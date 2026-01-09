search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026
Tο Ποντίκι Web

09.01.2026

Nova: 11 υποψηφιότητες στα «The Actor Awards 2026» για ταινίες και σειρές που θα προβληθούν αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema!

09.01.2026
nova

Η Nova, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία, αποσπώντας 11 υποψηφιότητες σε όλες τις Premium Κατηγορίες των φετινών “The Actor Awards 2026” (πρώην SAG Awards) για ταινίες και σειρές που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό!

  • Η ταινία «Hamnet» κέρδισε 3 υποψηφιότητες: Καλύτερη ερμηνεία ηθοποιού σε Β’ Ανδρικό ρόλο για τον Paul Mescal, Καλύτερη ερμηνεία Ηθοποιού σε Α’ Γυναικείο ρόλο για την Jessie Buckley και Καλύτερη ερμηνεία συνολικού καστ σε κινηματογραφική ταινία.
  • Η ταινία «Marty Supreme» απέσπασε 3 υποψηφιότητες: Καλύτερη ερμηνεία Ηθοποιού σε Α’ Ανδρικό ρόλο  για τον Timothee Chalamet,  Καλύτερη ερμηνεία Ηθοποιού σε Β’ Γυναικείο ρόλο  για την Odessa A’zion και Καλύτερη Ερμηνεία συνολικού καστ για κινηματογραφική ταινία.
  • Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia», απέσπασε 2 υποψηφιότητες: Καλύτερη Ηθοποιού σε Α’ Γυναικείο ρόλο για την Emma Stone, Καλύτερη ερμηνεία Ηθοποιού σε Α’ Ανδρικό Ρόλο  για τον Jesse Plemons.
  • Η Kate Hudson είναι υποψήφια για Καλύτερη ερμηνεία Ηθοποιού σε Α’ Γυναικείο Ρόλο για την ταινία «Song Sung Blue».
  • Η Ariana Grande είναι υποψήφια για Καλύτερη ερμηνεία ηθοποιού σε Β’ Γυναικείο ρόλο για την ταινία «Wicked: for Good!».

Στον χώρο των σειρών, η «All Her Fault» είναι υποψήφια για Καλύτερη ερμηνεία σε Γυναικείο Ρόλο σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά για την Sarah Snook.

Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2026-2027 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.

