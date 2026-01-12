Τριγμοί στο ΠΑΣΟΚ: Θρασκιά, Παππάς, θολούρα με ΝΔ έστειλαν τον Σαουλίδη στον Τσίπρα – Τι συμβαίνει όταν τα όργανα αγνοούνται

Για τους παροικούντες την «Ιερουσαλήμ» του ΠΑΣΟΚ, η παρουσία του Αντώνη Σαουλίδη στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την «Ιθάκη» στις 17 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, δεν αποτελεί έκπληξη. Ακόμα και οι ερμηνείες που συνοδεύουν αυτή την παρουσία και λένε ότι ο κ. Σαουλίδη έβαλε πλώρη για το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού – ότι δηλαδή το οριστικό διαζύγιο έρχεται – δεν προκαλούν εντύπωση.

Το ΠΑΣΟΚ ειδικά στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε υπαρξιακή κρίση, εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια.

Η ρήξη του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Χάρη Καστανίδη, που είχε πρωτεύσει σε σταυρούς στις εκλογές του 2023, αλλά δεν έγινε βουλευτής, επειδή την έδρα πήρε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – για να εκλέξει δύο το Ηράκλειο – προκάλεσαν βαθύ πολιτικό και ψυχικό ρήγμα στο Κίνημα.

Στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα.

Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ήταν μέλος ο κ. Σαουλίδης, διαλύθηκε πριν ένα χρόνο περίπου, ευθύς αμέσως με την ανακοίνωση πρόθεσης της Χαριλάου Τρικούπη για συνέδριο – το οποίο δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα! Ουσιαστικά δηλαδή τα κομματικά στελέχη που είχαν εκλεγεί στο πολιτικό συμβούλιο παροπλίστηκαν ενόψει και στο όνομα ενός συνεδρίου, που εδώ και ένα χρόνο… αναμένεται και καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Το νεαρό στέλεχος – το οποίο το 2012 στήριξε Νίκο Ανδρουλάκη και το 2023 την υποψηφιότητα Χάρη Δούκα – βρέθηκε να μην έχει καμία θεσμική ιδιότητα σε ένα κόμμα, που έκανε… αβέρτα μεταγραφές βουλευτών στη Θεσσαλονίκη.

Η Ράνια Θρασκιά απευθείας από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Πέτρος Παππάς, που είχε βρεθεί ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και τον Στέφανο Κασσελάκη, μετακόμισαν στο ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου έστειλε με αυτές τις κινήσεις ένα μήνυμα ότι δεν υπολογίζει ουσιαστικά τα επί δεκαετίες στελέχη της στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Σαουλίδης ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2023, και διαπίστωσε με τις μεταγραφές αυτές ότι η πρόθεση της ηγεσίας ήταν να κατευθύνει στις δυνάμεις της προς άλλα πρόσωπα.

Με δεδομένο δε ότι το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό έχει μάλλον θολό στίγμα για τις μετεκλογικές κινήσεις του, η κατάσταση έγινε ακόμα πιο περίπλοκη: Ο μεν κ. Ανδρουλάκης απορρίπτει τη συνεργασία με τη ΝΔ, η δε Άννα Διαμαντοπούλου και άλλα στελέχη προτάσσουν την ανάγκη της «πολιτικής σταθερότητας», με αποτέλεσμα το αριστερόστροφο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ να μην έχει καθαρή εικόνα για τις πραγματικές προθέσεις και τις επιλογές που θα κάνει η ηγεσία στο μετεκλογικό πεδίο.

Στελέχη της αριστερής/κεντροαριστερής πτέρυγας, όπως ο κ. Σαουλίδης, έδειχναν από καιρό να ασφυκτιούν σε αυτό το συγκεχυμένο πολιτικό πλαίσιο, μα και σε συνδυασμό με τη στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου είτε δεν αντιλήφθηκε το βαρύ κλίμα στη Θεσσαλονίκη, είτε υποτίμησε τη σημασία και το συμβολισμό αποχωρήσεων και δεν ανέλαβε πρωτοβουλίες για να αποκαταστήσει το κλίμα.

