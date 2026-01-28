Nova: Εμπλουτίζεται από σήμερα με το BabyTV, το νέο παιδικό κανάλι με τη σφραγίδα της Disney!

Η Nova, εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο το περιεχόμενό της με το BabyTV, το πιο ευρέως διαδεδομένο τηλεοπτικό δίκτυο στον κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για τα νήπια και τους γονείς τους.

Από σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν το πλούσιο περιεχόμενο του BabyTV μέσω της πλατφόρμας ΕΟΝ & δορυφορικά και σε ανάλυση HD (θέση 508 και με δυνατότητα catch-up 7 ημερών) όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.

Με το BabyTV που είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 110 χώρες και περισσότερα από 80 εκατομμύρια νοικοκυριά παγκοσμίως και μεταδίδεται σε πάνω από 20 γλώσσες, η Nova προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές στους συνδρομητές της, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο που εμπλουτίζει την εμπειρία θέασης μέσω της πλατφόρμας EON.

Σε ένα ασφαλές περιβάλλον διαθέσιμο ολόκληρο το 24ωρο και 100% χωρίς διαφημίσεις, οι εκπομπές του καναλιού (“Olly”, “Exploring with Walter & Dude”, “Giggle Wiggle”, “Beep Beep and other stories”, “My Robot & I and other stories”, “Imagination Playground”, “Exploring with Oliver”, κ.α.) έχουν σχεδιαστεί από ειδικούς στα θέματα ανάπτυξης για να ψυχαγωγούν και να απασχολούν το τρυφερό μυαλό της νηπιακής ηλικίας (4 ετών και κάτω), υποστηρίζοντας τα πρώιμα στάδια μάθησης και ανάπτυξής του.

Σχεδιασμένο για να το απολαμβάνουν μαζί παιδιά και γονείς, κάθε ώρα στο BabyTV είναι ένα απολαυστικό ταξίδι γεμάτο ιστορίες, τραγούδια, ομοιοκαταληξίες και αξιαγάπητους χαρακτήρες με τους οποίους τα νήπια μπορούν να ταυτιστούν.