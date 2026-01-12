«Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών» στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού φιλοξενεί στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» το ανατρεπτικό παιδικό musical
«Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών» του Γιάννη Ξανθούλη, σε παραγωγή της εταιρίας Μέθεξις και σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη. Μία μαγική παράσταση γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και φαντασία!
Η Αλίκη ξεκίνησε τις διακοπές της με το καραβάκι της, τη «Μπουρμπουλήθρα». Όμως, μία φουρτούνα το βυθίζει και το δελφίνι σώζει την Αλίκη και τη μεταφέρει στον βυθό της θάλασσας, όπου όλα είναι «υγρά και νερουλά». Τα ψάρια αναστατώνονται, γιατί πρώτη φορά φτάνει άνθρωπος στην Ψαροχώρα και αποφασίζουν να τη φυλακίσουν.
Η Αλίκη, προκειμένου να γλιτώσει, προτείνει να γίνει δασκάλα στον βυθό, να μάθει στα ψάρια πώς ζουν οι άνθρωποι, για να γίνουν έξυπνα και δυνατά σαν αυτούς. Μέσα από το μάθημα της Αλίκης, τα ψάρια μαθαίνουν τι είναι το χρήμα και χωρίζονται σε τάξεις. Πάνω-πάνω τα ακριβά ψάρια, όπως οι αστακοί και οι γαρίδες, κάτω-κάτω τα φθηνά, όπως οι μαρίδες. Η Αλίκη βλέποντας ότι τα ψάρια αφομοιώνουν όλες τις κακές συνήθειες των ανθρώπων, προσπαθεί να τους διδάξει πως οι άνθρωποι δεν νοιάζονται μόνο για το χρήμα και τον πόλεμο, αλλά έχουν και αξίες, όπως είναι η αγάπη. Την εμφάνισή της κάνει και η πετρελαιοκηλίδα, που απειλεί την ισορροπία της Ψαροχώρας.
Η Αλίκη με σύμμαχο το δελφινάκι προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν και να σώσουν τον βυθό.
Το αλληγορικό παραμύθι του βραβευμένου Γιάννη Ξανθούλη είναι ένας ύμνος για την αγάπη, την ισότητα, την ελευθερία, τη διαφορετικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον.
Ο Γιάννης Ξανθούλης γεννήθηκε το 1947 στην Αλεξανδρούπολη, από γονείς πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης. Εκτός από μυθιστορήματα, έγραψε βιβλία και θεατρικά έργα για παιδιά, καθώς και θέατρο. Βιβλία του έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη και έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες.
Συντελεστές:
Συγγραφέας: Γιάννης Ξανθούλης
Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης
Σκηνικά – Κουστούμια: Αγγελίνα Παπαχατζάκη
Χορογραφίες: Άννα Αθανασιάδη
Μουσική: Μιχάλης Τριπόδης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ηρώ Γκουλίτου
Creative Agency: GRIDFOX
Βοηθός Σκηνογράφου: Κατερίνα Στελλάτου
Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης – «Μέθεξις»
Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά:
Άννα Βασιλείου
Βασίλης Γιαννέλος
Ηρώ Γκουλίτου
Χάρης Μαυρουδής
Ελένη Φανδρίδου
Αλέξανδρος Σαριπανίδης
Λυδία Σγουράκη
Πληροφορίες:
Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά
Ημέρες και ώρες παράστασης: Κυριακή 11:30 & 16:30
Τιμές εισιτηρίων:
Προπώληση εισιτηρίων:
Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «ΜΕΘΕΞΙΣ» – Χρήστος Τριπόδης
Επικοινωνία: 210 762 2034, 694 329 0294
Email: [email protected]m
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Πειραιώς 254, Ταύρος
Τ. 212 254 0300
www.hellenic-cosmos.gr
Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης
