ADVERTORIAL

16.01.2026 14:14

«Τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου»: Πρεμιέρα για τη νέα διεθνή συμπαραγωγή της COSMOTE TV

16.01.2026 14:14
COSMOTE HISTORY_7thavmata

Πρεμιέρα κάνει το Σάββατο 17/1 στις 21:00 στο COSMOTE HΙSTORY, η νέα διεθνής συμπαραγωγή της COSMOTE TV, «Τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου».

Στη σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, η διακεκριμένη ιστορικός Μπέτανι Χιούζ εξερευνά αρχιτεκτονικά επιτεύγματα της αρχαιότητας «ξετυλίγοντας» τους μύθους και αποκαλύπτοντας τα μυστικά τους.

Από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας και τον Κολοσσό της Ρόδου έως τους Κρεμαστούς Κήπους της Βαβυλώνας, η σειρά πραγματοποιεί ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, ρίχνοντας «φως» στα σπουδαιότερα αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά αριστουργήματα της ανθρωπότητας. Βασισμένο στο διεθνές bestseller βιβλίο της Μπέτανι Χιούζ, «Seven Wonders of the Ancient World», το ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί προηγμένες ψηφιακές τεχνικές και υψηλής κινηματογραφικής αισθητικής αναπαραστάσεις, αναδεικνύοντας 4.000 χρόνια ανθρώπινης ιστορίας. 

Επιπλέον, η σειρά ενσωματώνει ένα διαδραστικό στοιχείο: μια πρωτοποριακή εμπειρία επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Σε κάθε επεισόδιο, οι τηλεθεατές θα μπορούν να σκανάρουν με το κινητό τους το QR code, που θα εμφανίζεται στην οθόνη, αποκτώντας πρόσβαση σε επιπρόσθετες πληροφορίες και οπτικό υλικό.

Στο επίκεντρο του 1ου επεισοδίου βρίσκεται η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας και ο πρωτοποριακός Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ο πρώτος «ουρανοξύστης» της ιστορίας.

Μετά την προβολή του στο COSMOTE HISTORY, κάθε επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

