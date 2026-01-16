search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 19:22
16.01.2026 17:24

Πέθανε το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, Μάκης Αμπατιέλος

16.01.2026 17:24
KKE

Έφυγε από την ζωή μετά από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας ο Μάκης (Γεράσιμος) Αμπατιέλος, πατέρας του βουλευτή Νίκου Αμπατιέλου, με το ΚΚΕ να εκφράζει τα συλληπητήρια του.

«Ο Μάκης Αμπατιέλος ήταν παιδί εργατικής οικογένειας, δοσμένης στους επαναστατικούς σκοπούς του ΚΚΕ και τους αγώνες του λαού μας, αντιμετωπίζοντας τις διώξεις του αστικού κράτους», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ο Μάκης συμμετείχε ενεργά στο κίνημα από νεαρή ηλικία μέσα από τις γραμμές της θρυλικής ΜΟΔΝΕ, ενώ στη συνέχεια υπήρξε στέλεχος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ σε Οργανώσεις Μαθητών, Σπουδαστών και του Δήμου Πειραιά. Τα τελευταία χρόνια, ως οπαδός του Κόμματος και παρά τα προβλήματα υγείας, συνέβαλε στις προσπάθειες της Κομματικής Οργάνωσης και των φορέων του λαϊκού κινήματος στον Πειραιά.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τον γιο του Νίκο, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ και βουλευτή, στον αδελφό του Δημήτρη, στέλεχος του Κόμματος στη Γερμανία, στη σύντροφό του Σοφία και σε όλους τους οικείους του».

