search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 06:39
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

23.01.2026 06:32

Γιγάντιο μπισκότο με κομματάκια σοκολάτας, σαν κέικ γενεθλίων

23.01.2026 06:32
chocolate-chip-cookie-cake

Το απόλυτο γιγάντιο κέικ μπισκότο (κούκις), πλούσιο, βουτυράτο, με μαστιχωτή υφή, γεμάτο με κρεμώδη κομματάκια σοκολάτας γάλακτος.

Διακοσμήστε το με ροζέτες από σοκολατένια βουτυρόκρεμα και πασπαλίστε με πολύχρωμη τρούφα ουράνιου τόξου, μετατρέποντάς το έτσι στο ιδανικό κέικ για κάθε εορτασμό και ιδιαίτερη περίσταση.

Υλικά για τη Συνταγή

¾ φλιτζανιού (180 γραμμάρια) βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

1 φλιτζάνι (210 γραμμάρια) σκούρα καστανή ζάχαρη

¼ φλιτζανιού (50 γραμμάρια) ζάχαρη κρυσταλλική

1 αυγό μεγάλο + 1 κρόκος αυγού

2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

2 φλιτζάνια (260 γραμμάρια) αλεύρι γ.ο.χ.

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 ¼ φλιτζανιού (225 γραμμάρια) σταγόνες σοκολάτας + 1 χούφτα επιπλέον για τη διακόσμηση

Για τη σοκολατένια βουτυρόκρεμα

6 κουταλιές της σούπας βούτυρο μαλακό, σε θερμοκρασία δωματίου

1 φλιτζάνι (120 γραμμάρια) ζάχαρη άχνη

3 κουταλιές της σούπας κακάο σκόνη

1-2 κουταλιές της σούπας γάλα

Πολύχρωμη τρούφα

Εκτέλεση

1. Αρχικά προθερμάνετε το φούρνο στους 170ο C και λαδώστε μια φόρμα 23 εκατοστών με αποσπώμενη βάση. Στρώστε ένα φύλλο αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη.

2. Σε ένα μπολ ανακατέψτε το αλεύρι, το αλάτι και το μπέικιν.

3. Σε ένα άλλο μπολ χτυπήστε με το μίξερ ή με αυγοδάρτη ή ξύλινη κουτάλα, το βούτυρο μαζί με τα δύο είδη ζάχαρης, μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά. Βάλτε τα αυγά και το εκχύλισμα βανίλιας. Στη συνέχεια αναμείξτε τα στέρεα υλικά, ανακατεύοντας απαλά και, λίγο πριν ενσωματωθούν ρίξτε τις σταγόνες σοκολάτας, μέχρι να μοιραστούν ομοιόμορφα.

4. Απλώστε τη ζύμη στην προετοιμασμένη φόρμα, πασπαλίστε με τη χούφτα σταγόνες σοκολάτας και πιέστε τις απαλά να κολλήσουν στην επιφάνεια της ζύμης.

5. Ψήστε το μπισκότο για 20-25 λεπτά μέχρι να φουσκώσει λίγο και να χρυσίσουν όμορφα οι άκρες του. Αφήστε το να κρυώσει καλά.

6. Ετοιμάστε τη βουτυρόκρεμα, χτυπώντας με το μίξερ το βούτυρο και προσθέτοντας σταδιακά τη ζάχαρη άχνη. Ρίξτε το κακάο μαζί με μια κουταλιά γάλα, ανακατέψτε και αν χρειαστεί προσθέστε κι άλλη μια κουταλιά της σούπας γάλα. Βάλτε την κρέμα σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής με στόμιο αστέρι και διακοσμήστε το μπισκότο περιμετρικά στις άκρες με μικρές ροζέτες. Πασπαλίστε με την τρούφα και σερβίρετε σε φέτες.

Διαβάστε επίσης:

Όλα τα μυστικά για γίγαντες πλακί στο φούρνο

Αρωματικά μάφιν με σταφίδες

Τονοσαλάτα με πατάτες, σερβιρισμένη σε ψωμί σίκαλης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paok pao europa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελληνική ευρωπαϊκή βραδιά: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ του Europa League – Άνοδος της Ελλάδας στην 11η θέση της UEFA

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

mitsotakis sunodos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα: Πού στοχεύει η πρόταση της Ελλάδας για τη συμμετοχή των 13 ευρωπαϊκών χωρών 

chocolate-chip-cookie-cake
CUCINA POVERA

Γιγάντιο μπισκότο με κομματάκια σοκολάτας, σαν κέικ γενεθλίων

tainia karla 88- new
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινίας: «Κάρλα» – Η δίκη της παιδικής κακοποίησης 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

plakias_georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Άδωνι για την τραγωδία στην Ισπανία: «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά»

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 06:39
paok pao europa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελληνική ευρωπαϊκή βραδιά: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ του Europa League – Άνοδος της Ελλάδας στην 11η θέση της UEFA

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

mitsotakis sunodos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα: Πού στοχεύει η πρόταση της Ελλάδας για τη συμμετοχή των 13 ευρωπαϊκών χωρών 

1 / 3