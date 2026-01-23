Η Nova πρωταγωνιστεί και στα Oscars 2026!

Η Nova, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία, αποσπώντας 38 υποψηφιότητες σε όλες τις Premium Κατηγορίες των φετινών “Oscars 2026” για ταινίες που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό!

Η ταινία «Sentimental Value» συγκέντρωσε 9 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων: Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία, Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο, Α΄ Γυναικείος Ρόλος για τη Renate Reinsve, Β΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Stellan Skarsgård, Β΄ Γυναικείος Ρόλος για τις Elle Fanning και Inga Ibsdotter Lilleaas, καθώς και Καλύτερη Διεθνής Ταινία.

Η ταινία «Marty Supreme» απέσπασε 9 υποψηφιότητες για: Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία, Α΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Timothée Chalamet, Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο και Καλύτερο Casting.

Η ταινία «Hamnet» συγκέντρωσε 8 υποψηφιότητες: Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία, Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο, Α΄ Γυναικείος Ρόλος για τη Jessie Buckley.

Η ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε 4 υποψηφιότητες: Καλύτερη Ταινία, Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο και Α΄ Γυναικείος Ρόλος για την Emma Stone.

Η ταινία «The Secret Agent» συγκέντρωσε 4 υποψηφιότητες : Καλύτερη Ταινία, Α΄ Ανδρικός Ρόλος για τον Wagner Moura, Καλύτερη Διεθνής Ταινία και Καλύτερο Casting.

Η Kate Hudson είναι υποψήφια για Α΄ Γυναικείο Ρόλο για την ταινία «Song Sung Blue» και η Rose Byrne για Α΄ Γυναικείο Ρόλο στην ταινία «If I Had Legs I’d Kick You».

Το φιλμ «The Smashing Machine» απέσπασε 1 υποψηφιότητα για Μακιγιάζ/Κομμώσεις, ενώ η ταινία «Jurassic World: Rebirth» είναι υποψήφιο για Καλύτερα Οπτικά Εφέ.

Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2026-2027 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.