Nova: 11 υποψηφιότητες στα «The Actor Awards 2026» για ταινίες και σειρές που θα προβληθούν αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema!

Η Nova, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία, αποσπώντας 11 υποψηφιότητες σε όλες τις Premium Κατηγορίες των φετινών “The Actor Awards 2026” (πρώην SAG Awards) για ταινίες και σειρές που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό!
Στον χώρο των σειρών, η «All Her Fault» είναι υποψήφια για Καλύτερη ερμηνεία σε Γυναικείο Ρόλο σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά για την Sarah Snook.
Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2026-2027 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.
