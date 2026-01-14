search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 14:35
14.01.2026 13:30

Synergia: Παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Προτάσεις Διακυβέρνησης για την Ελλάδα του Μέλλοντος»

14.01.2026 13:30
synergeia_adv

Η Synergia παρουσιάζει τον συλλογικό τόμο «Προτάσεις Διακυβέρνησης για την Ελλάδα του Μέλλοντος», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στις 19.00, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου (Ριζάρη 2-4, Αθήνα).

Το βιβλίο αποτελεί συλλογικό πόνημα δεκάδων Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον της χώρας. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις σύγχρονης διακυβέρνησης σε επτά κρίσιμους τομείς πολιτικής: Ενέργεια και Περιβάλλον, Θεσμοί, Κοινωνικό Κράτος, Δημογραφικό, Εξωτερική Πολιτική, Οικονομία και Τεχνολογία.

Μεταξύ των ομιλητών της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου περιλαμβάνονται η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο Κώστας Σκρέκας, Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Βουλευτής Τρικάλων, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, Βουλευτής Μεσσηνίας, ο Κώστας Μπακογιάννης, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ο Μιχάλης Στάγκος, Διαχειριστής κεφαλαίων, Επιχειρηματίας, και ο Παναγιώτης Παχατουρίδης, Επιχειρηματίας της τεχνολογίας.

Από το think tank Synergia ομιλητές θα είναι ο Πρόεδρος της Synergia και Διεθνής Δικηγόρος, Ορέστης Ομράν, ο Μιχάλης Ρίσβας, Επικεφαλής Ομάδας Θεσμών, Synergia, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Southampton, Δικηγόρος και η Αναστασία Γιακουμέλου, Επικεφαλής της Ομάδας Οικονομίας της Synergia και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο ESCP του Παρισίου και της Σορβόννης.

Τα πάνελ θα συντονίζουν ο δημοσιογράφος Κώστας Παπαχλιμίντζος και ο Παύλος Ευθυμίου, Partner, Fortune Greece, Επιχειρηματίας.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, ενώ μετά το πέρας των συζητήσεων θα ακολουθήσει δεξίωση στον χώρο του Πολεμικού Μουσείου.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

19.00- 19.15
Χαιρετισμός Κώστα Σκρέκα, Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Βουλευτή Τρικάλων

19.15- 19.30
Ομιλία Ορέστη Ομράν, Προέδρου Think Tank Synergia, Διεθνούς Δικηγόρου

19.30 – 20.15

1ο πάνελ

Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Μίλτος Χρυσομάλλης, Βουλευτής Μεσσηνίας
Κώστας Μπακογιάννης, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Μιχάλης Ρίσβας, Επικεφαλής Ομάδας Θεσμών, Synergia, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Southampton, Δικηγόρος
Συντονισμός Κώστας Παπαχλιμίντζος, Δημοσιογράφος

20.15- 21.00

2ο πάνελ

Μιχάλης Στάγκος, Διαχειριστής κεφαλαίων, Επιχειρηματίας
Παναγιώτης Παχατουρίδης, Επιχειρηματίας της τεχνολογίας
Αναστασία Γιακουμέλου, Επικεφαλής της Ομάδας Οικονομίας της Synergia και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο ESCP του Παρισίου και της Σορβόννης
Συντονισμός Παύλος Ευθυμίου, Partner, Fortune Greece, Επιχειρηματίας

Θα ακολουθήσει δεξίωση στον χώρο του Πολεμικού Μουσείου.

