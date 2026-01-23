Γιγάντιο μπισκότο με κομματάκια σοκολάτας, σαν κέικ γενεθλίων

Το απόλυτο γιγάντιο κέικ μπισκότο (κούκις), πλούσιο, βουτυράτο, με μαστιχωτή υφή, γεμάτο με κρεμώδη κομματάκια σοκολάτας γάλακτος.

Διακοσμήστε το με ροζέτες από σοκολατένια βουτυρόκρεμα και πασπαλίστε με πολύχρωμη τρούφα ουράνιου τόξου, μετατρέποντάς το έτσι στο ιδανικό κέικ για κάθε εορτασμό και ιδιαίτερη περίσταση.

Υλικά για τη Συνταγή

¾ φλιτζανιού (180 γραμμάρια) βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

1 φλιτζάνι (210 γραμμάρια) σκούρα καστανή ζάχαρη

¼ φλιτζανιού (50 γραμμάρια) ζάχαρη κρυσταλλική

1 αυγό μεγάλο + 1 κρόκος αυγού

2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

2 φλιτζάνια (260 γραμμάρια) αλεύρι γ.ο.χ.

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 ¼ φλιτζανιού (225 γραμμάρια) σταγόνες σοκολάτας + 1 χούφτα επιπλέον για τη διακόσμηση

Για τη σοκολατένια βουτυρόκρεμα

6 κουταλιές της σούπας βούτυρο μαλακό, σε θερμοκρασία δωματίου

1 φλιτζάνι (120 γραμμάρια) ζάχαρη άχνη

3 κουταλιές της σούπας κακάο σκόνη

1-2 κουταλιές της σούπας γάλα

Πολύχρωμη τρούφα

Εκτέλεση

1. Αρχικά προθερμάνετε το φούρνο στους 170ο C και λαδώστε μια φόρμα 23 εκατοστών με αποσπώμενη βάση. Στρώστε ένα φύλλο αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη.

2. Σε ένα μπολ ανακατέψτε το αλεύρι, το αλάτι και το μπέικιν.

3. Σε ένα άλλο μπολ χτυπήστε με το μίξερ ή με αυγοδάρτη ή ξύλινη κουτάλα, το βούτυρο μαζί με τα δύο είδη ζάχαρης, μέχρι να ομογενοποιηθούν καλά. Βάλτε τα αυγά και το εκχύλισμα βανίλιας. Στη συνέχεια αναμείξτε τα στέρεα υλικά, ανακατεύοντας απαλά και, λίγο πριν ενσωματωθούν ρίξτε τις σταγόνες σοκολάτας, μέχρι να μοιραστούν ομοιόμορφα.

4. Απλώστε τη ζύμη στην προετοιμασμένη φόρμα, πασπαλίστε με τη χούφτα σταγόνες σοκολάτας και πιέστε τις απαλά να κολλήσουν στην επιφάνεια της ζύμης.

5. Ψήστε το μπισκότο για 20-25 λεπτά μέχρι να φουσκώσει λίγο και να χρυσίσουν όμορφα οι άκρες του. Αφήστε το να κρυώσει καλά.

6. Ετοιμάστε τη βουτυρόκρεμα, χτυπώντας με το μίξερ το βούτυρο και προσθέτοντας σταδιακά τη ζάχαρη άχνη. Ρίξτε το κακάο μαζί με μια κουταλιά γάλα, ανακατέψτε και αν χρειαστεί προσθέστε κι άλλη μια κουταλιά της σούπας γάλα. Βάλτε την κρέμα σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής με στόμιο αστέρι και διακοσμήστε το μπισκότο περιμετρικά στις άκρες με μικρές ροζέτες. Πασπαλίστε με την τρούφα και σερβίρετε σε φέτες.

