Ηράκλειο: 19χρονος έκανε «βουτιά» στο κενό από τα ενετικά τείχη – Νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα

Τέλος στη ζωή του, κάνοντας «βουτιά» στο κενό από τα ενετικά τείχη, προσπάθησε να βάλει τα μεσάνυχτα στο Ηράκλειο της Κρήτης ένας 19χρονος.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:30 στο κέντρο της πόλης, στο άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου.
Σύμφωνα με το creta24.gr, ο νεαρός από την Γερμανία, που διέμενε σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο, έπεσε από τα τείχη με περαστικούς να καλούν το ΕΚΑΒ και τις αστυνομικές αρχές.
Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά κατάγματα στα κάτω άκρα.
