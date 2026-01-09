Παρουσίαση Συλλογικού Τόμου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Προτάσεις διακυβέρνησης για την Ελλάδα του μέλλοντος»

Η Synergia παρουσιάζει τον συλλογικό τόμο «Προτάσεις Διακυβέρνησης για την Ελλάδα του Μέλλοντος», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στις 18:30, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου (Ριζάρη 2-4, Αθήνα).

Το βιβλίο αποτελεί συλλογικό πόνημα δεκάδων Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον της χώρας. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις σύγχρονης διακυβέρνησης σε επτά κρίσιμους τομείς πολιτικής: Ενέργεια και Περιβάλλον, Θεσμοί, Κοινωνικό Κράτος, Δημογραφικό, Εξωτερική Πολιτική, Οικονομία και Τεχνολογία.

Μεταξύ των ομιλητών της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου περιλαμβάνονται η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Κώστας Σκρέκας, Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Βουλευτής Τρικάλων, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, Βουλευτής Μεσσηνίας, ο Κώστας Μπακογιάννης, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, Πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Δικηγόρος.

Από το think tank Synergia ομιλητές θα είναι ο Πρόεδρος της Synergia και Διεθνής Δικηγόρος, Ορέστης Ομράν, ο Μιχάλης Ρίσβας, Επικεφαλής Ομάδας Θεσμών, Synergia, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Southampton, Δικηγόρος και η Αναστασία Γιακουμέλου, Επικεφαλής της Ομάδας Οικονομίας της Synergia και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο ESCP του Παρισίου και της Σορβόννης.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.