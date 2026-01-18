Χέλεν Μακόου: Η Τράπεζα της Αγγλίας πρέπει να προετοιμάζεται για «οικονομική κρίση» που θα προκαλέσουν εξωγήινοι

Η Τράπεζα της Αγγλίας οφείλει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που θα μπορούσε να πυροδοτηθεί από μια επίσημη ανακοίνωση επιβεβαίωσης ύπαρξης της «εξωγήινης ζωής», υποστηρίζει πρώην αναλύτρια.

Η Χέλεν Μακόου -η οποία υπηρέτησε ως ανώτερη αναλύτρια χρηματοπιστωτικής ασφάλειας στην Τράπεζα της Αγγλίας- κάλεσε τον διοικητή της, Άντριου Μπέιλι, να καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για το ενδεχόμενο να επιβεβαιώσει ο Λευκός Οίκος κάποια στιγμή ότι η ανθρωπότητα δεν είναι μόνη στο σύμπαν.

Η απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ εκτιμά πως μια τέτοια ανακοίνωση θα προκαλούσε ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές, με πιθανές τραπεζικές καταρρεύσεις και κοινωνικές αναταραχές.

A former analyst at the central bank has urged governor Andrew Bailey to put contingencies in place to prevent collapse if alien life is confirmed

https://t.co/3lUpvKcoP5 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) January 17, 2026

Μέχρι πρόσφατα, οι θεωρίες περί συγκάλυψης της ύπαρξης εξωγήινης ζωής από κυβερνήσεις περιορίζονταν σε έναν μικρό κύκλο συνωμοσιολόγων και ακτιβιστών γύρω από τα UFO. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, αρκετοί υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι -μεταξύ των οποίων- ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, η γερουσιαστής της Νέας Υόρκης Κίρστεν Γκίλιμπραντ και ο πρώην διευθυντής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών Τζέιμς Κλάπερ– έχουν δηλώσει ότι θεωρούν πιθανή την ύπαρξη νοήμονος μη ανθρώπινης ζωής.

Ο Ρούμπιο δήλωσε στους δημιουργούς του πρόσφατου ντοκιμαντέρ The Age of Disclosure: «Έχουμε επανειλημμένα περιστατικά με κάτι που δρα στον εναέριο χώρο πάνω από περιορισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις, και δεν είναι δικό μας».

Πριν λίγες μέρες, οι Sunday Times αποκάλυψαν αποχαρακτηρισμένα κρατικά έγγραφα που μαρτυρούν ότι ο βρετανικός στρατός είχε επιχειρήσει να αποκτήσει «εξωγήινη» τεχνολογία, έπειτα από αξιόπιστες πληροφορίες ότι τα UFO ήταν πιθανόν πραγματικά και ξεπερνούσαν σε δυνατότητες κάθε γνωστό ανθρώπινο σκάφος.

«Δεν μπορούν πλέον να χλευάζουν το ζήτημα μιλώντας “για μικρά πράσινα ανθρωπάκια”»

Η Μακόου, που εργάστηκε για μια δεκαετία στην Τράπεζα της Αγγλίας έως το 2012, υποστηρίζει ότι πολιτικοί και τραπεζίτες δεν μπορούν πλέον να χλευάζουν το ζήτημα μιλώντας για «μικρά πράσινα ανθρωπάκια».

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φαίνεται να βρίσκεται στη μέση μιας πολυετούς διαδικασίας αποχαρακτηρισμού και αποκάλυψης πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη μιας τεχνολογικά προηγμένης, μη ανθρώπινης νοημοσύνης, υπεύθυνης για τα Μη Αναγνωρισμένα Ανωμαλικά Φαινόμενα (UAPs)», ανέφερε.

»Αν τα UAP αποδειχθούν μη ανθρώπινης προέλευσης, ίσως χρειαστεί να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη μιας δύναμης ή νοημοσύνης ανώτερης από οποιαδήποτε κυβέρνηση και με άγνωστες προθέσεις».

Σύμφωνα με τη Μακόου, μια τέτοια αποκάλυψη θα μπορούσε να προκαλέσει «οντολογικό σοκ» και έντονες ψυχολογικές αντιδράσεις με πραγματικές οικονομικές συνέπειες. Προειδοποιεί για ακραία μεταβλητότητα στις αγορές, κατάρρευση της εμπιστοσύνης και μαζική στροφή προς «ασφαλή καταφύγια» όπως ο φυσικός χρυσός, άλλα πολύτιμα μέταλλα ή κρατικά ομόλογα.

Παράλληλα, εκτιμά πως θα μπορούσε να υπάρξει μαζική στροφή προς ψηφιακά νομίσματα, όπως το bitcoin, αν οι πολίτες αμφισβητήσουν τη νομιμοποίηση των κυβερνήσεων και χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε κρατικά υποστηριζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

«Αν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση με αδιάσειστα στοιχεία, μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να επικρατήσει απόλυτη χρηματοπιστωτική αστάθεια», τονίζει.

«Δεν ήξερα ότι οι κυβερνήσεις τα μελετούσαν σοβαρά»

«Αν αρχίσουν να καταρρέουν τράπεζες, το σύστημα πληρωμών θα καταρρεύσει και θα δούμε ταραχές, γιατί ο κόσμος δεν θα μπορεί να βάλει καύσιμα ή να αγοράσει τρόφιμα», τόνισε. «Ακόμη κι αν θεωρείται πολύ απίθανο, είναι τρέλα να μην το εξετάζεις και να μην προετοιμάζεσαι», είπε.

Η Μακόου έχει γράψει σχετικό κεφάλαιο για επερχόμενο βιβλίο που επιμελείται ο δρ Άλεξ Γουέντ, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο.

Όπως λέει, μέχρι πρόσφατα δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα UFO, μέχρι που διάβασε μια επιστημονική, αξιολογημένη από ομοτίμους μελέτη της NASA με τίτλο Unidentified Flying Objects in Classical Antiquity, του αστρονόμου και πλανητολόγου δρ Ρίτσαρντ Στόδερς (2021). «Νόμιζα ότι ήταν απλώς κάτι του Χόλιγουντ και ότι μόνο “περίεργοι” τα έβλεπαν. Δεν ήξερα ότι οι κυβερνήσεις τα μελετούσαν σοβαρά», είπε.

Η ίδια αναγνωρίζει ότι οι απόψεις της μετατρέπονται σε αντικείμενα χλευασμού.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Με πληροφορίες από Times

Διαβάστε επίσης:

ΕKT: Γιατί επιμένει ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρώπη – Τι κρύβεται πίσω από τις συνεχείς αυξήσεις τιμών

Mercosur: «Πουλάει» Νότο και «αγοράζει» Βορρά

Το μεγάλο πείραμα – ΕΡΓΑΝΗ