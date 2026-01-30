COSMOTE TV: Πλούσια ποδοσφαιρική δράση με το ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός και την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η εβδομάδα 30/1-5/2 φέρνει κρίσιμα ποδοσφαιρικά «ραντεβού» για τη Stoiximan Super League και το Κύπελλο Ελλάδας Betsson στην COSMOTE TV. Την Κυριακή 1/2 (21:00, COSMOTE SPORT 1HD), θα διεξαχθεί το ντέρμπι κορυφής της Stoiximan Super League ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, ενώ τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν και τα ματς Παναιτωλικός-Άρης (31/1, 17:00, COSMOTE SPORT 2HD), Βόλος ΝΠΣ-ΑΕΛ Novibet (31/1, 20:00, COSMOTE SPORT 1HD) και Παναθηναϊκός-Κηφισιά (1/2, 17:30, COSMOTE SPORT 1HD & START), για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Την Τετάρτη 4/2 θα ακολουθήσει η 1η αγωνιστική της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τους αγώνες ΟΦΗ-Λεβαδειακός (17:00, COSMOTE SPORT 2HD) και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (20:30, COSMOTE SPORT 1HD).
Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν στη διάθεσή τους τα ματς Warriors–Pistons (31/1, 05:00 COSMOTE SPORT 4HD), Rockets–Mavericks (03:30, COSMOTE SPORT 4HD), Grizzlies–Timberwolves (3/2, 02:30 COSMOTE SPORT 4HD), Mavericks–Celtics (4/2, 03:00 COSMOTE SPORT 4HD) και Spurs-Thunder (5/2, 04:30 COSMOTE SPORT 4HD) για το ΝΒΑ, ενώ το βράδυ της Κυριακής 1/2 θα παρακολουθήσουν ζωντανά και τον αγώνα Spurs-Magic (23:00 COSMOTE SPORT 4HD). Το κανάλι COSMOTE SPORT 4HD θα μεταδώσει, επίσης, τα ματς Τόφας-ΑΕΚ (3/2, 19:00) και Άλμπα Βερολίνου-Καρδίτσα (4/2, 21:00) για την 3η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Basketball Champions League.
Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.
Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Ατρόμητος-ΟΦΗ (31/1, 18:00), Λεβαδειακός-Asteras Aktor (1/2, 16:00), και ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός (1/2, 19:30) για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Λιντς-Άρσεναλ (31/1, 17:00), Λίβερπουλ-Νιούκαστλ (31/1. 22:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Φούλαμ (1/2, 16:00), Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι (1/2, 18:30), Έλτσε-Μπαρτσελόνα (31/1, 22:00) και Ρεάλ Μαδρίτης-Βαγιεκάνο (1/2, 15:00).
Από το μπασκετικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα ματς Ντουμπάι-Ολυμπιακός (3/2, 18:00), Παναθηναϊκός AKTOR-Ρεάλ Μαδρίτης (3/2, 21:15), Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR (5/2, 21:30) και Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια (6/2, 21:15) για τη EuroLeague, καθώς και οι αναμετρήσεις Λιετκαμπέλις-Πανιώνιος Cosmorama Travel (4/2, 19:00) και Άρης Betsson-Νεπτούνας (4/2, 21:00) για το EuroCup.
Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών COSMOTE SPORT για την εβδομάδα 30/1-5/2:
Παρασκευή 30.01.26
19:30 Αλ Κολόοντ-Αλ Νασρ, Roshn Saudi League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD
21:45 Λάτσιο-Τζένοα, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
22:00 Μπρίστολ Σίτι-Ντέρμπι, Sky Bet EFL Championship, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD & START
22:30 Εκπομπή «Game R1», COSMOTE SPORT 1HD
22:45 Βιτόρια Γκιμαράες-Μορεϊρένσε, Liga Portugal Betclic, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD
Σάββατο 31.01.26
05:00 Golden State Warriors-Detroit Pistons, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD
14:30 Στόουκ-Σαουθάμπτον, Sky Bet EFL Championship, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD
14:30 Καρσίγιακα-Φενέρμπαχτσε, Turkish Basketball Super League, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD
16:00 Πίζα-Σασουόλο, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
16:30 Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-Άρης», COSMOTE SPORT 2HD
17:00 Πόρτσμουθ-Γουέστ Μπρομ, Sky Bet EFL Championship, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD
17:00 Παναιτωλικός-Άρης, Stoiximan Super League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
19:00 Νάπολι-Φιορεντίνα, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD & START & 4K
19:30 Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-ΑΕΛ Novibet», COSMOTE SPORT 1HD
20:00 Βόλος ΝΠΣ-ΑΕΛ Novibet, Stoiximan Super League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD
21:45 Κάλιαρι-Ρόμα, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
22:00 Νταντί Γιουνάιτεντ-Χαρτς, William Hill Scottish Premiership, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
22:00 Oktagon 83, Γερμανία, Στουτγκάρδη, COSMOTE SPORT 6HD
Κυριακή 01.02.26
03:30 Houston Rockets-Dallas Mavericks, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD
04:00 UFC 325: Alexander Volkanovski-Diego Lopes, Αυστραλία, Σίδνεϊ, COSMOTE SPORT 6HD
12:00 Μερκεζεφέντι-Αναντολού Εφές, Turkish Basketball Super League, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD
13:00 Μανρέσα-Μάλαγα, ACB Liga Endesa, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD
13:30 Τορίνο-Λέτσε, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
16:00 Κόμο-Αταλάντα, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
16:00 Χιμπέρνιαν-Ρέιντζερς, William Hill Scottish Premiership, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
16:30 Εκπομπή «Pregame Παναθηναϊκός-Κηφισιά», COSMOTE SPORT 1HD & PAO SL PASS & START
17:00 Αρμάνι Μιλάνο-Μπρέσια, Lega Basket Serie A, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD
17:30 Παναθηναϊκός-Κηφισιά, Stoiximan Super League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & PAO SL PASS & START
19:00 Κρεμονέζε-Ίντερ, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
19:30 Αλ Ίτιχαντ-Αλ Ναϊμά, Roshn Saudi League, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD
19:40 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD
20:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Νασιονάλ, Liga Portugal Betclic, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
20:00 Μούρθια-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD
20:00 Βίρτους Μπολόνια-Τρέντο, Lega Basket Serie A, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD
21:00 ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Stoiximan Super League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & AEK SL PASS & OL SL PASS
21:45 Πάρμα-Γιουβέντους, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
22:30 Τοντέλα-Μπενφίκα, Liga Portugal Betclic, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
23:00 San Antonio Spurs-Orlando Magic, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD
23:00 World Athletics Indoor Tour Gold, Νέα Υόρκη, COSMOTE SPORT 6HD
23:15 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD
Δευτέρα 02.02.26
17:15 Αλ Ριάντ-Αλ Νασρ, Roshn Saudi League, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD
17:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD & START
19:00 Εκπομπή «Topspin», COSMOTE SPORT 6HD & YOUTUBE
19:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD
19:30 Αλ Χιλάλ-Αλ Αχλί, Roshn Saudi League, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
20:45 Άβες-Μπράγκα, Liga Portugal Betclic, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD
21:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD
21:45 Ουντινέζε-Ρόμα, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
22:45 Κάζα Πία-Πόρτο, Liga Portugal Betclic, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
Τρίτη 03.02.26
02:30 Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD
15:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
17:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
18:00 World Athletics Indoor Tour Gold Οστράβα, COSMOTE SPORT 7HD & START
19:00 Τσέλσι-PSV Αϊντχόφεν, UEFA Youth League, Φάση των 32, COSMOTE SPORT 2HD & YOUTUBE
19:00 Τόφας-ΑΕΚ, FIBA Basketball Champions League, Φάση των 16, 3η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD
19:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
21:30 Εκπομπή «Pick ‘n Roll», COSMOTE SPORT 4HD
21:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
21:45 Μπολόνια-Μίλαν, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD
22:00 Σεντ Μίρεν-Χαρτς, William Hill Scottish Premiership, 25η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
Τετάρτη 04.02.026
03:00 Dallas Mavericks-Boston Celtics, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD
15:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
16:15 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Pregame ΟΦΗ-Λεβαδειακός», COSMOTE SPORT 2HD
17:00 ΟΦΗ-Λεβαδειακός, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD
17:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
19:00 Πάφος-ΑΠΟΕΛ, Cyprus League by Stoiximan, 15η Αγωνιστική (εξ’ αναβολής), COSMOTE SPORT 3HD
19:10 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Postgame ΟΦΗ-Λεβαδειακός», COSMOTE SPORT 2HD
19:30 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Pregame Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ», COSMOTE SPORT 1HD
19:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
20:00 Ζελένιτσαρ-Ολυμπιακός, CEV Champions League Γυναικών, Φάση Ομίλων, 6η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD & START
20:30 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD
21:00 Άλμπα Βερολίνου-Καρδίτσα, FIBA Basketball Champions League, Φάση των 16, 3η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD
21:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
22:00 Αμπερντίν-Σέλτικ, William Hill Scottish Premiership, 25η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD
22:45 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Postgame Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ», COSMOTE SPORT 1HD
Πέμπτη 05.02.26
04:30 San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD
15:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
17:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
19:00 Πανιώνιος-Ολυμπιάδα Νεάπολης, CEV Challenge Cup Volleyball Γυναικών, Προημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD
19:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
19:30 Αλ Οκχντούντ-Αλ Χιλάλ, Roshn Saudi League, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD
21:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD
22:00 Άκριγκτον-Σάλφορντ, Sky Bet EFL League Two, 31η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD & START
