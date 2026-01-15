«怀旧 — Holding the Past»: Η Xie Rong για πρώτη φορά στην Αθήνα σε μια performance ενσώματης μνήμης και μουσικού αυτοσχεδιασμού – ΦΙΑΤ – 6 Φεβρουαρίου

Η διακαλλιτεχνική πλατφόρμα Movement Research Project, πιστή στο διακαλλιτεχνικό διάλογο γύρω από τα πεδία της σύγχρονης παραστατικής τέχνης, συστήνει για πρώτη φορά στην Αθήνα, τη διεθνώς καταξιωμένη καλλιτέχνιδα της Performance Xie Rong με την παράσταση «怀旧 — Holding the Past» σε επιμέλεια της Μαρίας Λάππα. Tην Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο ΦΙΑΤ.

Μέσα από τη χρήση πηλού και μελάνης — δύο υλικών με μακρά ιστορική και παραδοσιακή διαδρομή στην Ελλάδα και την Κίνα — η καλλιτέχνις Xie Rong δημιουργεί επί σκηνής ένα ζωντανό έργο τέχνης, το οποίο παράγεται σε πραγματικό χρόνο.

Αφορμώμενη από τη σημασία της λέξης «Νόστος» στην ελληνική και κινεζική σημειολογία, δημιουργεί έναν πολύσημο σκηνικό διαπολιτισμικό διάλογο. Χρησιμοποιώντας ως βασικό μέσο το σώμα της και συνδυάζοντας πρακτικές όπως η κινέζικη καλλιγραφία, η ζωγραφική, η αφήγηση ιστοριών και το τραγούδι, συναντά για πρώτη φορά επί σκηνής δύο κορυφαίους Έλληνες εκπροσώπους του μουσικού αυτοσχεδιασμού, τον Θύμιο Ατζακά και τον Θοδωρή Ζιάρκα. Σε διαλογική σχέση με τη σκηνική δράση, η ζωντανή αυτοσχεδιαστική μουσική σύνθεση λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στους δύο κόσμους αναφοράς, διαμορφώνοντας έναν κοινό οπτικοακουστικό τοπίο.

Για την Xie Rong

Γεννημένη στο Chengdu της Κίνας και εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο από νεαρή ηλικία, εργάζεται ως σκηνοθέτις, περφόρμερ και κινηματογραφίστρια, συλλέγοντας φωνές, μνήμες, εικόνες και υλικά από τις πολιτισμικές της ρίζες και την καθημερινή της εμπειρία. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε σημαντικά ευρωπαϊκά μουσεία και έχει ταξιδέψει διεθνώς, με παρουσιάσεις στην Ασία, την Αμερική και την Αυστραλία, ενώ επιλέχθηκε να ανοίξει την αναδρομική έκθεση της Yoko Ono στη Γερμανία, ερμηνεύοντας το εμβληματικό έργο Cut Piece, σε μια χειρονομία διαγενεακής σκηνικής μετάδοσης και καλλιτεχνικού διαλόγου. Το έργο της βρίσκεται σε δημόσιες συλλογές, μεταξύ των οποίων το Staatliche Museum στο Βερολίνο, το Crow Museum (Τέξας), το The Ned, το Soho House και το Kensington Palace, καθώς και σε πολυάριθμες ιδιωτικές συλλογές. Στις διακρίσεις της περιλαμβάνονται το Aesthetica Art Prize (2014) και το Chinese Arts Now Scratch Award (2019), ενώ το 2022 βρέθηκε στη βραχεία λίστα για το Mother Art Prize.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα, η καλλιτέχνις θα πραγματοποιήσει ένα βιωματικό σεμινάριο πάνω στην πρακτική της το Σάββατο 07.02 και την Κυριακή 08.02 στον χώρο τέχνης REVMA. Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής στο [email protected] και στο Movement Research Project.

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πολυθεματικής δράσης Movement Research Project 2025–26 “The Artist as a Citizen & Cultural Mediator” και τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Xie Rong

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Μαρία Λάππα

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση επί σκηνής: Θύμιος Ατζακάς – Θοδωρής Ζιάρκας

Γραφιστική Επιμέλεια: MOST design

Τεκμηρίωση – Φωτογραφία: Γιώργος Σταυριανάκης

Φωτογραφίες της καλλιτέχνιδας: Jamie Baker

Παραγωγή: MoRe 64 ΑΜΚΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Χώρος : ΦΙΑΤ, Είσοδος α) Φαλήρου 97, Αθήνα 117 41

Είσοδος β) Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 114, Αθήνα 117 41

Ώρα Προσέλευσης : 21.00 / Ώρα έναρξης : 21:30

Κόστος Εισιτηρίου Προπώληση : 15,00 € & 12,00 € (μειωμένο). Ομαδικά Εισιτήρια (10+ άτομα): 10,00€ Ταμείο : 20,00€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketmaster.gr/holding-the-past_sp_2145853.html

Κρατήσεις εισιτηρίων – πληροφορίες : 6987933045 (whatsΑpp –viber –mobile)