Ιρανές βάζουν φωτιά στη φωτογραφία του Χαμενεΐ με τα τσιγάρα τους – Τι συμβολίζει

Καθοριστικό ρόλο στην απογύμνωση του καθεστώτος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ παίζουν για ακόμα μία φορά οι γυναίκες του Ιράν.

Την ώρα που η χώρα σείεται για 13η ημέρα από τις διαδηλώσεις, φωτογραφίες που δείχνουν γυναίκες να βάζουν φωτιά με τα τσιγάρα τους στη φωτογραφία του Χαμενεΐ κάνουν τις τον γύρο διαδικτύου.

🇮🇷 Las mujeres de Irán vuelven tendencia fotografiarse prendiendo un cigarrillo con la foto en llamas del líder supremo, Ali Jamenei. pic.twitter.com/ufYLoNaphU — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) January 9, 2026

Οι φωτογραφίες έχουν ένα πολυεπίπεδο συμβολισμό, σηματοδοτούν την απαξίωση του ίδιου του Χαμενεΐ, των θρησκευτικών κανόνων που καταπιέζουν τις γυναίκες, υπαγορεύοντας πώς θα ντυθούν και των κοινωνικών νορμών γύρω από τη συμπεριφορά τους.

Πράξεις απείθειας

Μετά τη δολοφονία της Μάχσα Αμίνι από την αστυνομία ηθών το 2022 άρχισαν να γίνονται όλο και πιο διαδεδομένες στο Ιράν πράξεις απείθειας, οι οποίες μπορεί να ήταν περιορισμένες σε εμβέλεια, ήταν όμως ισχυρές σε συμβολισμό.

Για παράδειγμα, στον απόηχο της δολοφονίας αρκετές γυναίκες έκοψαν δημόσια τα μαλλιά τους, για να εκφράσουν την απείθεια τους αλλά και το θρήνο τους για την αδελφή τους που δολοφονήθηκε. Αντίστοιχα, νεαροί και νεαρές τραβούσαν τα καπέλα των μουλάδων, που θεωρούνται εκπρόσωποι τους καθεστώτος.

