτικό για το σώμα και το μυαλό. Αν έχετε αϋπνία, περιορίστε την κατανάλωσή της και αποφύγετέ τη τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν τον ύπνο.
  • Αλκοόλ: Παρότι προκαλεί υπνηλία αρχικά, συνδέεται με συχνές αφυπνίσεις, εφιάλτες και λιγότερο ξεκούραστο ύπνο. Επηρεάζει επίσης τα επίπεδα μελατονίνης και τον κιρκάδιο ρυθμό.
  • Πικάντικα τρόφιμα: Έρευνες δείχνουν ότι αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος και καθυστερούν την έλευση του ύπνου.

Πότε είναι καλύτερο να τρώμε το βραδινό

Η ιδανική ώρα για δείπνο εξαρτάται από τη ρουτίνα κάθε ανθρώπου. Ωστόσο, το να πηγαίνουμε για ύπνο είτε με γεμάτο στομάχι είτε εντελώς πεινασμένοι μπορεί να διαταράξει τον ύπνο.

Οι ειδικοί συστήνουν να αποφεύγονται τα βαριά γεύματα δύο με τρεις ώρες πριν τον ύπνο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία αλλά και συχνές διακοπές του ύπνου.

Αν παρά τις αλλαγές στη διατροφή εξακολουθείτε να δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν καταφύγετε σε φαρμακευτική αγωγή.

Πηγή: ygeiamou

