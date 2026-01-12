«Πες μου μια Ιστορία»: Εθνικοί μύθοι, Αρχαιότητα, Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία – Ολοκληρώνονται οι κύκλοι συζητήσεων στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Τελευταία Συζήτηση: Κυριακή 18/1/2026

Ώρα έναρξης: 19.30

Γενική είσοδος: 15 ευρώ

«Και πού το ξέρεις εσύ, μπροστά ήσουν;»: Πόσο τοξικός μπορεί να γίνει ο διάλογος για την ιστορία στα social media; Ποια είναι τα ερεθίσματα που πυροδοτούν τις περισσότερες αντιδράσεις; Τι δείχνουν αυτές οι αντιδράσεις για την κυρίαρχη εκδοχή της εθνικής μας ταυτότητας; Ποιες πλατφόρμες ευνοούν τον πιο επιθετικό διάλογο;

Η τελευταία συζήτηση με τίτλο «Ο διάλογος για την Ιστορία στα Social Media», ιδιαίτερα επίκαιρη, πραγματοποιείται αυτή την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των τριών κύκλων συζητήσεων που διοργάνωσε το Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις αρχές Νοεμβρίου, με τίτλο «Πες μου μια ιστορία».

Για πρώτη φορά φωτίστηκαν με παρρησία λιγότερο γνωστές πτυχές της ιστορίας, εστιάζοντας στην εθνική μας μυθολογία και σε κοινωνικές αναπαραστάσεις βαθιά ριζωμένες στη συλλογική μας μνήμη. Οι συζητήσεις απευθύνονται στο ευρύ κοινό και προσδοκούν να αποτελέσουν μια ζωντανή εμπειρία ανταλλαγής απόψεων, γνώσεων και ερωτημάτων. Μέσα από αυτές, το κοινό είχε την ευκαιρία να κατανοήσει τα γεγονότα, να αμφισβητήσει προκαταλήψεις και να εντοπίσει ανακρίβειες, δίνοντας χώρο σε νέες, τεκμηριωμένες αναγνώσεις της ιστορίας.

Ο 3ο κύκλος, που ολοκληρώνεται με τη συζήτηση αυτή, είχε θέμα «Ιστορικοί μύθοι και ερμηνευτικοί μηχανισμοί της Ιστορίας», με εισηγητή, τον Σταύρο Παναγιωτίδη, Δόκτορα Σύγχρονης Ιστορίας και συγγραφέα.

Αναδεικνύοντας ιστορικούς μύθους και δημοφιλείς στρεβλούς ερμηνευτικούς μηχανισμούς για την Ιστορία που κυριαρχούν στη δημόσια σφαίρα της ελληνικής κοινωνίας, ο κύκλος επιχείρησε να εξηγήσει με ποιους τρόπους διαμορφώνεται ένα σημαντικό μέρος της εθνικής ταυτότητας και της ιστορικής συνείδησης στην Ελλάδα. Αρχαιότητα και μεσαιωνική περίοδος, οθωμανικά χρόνια και 1821, 20ος αιώνας, παροιμοιώδεις φράσεις που δεν ειπώθηκαν ποτέ και μύθοι για την ελληνική γλώσσα, όλα αξιοποιούνται για να απαντήσουμε στα ερωτήματα: Πώς δημιουργούνται οι ιστορικοί μύθοι; Γιατί τους πιστεύουμε; Πώς συμβάλλει το εκπαιδευτικό σύστημα στη διαιώνιση της κυρίαρχης αντίληψης για την Ιστορία; Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες πολιτικές χρήσεις αυτών των μύθων;