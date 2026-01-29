Παγκόσμια καινοτομία στη θεραπεία των Διατροφικών Διαταραχών: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών εκπαιδεύουν τους διαιτολόγους του αύριο

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εγκαινιάζει μια παγκόσμια πρωτιά στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης: την πρώτη διεθνώς επαγγελματική εκπαίδευση με τίτλο: “Επαγγελματική Κλινική Μετεκπαίδευση στο Πρωτόκολλο Temperament-Based Therapy with Support (TBT-S) στις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής Εφήβων και Ενηλίκων για Διαιτολόγους.”

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ.), σε συνεργασία με το TBT-S Training Institute (ΗΠΑ) και το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών.

Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεθνών προδιαγραφών

Η πιστοποιημένη μετεκπαίδευση φέρνει για πρώτη φορά τους διαιτολόγους στον πυρήνα της αντιμετώπισης των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ), αναβαθμίζοντας τον ρόλο τους μέσα στη διεπιστημονική ομάδα.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 303 ώρες (12 μήνες) εκπαίδευσης δια ζώσης, αντιστοιχεί σε 25 πιστωτικές μονάδες ECTS και καλύπτει τη διαχείριση ΔΠΤ σε:

παιδιά και εφήβους (11–17 ετών),

ενήλικες (17–60+),

οικογένειες και υποστηρικτικά πρόσωπα

Απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες διαιτολόγους–διατροφολόγους, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό εξειδικευμένης κλινικής κατάρτισης στην Ελλάδα και διεθνώς.

Θεωρητική κατάρτιση και εποπτευόμενη κλινική πράξη

Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υψηλών προδιαγραφών που δεν περιορίζεται μόνο στη θεωρία, αλλά εστιάζει στην ουσιαστική κλινική πράξη. Περιλαμβάνει:

συνδυάζει:

σύγχρονη θεωρητική εκπαίδευση,

ανάλυση και σύνθεση ερευνητικών δεδομένων,

βιωματικές ασκήσεις και προσομοιώσεις κλινικών σεναρίων,

εις βάθος μελέτη πραγματικών περιστατικών,

εκτενή εποπτευόμενη κλινική πρακτική,

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκτενή εποπτευόμενη κλινική πρακτική, η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση συνεδριών μέσω μονόδρομου καθρέπτη –και σταδιακή ανάληψη ενεργού ρόλου στη διαιτολογική διαχείριση περιστατικών με ΔΠΤ με εποπτεία από τους εκπαιδευόμενους.

Διεθνής πιστοποίηση – Διεθνής αναγνώριση

Με την ολοκλήρωση όλων των επιπέδων αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν διπλή πιστοποίηση από:

το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και

το TBT-S Training Institute (ΗΠΑ),

ενώ εντάσσονται στο διεθνές δίκτυο πιστοποιημένων ειδικών TBT-S, αποκτώντας ισχυρό επαγγελματικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμβολή στη δημόσια υγεία

Το πρόγραμμα αναδεικνύει τον καίριο ρόλο του διαιτολόγου στη διεπιστημονική αντιμετώπιση των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, προσφέροντας σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους αποφοίτους και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε έναν από τους πλέον απαιτητικούς τομείς της σύγχρονης κλινικής πράξης

Ολόκληρο το πρόγραμμα θα το βρείτε εδώ: https://learning.uth.gr/tbt-s/