Χιλή: Τρόμος με την «κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης» του ακροδεξιού Καστ – Σε πρώην δικηγόρο του Πινοτσέτ το υπουργείο Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος θα αναλάβει την εξουσία σε μερικές εβδομάδες, αποφάσισε χθες (20/1) να κάνει υπουργούς της κυβέρνησής του δύο άλλοτε δικηγόρους του δικτάτορα Αουγκούστο Πινοτσέτ.

Συγκεκριμένα, θα αναλάβουν το υπουργείο Άμυνας καθώς και το υπουργείο Δικαιοσύνης και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Σας παρουσιάζω σήμερα τη σύνθεση κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης (…) είναι μεγάλη ομάδα για τους δύσκολους καιρούς» που αντιμετωπίζει τη χώρα, δήλωσε ο υπερσυντηρητικός πολιτικός, ο οποίος θα αναλάβει την εξουσία την 11η Μαρτίου, αναφερόμενος στο σχήμα στο οποίο κατέληξε κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στο Σαντιάγο.

Ο Φερνάντο Μπάρος, 68 ετών, θα αναλάβει το υπουργείο Άμυνας. Ο Φερνάντο Ραμπάτ, 53 ετών, θα αναλάβει υπουργός Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Και οι δυο τους ήταν μέλη της ομάδας δικηγόρων του δικτάτορα, που πέθανε το 2006, αφού κυβέρνησε τη Χιλή από το πραξικόπημα του 1973 ως το 1990. Ο εκλεγμένος πρόεδρος είναι δηλωμένος θαυμαστής του.

Το καθεστώς Πινοτσέτ θεωρείται υπεύθυνο για πάνω από 3.000 δολοφονίες και εξαναγκαστικές εξαφανίσεις.

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ εξελέγη πρόεδρος της Χιλής τον Δεκέμβριο με το 58% των ψήφων, κερδίζοντας την υποψήφια συμμαχίας της αριστεράς Γιανέτ Χάρα, αφού καβάλησε το κύμα απόρριψης της εγκληματικότητας και της μετανάστευσης.

