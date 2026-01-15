search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 15:57
15.01.2026 15:29

Η 38η Τελετή Απονομής των European Film Awards αποκλειστικά στην COSMOTE TV

15.01.2026 15:29
COSMOTE_TV- EFA

Η 38η Τελετή Απονομής των European Film Awards έρχεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 21.00 (COSMOTE CINEMA 2), σε σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου. Ο κορυφαίος θεσμός του ευρωπαϊκού σινεμά, που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, θα προβληθεί σε επανάληψη και με ελληνικούς υπότιτλους την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 19.15 (COSMOTE CINEMA 2).

11 υποψηφιότητες για 6 ταινίες που θα κάνουν Α’ τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV

Στα φετινά European Film Awards συμμετέχουν, με συνολικά 11 υποψηφιότητες, 6 ταινίες που θακάνουν την Α’ τηλεοπτική τους προβολή στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV.

Την παράσταση κλέβει ο Χρυσός Φοίνικας του φετινού Φεστιβάλ Καννών, η ταινία «Ένα Απλό Ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί («Ταξί στην Τεχεράνη», «Κλειστή Κουρτίνα»), που διεκδικεί τέσσερα βραβεία στις κατηγορίες καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου σεναρίου και βραβείου κοινού LUX.

Ισχυρή παρουσία καταγράφει και το ντοκιμαντέρ «Ρίφενσταλ: Στην καρδιά του Τρίτου Ράιχ» για τη ζωή της αμφιλεγόμενης Γερμανίδας σκηνοθέτριας Λένι Ρίφενσταλ, το οποίο είναι υποψήφιο για καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία και για καλύτερο ευρωπαϊκό ντοκιμαντέρ. Η ταινία «Το Μεγαλείο» του πολυβραβευμένου Πάολο Σορεντίνο («Η Τέλεια Ομορφιά», «Νιότη») συγκεντρώνει υποψηφιότητες για καλύτερο σενάριο και καλύτερο ανδρικό ρόλο, με τον Τόνι Σερβίλο να διεκδικεί ακόμη μία σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση. Υποψηφιότητα για καλύτερο γυναικείο ρόλο αποσπά η Λεά Ντρουκέρ για την ερμηνεία της στο «Dossier 137 (Case 137)», ενώ στην κατηγορία καλύτερου μοντάζ συναντάμε τον Τόνι Φρόσχαμερ για την ταινία «Πέθανε Αγάπη μου» με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Όσκαρ Τζένιφερ Λόρενς (Οδηγός Αισιοδοξίας, The Hunger Games, Οδηγός Διαπλοκής).

Η ταινία του Μπρένταν Κάντι «Για τον Κρίστι», που διακρίθηκε στο φεστιβάλ Βερολίνου, διεκδικεί το βραβείο κοινού LUX, ολοκληρώνοντας τις υποψήφιες ταινίες των European Film Awards που έχουν αποκλειστικό προορισμό τα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV. 

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Ο χειμώνας επιστρέφει – «Βουτιά» της θερμοκρασίας από την Κυριακή

falstaf_3
Η κωμική όπερα «Φάλσταφ» επιστρέφει για έξι μοναδικές παραστάσεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή

tiletheasi_2008_1460-820_new
Καρέ πρωτιάς στην τηλεθέαση κατάφερε ο ΣΚΑΪ την Τετάρτη (14/1)

COSMOTE_TV- EFA
Η 38η Τελετή Απονομής των European Film Awards αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Photo (5)
​Στο ΥΜΑΘ-Διοικητήριο η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Special Olympics Hellas και Λεσχών Lions Β. Ελλάδος

messaropoulou-karavatou-new
Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

pavlou-antona-new
Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

nikos-koklonis-new
Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

oikiaki-voithos
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της οικιακή βοηθού που έκλεβε ΑΜΕΑ

1 / 3