Η «Ακτινογραφία» της Ακρίβειας – Πώς Φουσκώνουν οι Λογαριασμοί Ρεύματος

Ενώ οι διεθνείς τιμές της ενέργειας παρουσιάζουν συχνά τάσεις αποκλιμάκωσης, τα ελληνικά νοικοκυριά συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωπα με «φουσκωμένους» λογαριασμούς.
Η αιτία δεν βρίσκεται μόνο στην τιμή της κιλοβατώρας, αλλά σε έναν μηχανισμό όπου κράτος, ρυθμιστικές αρχές και ενεργειακοί όμιλοι μετακυλίουν το κόστος της ενεργειακής μετάβασης και των υποδομών απευθείας στον καταναλωτή.
Το κράτος χρησιμοποιεί τον λογαριασμό ρεύματος ως εισπρακτικό μηχανισμό. Πέρα από τον ΦΠΑ, οι καταναλωτές επιβαρύνονται με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και το Ειδικό Τέλος 5‰ (ΔΕΤΕ). Το παράδοξο είναι ότι ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚ, οδηγώντας σε μια διπλή φορολόγηση που επιβαρύνει το τελικό ποσό. Επιπλέον, οι «έμμεσοι» φόροι άνθρακα για τη χρήση ορυκτών καυσίμων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, με το κόστος να μεταφέρεται αυτούσιο στη λιανική.
Εδώ κρύβεται το μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού που δεν μπορεί να αποφύγει ο πολίτης. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, περιλαμβάνουν:
Οι ενεργειακοί όμιλοι επωφελούνται από το μοντέλο λειτουργίας της αγοράς (Target Model). Στο χρηματιστήριο ενέργειας, η τιμή ορίζεται από την ακριβότερη μονάδα που απαιτείται για να καλυφθεί η ζήτηση (συνήθως το φυσικό αέριο). Έτσι, ακόμα και αν το 50% της ενέργειας παράγεται από φθηνά αιολικά, ο καταναλωτής την πληρώνει στην τιμή του ακριβού αερίου, επιτρέποντας στους ομίλους να αποκομίζουν υπερκέρδη.
Σε έναν λογαριασμό 200 ευρώ:
Με λίγα λόγια η ενεργειακή ακρίβεια στην Ελλάδα είναι δομική. Όσο το σύστημα παραμένει δέσμιο της οριακής τιμής και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αυξάνονται για να χρηματοδοτήσουν τις υποδομές του μέλλοντος, τα νοικοκυριά θα συνεχίσουν να πληρώνουν το “μάρμαρο” μιας μετάβασης που μοιάζει δυσβάστακτη για τον μέσο προϋπολογισμό.
