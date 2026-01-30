COSMOTE TV: Πλούσια ποδοσφαιρική δράση με το ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός και την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η εβδομάδα 30/1-5/2 φέρνει κρίσιμα ποδοσφαιρικά «ραντεβού» για τη Stoiximan Super League και το Κύπελλο Ελλάδας Betsson στην COSMOTE TV. Την Κυριακή 1/2 (21:00, COSMOTE SPORT 1HD), θα διεξαχθεί το ντέρμπι κορυφής της Stoiximan Super League ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, ενώ τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν και τα ματς Παναιτωλικός-Άρης (31/1, 17:00, COSMOTE SPORT 2HD), Βόλος ΝΠΣ-ΑΕΛ Novibet (31/1, 20:00, COSMOTE SPORT 1HD) και Παναθηναϊκός-Κηφισιά (1/2, 17:30, COSMOTE SPORT 1HD & START), για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Την Τετάρτη 4/2 θα ακολουθήσει η 1η αγωνιστική της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τους αγώνες ΟΦΗ-Λεβαδειακός (17:00, COSMOTE SPORT 2HD) και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (20:30, COSMOTE SPORT 1HD).

Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν στη διάθεσή τους τα ματς Warriors–Pistons (31/1, 05:00 COSMOTE SPORT 4HD), Rockets–Mavericks (03:30, COSMOTE SPORT 4HD), Grizzlies–Timberwolves (3/2, 02:30 COSMOTE SPORT 4HD), Mavericks–Celtics (4/2, 03:00 COSMOTE SPORT 4HD) και Spurs-Thunder (5/2, 04:30 COSMOTE SPORT 4HD) για το ΝΒΑ, ενώ το βράδυ της Κυριακής 1/2 θα παρακολουθήσουν ζωντανά και τον αγώνα Spurs-Magic (23:00 COSMOTE SPORT 4HD). Το κανάλι COSMOTE SPORT 4HD θα μεταδώσει, επίσης, τα ματς Τόφας-ΑΕΚ (3/2, 19:00) και Άλμπα Βερολίνου-Καρδίτσα (4/2, 21:00) για την 3η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Basketball Champions League.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Ατρόμητος-ΟΦΗ (31/1, 18:00), Λεβαδειακός-Asteras Aktor (1/2, 16:00), και ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός (1/2, 19:30) για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Λιντς-Άρσεναλ (31/1, 17:00), Λίβερπουλ-Νιούκαστλ (31/1. 22:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Φούλαμ (1/2, 16:00), Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι (1/2, 18:30), Έλτσε-Μπαρτσελόνα (31/1, 22:00) και Ρεάλ Μαδρίτης-Βαγιεκάνο (1/2, 15:00).

Από το μπασκετικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα ματς Ντουμπάι-Ολυμπιακός (3/2, 18:00), Παναθηναϊκός AKTOR-Ρεάλ Μαδρίτης (3/2, 21:15), Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR (5/2, 21:30) και Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια (6/2, 21:15) για τη EuroLeague, καθώς και οι αναμετρήσεις Λιετκαμπέλις-Πανιώνιος Cosmorama Travel (4/2, 19:00) και Άρης Betsson-Νεπτούνας (4/2, 21:00) για το EuroCup.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών COSMOTE SPORT για την εβδομάδα 30/1-5/2:

Παρασκευή 30.01.26

19:30 Αλ Κολόοντ-Αλ Νασρ, Roshn Saudi League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

21:45 Λάτσιο-Τζένοα, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

22:00 Μπρίστολ Σίτι-Ντέρμπι, Sky Bet EFL Championship, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD & START

22:30 Εκπομπή «Game R1», COSMOTE SPORT 1HD

22:45 Βιτόρια Γκιμαράες-Μορεϊρένσε, Liga Portugal Betclic, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

Σάββατο 31.01.26

05:00 Golden State Warriors-Detroit Pistons, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

14:30 Στόουκ-Σαουθάμπτον, Sky Bet EFL Championship, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

14:30 Καρσίγιακα-Φενέρμπαχτσε, Turkish Basketball Super League, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD

16:00 Πίζα-Σασουόλο, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

16:30 Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-Άρης», COSMOTE SPORT 2HD

17:00 Πόρτσμουθ-Γουέστ Μπρομ, Sky Bet EFL Championship, 30η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

17:00 Παναιτωλικός-Άρης, Stoiximan Super League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

19:00 Νάπολι-Φιορεντίνα, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD & START & 4K

19:30 Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-ΑΕΛ Novibet», COSMOTE SPORT 1HD

20:00 Βόλος ΝΠΣ-ΑΕΛ Novibet, Stoiximan Super League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

21:45 Κάλιαρι-Ρόμα, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

22:00 Νταντί Γιουνάιτεντ-Χαρτς, William Hill Scottish Premiership, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

22:00 Oktagon 83, Γερμανία, Στουτγκάρδη, COSMOTE SPORT 6HD

Κυριακή 01.02.26

03:30 Houston Rockets-Dallas Mavericks, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

04:00 UFC 325: Alexander Volkanovski-Diego Lopes, Αυστραλία, Σίδνεϊ, COSMOTE SPORT 6HD

12:00 Μερκεζεφέντι-Αναντολού Εφές, Turkish Basketball Super League, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD

13:00 Μανρέσα-Μάλαγα, ACB Liga Endesa, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD

13:30 Τορίνο-Λέτσε, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

16:00 Κόμο-Αταλάντα, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

16:00 Χιμπέρνιαν-Ρέιντζερς, William Hill Scottish Premiership, 24η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

16:30 Εκπομπή «Pregame Παναθηναϊκός-Κηφισιά», COSMOTE SPORT 1HD & PAO SL PASS & START

17:00 Αρμάνι Μιλάνο-Μπρέσια, Lega Basket Serie A, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

17:30 Παναθηναϊκός-Κηφισιά, Stoiximan Super League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & PAO SL PASS & START

19:00 Κρεμονέζε-Ίντερ, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

19:30 Αλ Ίτιχαντ-Αλ Ναϊμά, Roshn Saudi League, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 5HD

19:40 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD

20:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Νασιονάλ, Liga Portugal Betclic, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

20:00 Μούρθια-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD

20:00 Βίρτους Μπολόνια-Τρέντο, Lega Basket Serie A, 18η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

21:00 ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Stoiximan Super League, 19η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD & AEK SL PASS & OL SL PASS

21:45 Πάρμα-Γιουβέντους, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

22:30 Τοντέλα-Μπενφίκα, Liga Portugal Betclic, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

23:00 San Antonio Spurs-Orlando Magic, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

23:00 World Athletics Indoor Tour Gold, Νέα Υόρκη, COSMOTE SPORT 6HD

23:15 Εκπομπή «Sportshow», COSMOTE SPORT 1HD

Δευτέρα 02.02.26

17:15 Αλ Ριάντ-Αλ Νασρ, Roshn Saudi League, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

17:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD & START

19:00 Εκπομπή «Topspin», COSMOTE SPORT 6HD & YOUTUBE

19:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD

19:30 Αλ Χιλάλ-Αλ Αχλί, Roshn Saudi League, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

20:45 Άβες-Μπράγκα, Liga Portugal Betclic, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

21:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 7HD

21:45 Ουντινέζε-Ρόμα, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

22:45 Κάζα Πία-Πόρτο, Liga Portugal Betclic, 20η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

Τρίτη 03.02.26

02:30 Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

15:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

17:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

18:00 World Athletics Indoor Tour Gold Οστράβα, COSMOTE SPORT 7HD & START

19:00 Τσέλσι-PSV Αϊντχόφεν, UEFA Youth League, Φάση των 32, COSMOTE SPORT 2HD & YOUTUBE

19:00 Τόφας-ΑΕΚ, FIBA Basketball Champions League, Φάση των 16, 3η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD

19:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

21:30 Εκπομπή «Pick ‘n Roll», COSMOTE SPORT 4HD

21:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

21:45 Μπολόνια-Μίλαν, Serie A, 23η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

22:00 Σεντ Μίρεν-Χαρτς, William Hill Scottish Premiership, 25η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

Τετάρτη 04.02.026

03:00 Dallas Mavericks-Boston Celtics, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

15:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

16:15 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Pregame ΟΦΗ-Λεβαδειακός», COSMOTE SPORT 2HD

17:00 ΟΦΗ-Λεβαδειακός, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 2HD

17:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

19:00 Πάφος-ΑΠΟΕΛ, Cyprus League by Stoiximan, 15η Αγωνιστική (εξ’ αναβολής), COSMOTE SPORT 3HD

19:10 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Postgame ΟΦΗ-Λεβαδειακός», COSMOTE SPORT 2HD

19:30 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Pregame Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ», COSMOTE SPORT 1HD

19:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

20:00 Ζελένιτσαρ-Ολυμπιακός, CEV Champions League Γυναικών, Φάση Ομίλων, 6η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD & START

20:30 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 1HD

21:00 Άλμπα Βερολίνου-Καρδίτσα, FIBA Basketball Champions League, Φάση των 16, 3η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 4HD

21:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

22:00 Αμπερντίν-Σέλτικ, William Hill Scottish Premiership, 25η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD

22:45 Εκπομπή «Ώρα Κυπέλλου Postgame Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ», COSMOTE SPORT 1HD

Πέμπτη 05.02.26

04:30 San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder, NBA Regular Season, COSMOTE SPORT 4HD

15:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

17:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

19:00 Πανιώνιος-Ολυμπιάδα Νεάπολης, CEV Challenge Cup Volleyball Γυναικών, Προημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 8HD

19:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

19:30 Αλ Οκχντούντ-Αλ Χιλάλ, Roshn Saudi League, 21η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD

21:30 ATP 250 Μονπελιέ, Κυρίως Ταμπλό, COSMOTE SPORT 6HD

22:00 Άκριγκτον-Σάλφορντ, Sky Bet EFL League Two, 31η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD & START