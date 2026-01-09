search
09.01.2026 14:56

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

09.01.2026 14:56
krotos-1

Η επιτυχημένη θεατρική ομάδα Αυτή κι Αυτοί, αντλώντας έμπνευση από το διήγημα της Λιλής Ζωγράφου «Ο τρόμος», δημιουργούν μία παράσταση έντονου σωματικού χαρακτήρα και πολλαπλών εναλλαγών ρόλων.

Η ιστορία της γυναίκας του διηγήματος γίνεται η αφετηρία για να αφηγηθούν μία σύγχρονη ιστορία που πραγματεύεται την έννοια της αδικίας και της συγκάλυψης.

Στον (κρότο) συμμετέχουν πέντε  ηθοποιοί και μία μουσικός επί σκηνής και μάς παρασύρουν σε μία παράλογη και πολύβουη πλατεία. Την πλατεία μίας τραγωδίας που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη. Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Άδειος Χώρος στο Θέατρο Οδού Κυκλάδων «Λευτέρης Βογιατζής» τον Ιούνιο του 2025.

Το απόσπασμα που ακολουθεί προέρχεται από το διήγημα «Ο τρόμος» της Λιλής Ζωγράφου, στο οποίο βασίστηκε η θεατρική παράσταση και βρίσκεται στη συλλογή διηγημάτων «Επάγγελμα: Πόρνη».

— Μου δίνετε έναν αναπτήρα γκαζιού, παρακαλώ.

— Τράβα πέρα με τo σκύλο.

Αδιάφορη και ατάραχη επανάλαβε.

— Μου δίνετε έναν αναπτήρα γκαζιού, παρακαλώ.

Η φωνή του μούγκρισε μέσ’ στ’ αυτί της.

— Τράβα σου λέω συ κι ο βρομόσκυλός σου.

Βαριότανε. Πώς βαριότανε! Και πού θα πήγαινε τώρα να ζητάει

αναπτήρα. «Δώστε μου τον αναπτήρα και θα φύγω», τον βεβαίωσε

γαλήνια. Μόνο αυτό την απασχολούσε. Πως χρειαζόταν έναν

αναπτήρα και πως άλλος κανείς δεν είχε στην περιοχή.

— Φύγε! Ξεκουμπίσου, φώναξε τώρα υστερικά ο περιπτεριούχος. Μη

λερώνεις το πεζοδρόμιο με το βρομόσκυλό σου.

— Το πεζοδρόμιο είναι για όλους μας. Μόνο το περίπτερο είναι δικό σας. Δώστε μου τον αναπτήρα, παρακαλώ.

— Φύγε από το πεζοδρόμιό μου, βοούσε η φωνή του απ’ άκρη σ’

άκρη στην πλατεία. Πάρ’ το σκύλο σου από ‘δώ. Φύγε σου λέω, φύγε, είπα φύγε…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Δραματουργία: Σπύρος Αναστασίνης

Σκηνοθεσία: Αντρέας Ψύλλιας

Μουσική: Ελένη Αληφραγκή

Βοηθός Σκηνοθέτη: Τάσος Χαλάς

Κίνηση: Αφροδίτη Καλαφάτη

Σκηνικά-Κοστούμια: Αλεξάνδρα Μπαρή

Βοηθός σκηνογράφου: Σάββας Παπαλού

Φωτισμοί: Γιάννης Καραλιάς

Promo artwork: Αλεξάνδρα Μπαρή

Φωτογραφίες Promo: Ντίνος Καπώλης

Γραφιστικά-Video teaser: Μαριάννα Κατολέων

Φωτογραφίες παράστασης: Χρήστος Νταής

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Παραγωγή: Αυτή κι Αυτοί Α.Μ.Κ.Ε. σε συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης

Μουσικός επί σκηνής: Ελένη Αληφραγκή

Παίζουν: Κατερίνα Δημάτη, Βασιλίνα Κατερίνη, Πάνος Μαλικούρτης, Βλάσσης Ματσούκας, Νίνα Φραντζεσκάκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παραστάσεις: Από την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Παρασκευή & Σάββατο στις 21:30

Τιμές εισιτηρίων: Γενική Είσοδος 16€, Μειωμένο 13€

Διάρκεια παράστασης: 70’

Προπώληση εισιτηρίων: Ταμεία Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης – Τηλ. 2103418550, ticketservices.gr

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

(αίθουσα: garage, υπόγειος χώρος)

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα

τηλ. 2103418550 – Εισιτήρια εδώ 

