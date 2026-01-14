search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 13:52
14.01.2026 12:19

«Η καρδιά ενός τζογαδόρου» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

14.01.2026 12:19
ON SWIFT HORSES_Photo 1

Τη δραματική κομεντί «On Swift Horses» («Η Καρδιά ενός Τζογαδόρου», 2024, διάρκειας 115’) με τους Jacob Elordi, Daisy Edgar-Jones, Don Swayze και σκηνοθεσία του Daniel Minahan θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Ένα ζευγάρι αναζητά σταθερότητα στην αμερικανική Δύση, όμως κρυφές επιθυμίες και ριψοκίνδυνες επιλογές δοκιμάζουν τον έρωτά τους ανάμεσα στην ελευθερία, τον πόθο και τη σιωπηλή λύπη. H συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 18/1 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.

Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

