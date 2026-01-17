Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Η μετωπική Ανδρουλάκη- Δούκα, η πίτα του Γερουλάνου και τα μηνύματα της Διαμαντοπούλου

Ο κύβος ερρίφθη για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανακοινώνει ότι θα γίνει τον Μάρτιο και την Γραμματεία της ΚΟΕΣ να συνεδριάζει για τις επίσημες αποφάσεις, την Τρίτη στις 14.00. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν βλέπει θετικά ένα ψήφισμα για να μην υπάρξει συνεργασία με την ΝΔ, όπως προτείνει ο Χάρης Δούκας καθώς θεωρεί αυτονόητη την θέση αυτή. Όπως επίσης και ότι δεν θα γίνουν προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους του κόμματος, απαντά έτσι αρνητικά σε μια ακόμα πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας.

Μετωπική Ανδρουλάκη- Δούκα στο συνέδριο

Με αυτά τα δεδομένα και καθώς και οι δύο πλευρές επιμένουν στις θέσεις τους, είναι βέβαιη η σύγκρουση τους στο συνέδριο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει την απόλυτη κυριαρχία στο κόμμα και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι μπορεί να ελέγξει ακόμα και το 70% των συνέδρων. Ο Χάρης Δούκας από την πλευρά του θέλει να καταμετρήσει και να ενισχύσει τις δυνάμεις τους, σε μια νέα φάση για τον ίδιο καθώς πλέον δεν ενισχύεται από το οργανωτικό δίκτυο του Μανώλη Χριστοδουλάκη με τον οποίο μέχρι πρότινος ήταν εσωκομματικοί σύμμαχοι. Σε κάθε περίπτωση η πλευρά Δούκα θέλει να δείξει δυναμική στο συνέδριο, οι ανοιχτοί δίαυλοι του Δημάρχου με τον Γιώργο Παπανδρέου μπορεί να αποτυπώσουν αυτή την συμμαχία και στους συσχετισμούς.

Η υψηλή κινητότητα Γερουλάνου και η κοπή πίτας

Ιδιαίτερη κινητικότητα αναπτύσσει διαρκώς και ο Παύλος Γερουλάνος. Την Τρίτη στις 6.30 στο Caravel ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κόβει την πίτα για το νέο έτος και το γραφείο του έχει κάνει μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου η συμμετοχή του κόσμου να είναι πολύ υψηλή και να δοθούν ανάλογα μηνύματα. Ο ίδιος άλλωστε θέλει να ανοίξει με την αφορμή αυτή τον διάλογο με πολίτες και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Οι παρουσίες βουλευτών του κόμματος και στελεχών στο Caravel θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότεροι έρχονται κοντά του. Ο ίδιος άλλωστε έβαλε τον viral πλέον πολιτικό όρο της “βελόνας” στο τραπέζι αναφερόμενος στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Είναι βέβαιο ότι μαζί με τις θέσεις του στο συνέδριο θα μιλήσει για την περίφημη βελόνα που πάντως μέχρι τώρα δεν έχει κινηθεί προς τα πάνω. Δεν αποκλείεται και την Τρίτη να υπάρξει κάποια αναφορά που να προμηνύει θέσεις που θα εκφράσει στο συνέδριο.

Η πρόταση της Διαμαντοπούλου για σκιώδη κυβέρνηση και τα μηνύματα στο συνέδριο

Η Άννα Διαμαντοπούλου από την πλευρά της συμμετέχει σε όλες τις δράσεις του ΠΑΣΟΚ και τον προσυνεδριακό διάλογο. Στις δημόσιες τοποθετήσεις της φροντίζει πάντα να αφήνει το αποτύπωμα των θέσεων της τόσο για τα θέματα της επικαιρότητας όσο και για την λειτουργία του ΠΑΣΟΚ. Έχει ζητήσει ήδη να ζωντανέψουν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ, να δημιουργηθεί μια σκιώδης κυβέρνηση των καλύτερων στελεχών του κόμματος ανά Υπουργείο και καθαρό μήνυμα διακυβέρνησης. Για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και τις δημοσκοπήσεις έχει δώσει τα δικά της μηνύματα υπογραμμίζοντας πως είναι προφανές ότι αν δεν επιτευχθεί ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, τότε είναι λογικό να μπει και θέμα ηγεσίας. Η Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ με δικό της μεγάλο ακροατήριο, αναμένεται να τοποθετηθεί τόσο για τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος όσο και για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο συνέδριο.

Στη σκακιέρα των συνεδριακών διαδικασιών με τις ατζέντες τους θα μετρήσουν δυνάμεις και οι υπόλοιποι πρώην συνυποψήφιοι του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Μιχάλης Κατρίνης που μιλά για την ανάγκη του διαλόγου με τα υπάρχοντα κόμματα της κεντροαριστεράς και η Νάντια Γιαννακοπούλου που γράφει διαρκώς χιλιόμετρα εντός του Δυτικού Τομέα που είναι η εκλογική της περιφέρεια αλλά και εκτός στις δράσεις του κόμματος. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών όπως της Μιλένας Αποστολάκη που έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές της με την παρουσία της στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εβδομάδα που θα ξεκινήσει, φέρνει δημοσκοπήσεις που θα δείξουν την δυναμική του ΠΑΣΟΚ υπό την πίεση των νέων κομμάτων που έρχονται στο προσκήνιο σταδιακά από την Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα. Η “βελόνα” θα κρίνει το κλίμα στις συνεδριακές διαδικασίες και την ένταση της κριτικής.

