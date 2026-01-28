«Death of a Unicorn» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Τη μαύρη κωμωδία τρόμου «Death of a Unicorn» (2025, διάρκειας 107’) με τους Paul Rudd, Jenna Ortega, Will Poulter, Téa Leoni, Richard E. Grant και σκηνοθεσία του Alex Scharfman θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Ένας πατέρας και η κόρη του χτυπούν κατά λάθος και σκοτώνουν ένα μονόκερο ενώ ταξιδεύουν για ένα Σαββατοκύριακο, όπου ο δισεκατομμυριούχος εργοδότης του επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις θαυματουργές θεραπευτικές ιδιότητες του πλάσματος. H συνέχεια επί της οθόνης την Κυριακή 1/2 (22:00).

