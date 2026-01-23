ΠΑΣΟΚ: Πράσινο φως σε στελέχη για συμμετοχή σε εκδηλώσεις ενότητας της κεντροαριστεράς

Η πορεία του ΠΑΣΟΚ προς το συνέδριο το βρίσκει εν μέσω κλυδωνισμών και υπό τον κίνδυνο να μπει σε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας μετά τις αντιπαραθέσεις των κορυφαίων στελεχών του στην ΚΟΕΣ. Έχει όμως και ένα νέο στοιχείο, μια πιο ανοιχτή προσέγγιση τόσο για την διεύρυνση του χωρίς face control με στελέχη από άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς αλλά και μια πιο φιλική στρατηγική στα ανοίγματα στον ευρύτερο χώρο.

Και οι δύο θέσεις υπό την μορφή προσκλητηρίου έχουν εκφραστεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα μπορούσαν αυτές να έχουν εκφραστεί και νωρίτερα λένε στελέχη του κόμματος, ωστόσο είναι νέα στοιχεία στο αποτύπωμα του ΠΑΣΟΚ. Η παράμετρος Τσίπρα και η απόπειρα του πρώην Πρωθυπουργού να εμφανιστεί ως εγγυητής της ενότητας του χώρου, δείχνει να επηρεάζει προς την νέα κατεύθυνση την χάραξη της στρατηγικής του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σε αυτό το πλαίσιο στελέχη του κόμματος όπως ο Θόδωρος Μαργαρίτης συμμετέχουν με το πράσινο φως της Χαριλάου Τρικούπη σε εκδηλώσεις όπως αυτή που έγινε στον Χολαργό για την συμπόρευση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Στο ίδιο τραπέζι με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έκατσαν η Έφη Αχτσιόγλου από την Νέα Αριστερά, ο Διονύσης Τεμπονέρας από τον ΣΥΡΙΖΑ που ήταν ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονική, ο Πέτρος Κόκκαλης που ηγείται της κίνησης «Κόσμος» και ο Τάκης Χατζιπέρος από το ΠΡΑΤΤΩ του Νίκου Κοτζιά. Φαίνεται πως με αυτές τις δυνάμεις υπάρχει περιθώριο διαλόγου. Προς αυτή την κατεύθυνση των συγκλήσεων ο Νίκος Ανδρουλάκης καλεί στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να κάτσουν ξανά σε κοινό τραπέζι με τα στελέχη του κόμματος του, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Ερώτημα αποτελεί το αν θα κληθεί και η Πλεύση Ελευθερίας που είχε επίσης υπερψηφίσει την πρόταση μομφής του ΠΑΣΟΚ.

Η στρατηγική αυτή απαιτεί λεπτές ισορροπίες καθώς στην Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι το ισχυρό χαρτί του είναι ότι αποτελούν το μόνο κόμμα που δεν φοβίζει τους κεντρώους ή αλλιώς τους λεγόμενους «νοικοκυραίους». Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τραβήξει απευθείας από την ΝΔ ψηφοφόρους, καθώς επειδή έχει κυβερνήσει συστημικά για πολλά χρόνια δεν προκαλεί τον φόβο ότι θα οδηγήσει την χώρα σε περιπέτειες. Το στοίχημα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι να διευρύνει παράλληλα το ΠΑΣΟΚ από τα αριστερά, χωρίς να απομακρυνθεί από το κέντρο. Τα πυρά της ΝΔ για ταύτιση του ΠΑΣΟΚ με την Ζωή Κωνσταντοπούλου στο παρελθόν κόστισαν και αποτέλεσαν την αρχή της κατηφόρας και έπειτα της στασιμότητας στα ποσοστά του.

Με δεδομένο ότι τα ανοίγματα στην κεντροαριστερά κλείδωσαν, το μπαλάκι πάει στον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Θα αποδεχθούν το προσκλητήριο Ανδρουλάκη; Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται εν αναμονή των κινήσεων Τσίπρα και η Νέα Αριστερά σε συνέδριο που μπορεί να οδηγήσει σε ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές. Το βέβαιο είναι ότι αν το προσκλητήριο Ανδρουλάκη βρει θετικούς αποδέκτες, θα γίνει ακόμα πιο δύσκολος ο δρόμος της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα. Αν όχι θα μπορεί ο πρώην Πρωθυπουργός να περιγράφει τον εαυτό του ως τον μόνο που μπορεί να ενώσει δυνάμεις. Την ίδια ώρα ο Χάρης Δούκας παρά την διαρκή κριτική του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με τα κλίκ αριστερά στη στρατηγική. Επιμένει για το ψήφισμα που αφορά τον αποκλεισμό της συνεργασίας με την ΝΔ.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο εντοπίζεται στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ. Για τους μυημένους στα πασοκικά μπορεί ο Πρόεδρος να ζητήσει δημοψήφισμα εσωκομματικό για κομβικές αποφάσεις με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει και σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών από κάλπη σε κάλπη. Με λίγα λόγια τα δεδομένα που θα βγάλει η κάλπη μπορεί να ανατρέψουν κάθε απόφαση σύμφωνα με ένα μέρος των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, το πραγματικό θέμα είναι να πειστεί η βάση του κόμματος για την διεύρυνση που εξαγγέλλουν όλοι. Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές δεν υπάρχουν διλήμματα, αν έρθει δεύτερο που με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι το υπαρκτό σενάριο και πάλι γλιτώνει από τις συζητήσεις για συγκυβέρνηση. Τα δύσκολα θα ξεκινήσουν και στο επίπεδο των διλημμάτων αν χαθεί η δεύτερη θέση.

