search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 17:59
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 16:07

«ΡΙΦΙΦΙ»: Φινάλε με ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της COSMOTE TV

20.01.2026 16:07
COSMOTE-TV-Rififi

Την πρώτη θέση σε τηλεθέαση, ανάμεσα σε όλες τις σειρές και τις ταινίες που έχει φιλοξενήσει η COSMOTE TV από την αρχή της λειτουργίας της, κατέκτησε η σειρά μυθοπλασίας «ΡΙΦΙΦΙ». Η παραγωγή της COSMOTE TV, που ολοκληρώθηκε χθες, συγκέντρωσε τις περισσότερες προβολές τόσο στο κανάλι μετάδοσής της (COSMOTE CINEMA 1), όσο και στην On Demand υπηρεσία της πλατφόρμας.

Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, είναι εμπνευσμένη από τη διαβόητη ληστεία τράπεζας που συγκλόνισε την Αθήνα το 1992. Οι τηλεθεατές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα επεισόδια της σειράς στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV και σε 4Κ ανάλυση.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της σειράς, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Δήμος Γιγαντάκης είναι καλεσμένοι στην κινηματογραφική εκπομπή της COSMOTE TV, «Watch Next». Το αγαπημένο «δίδυμο» του «ΡΙΦΙΦΙ» μιλάει στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο για τις εμπειρίες του από τα γυρίσματα, ενώ οι δύο ηθοποιοί αποκαλύπτουν τη στενή φιλία που ανέπτυξαν από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους. Η εκπομπή θα προβληθεί την Παρασκευή 23/1 στις 20.00 στο COSMOTE CINEMA 1, ενώ μετά την προβολή της θα είναι διαθέσιμη στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
james-webb
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Λύθηκε το μυστήριο των «μικρών κόκκινων κουκκίδων» του σύμπαντος

androulakias-345345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 27-29 Μαρτίου: Προσκλητήριο Ανδρουλάκη για διεύρυνση και τραπέζια διαλόγου με προοδευτικά κόμματα – Τι είπε για Καρυστιανού

evropaiko koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ευρωκοινοβούλιο «παγώνει» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ

MAGA
ΚΟΣΜΟΣ

MAGA όπως… Make America Go Away: Ξεπούλησε το κόκκινο καπελάκι που χλευάζει το σλόγκαν του Τραμπ

nosokomeio_0807_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην εντατική του «Αγλαΐα Κυριακού» 14χρονο παιδί με γρίπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 17:56
james-webb
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Λύθηκε το μυστήριο των «μικρών κόκκινων κουκκίδων» του σύμπαντος

androulakias-345345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 27-29 Μαρτίου: Προσκλητήριο Ανδρουλάκη για διεύρυνση και τραπέζια διαλόγου με προοδευτικά κόμματα – Τι είπε για Καρυστιανού

evropaiko koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ευρωκοινοβούλιο «παγώνει» την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ

1 / 3