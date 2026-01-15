Γρηγόρης: Τρία νέα καταστήματα στην Κύπρο με συμφωνία masterfranchise και στόχο για τέσσερα ακόμη το 2026

Την παρουσία του στην Κύπρο ενισχύει ο Γρηγόρης με το άνοιγμα τριών νέων καταστημάτων, ανεβάζοντας το συνολικό του δίκτυο στη χώρα σε 11 σημεία. Τα νέα ανοίγματα κατανέμονται σε Λευκωσία (ένα κατάστημα) και Λάρνακα (δύο καταστήματα), σε περιοχές με σταθερή εμπορική κίνηση και τοπική ζήτηση.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε νέα συμφωνία Master Franchise με τη Zymi & Kafe LTD, εταιρεία του ομίλου Michaelas Group. Η συμφωνία αυτή, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λειτουργεί ως «ομπρέλα» για την περαιτέρω ανάπτυξη του brand στην κυπριακή αγορά, δίνοντας πιο συγκροτημένο πλαίσιο για την επέκταση του δικτύου και τον προγραμματισμό νέων σημείων μέσα στη χρονιά.

Σε ό,τι αφορά τις νέες διευθύνσεις, στη Λευκωσία το κατάστημα που προστέθηκε βρίσκεται στην οδό Λήδρας 2 στην Αγλαντζιά, απέναντι από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τοποθεσία που συγκεντρώνει καθημερινή κίνηση λόγω φοιτητών, εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής. Στη Λάρνακα, οι δύο νέες προσθήκες είναι στην Αραδίππου (οδός Κυριάκου Μάτση 28) και στο Κίτι (οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 55), καλύπτοντας διαφορετικά σημεία της ευρύτερης περιοχής.

Η επέκταση δεν σταματά στα τρία νέα καταστήματα. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει ήδη τεθεί ως στόχος το άνοιγμα τεσσάρων επιπλέον καταστημάτων σε Πάφο, Λευκωσία και Λάρνακα, ώστε να διευρυνθεί περαιτέρω το αποτύπωμα του δικτύου. Το πλάνο αυτό δείχνει ότι η Κύπρος παραμένει αγορά προτεραιότητας για την εταιρεία, με έμφαση στην ανάπτυξη μέσω συνεργασιών και σε συγκεκριμένες αστικές περιοχές.

Με τις τελευταίες κινήσεις, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο χρονοδιάγραμμα των επόμενων openings μέσα στο 2026 και στο πώς θα διαμορφωθεί συνολικά το δίκτυο μετά το πρώτο εξάμηνο, εφόσον προχωρήσει ο σχεδιασμός για τα τέσσερα νέα σημεία.

