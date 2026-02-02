Γαλλία: Τρένα χωρίς παιδιά…

Έντονη δημόσια αντιπαράθεση έχει πυροδοτήσει στη Γαλλία η απόφαση της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας SNCF να εισαγάγει μια νέα premium κατηγορία θέσεων στα τρένα υψηλής ταχύτητας, από την οποία αποκλείονται τα παιδιά κάτω των 12 ετών.

Η πρωτοβουλία, που παρουσιάστηκε ως μέτρο ενίσχυσης της «ηρεμίας» και της «άνεσης» για τους επιβάτες, εξελίχθηκε γρήγορα σε ευρύτερη συζήτηση για τη θέση των παιδιών στον δημόσιο χώρο και τα όρια των ηλικιακών διακρίσεων.

Η επίμαχη κατηγορία, με την ονομασία Optimum Plus, απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες επιβάτες και εφαρμόζεται αρχικά στη γραμμή Παρίσι–Λυών, τον πιο πολυσύχναστο άξονα του γαλλικού σιδηροδρομικού δικτύου. Στην αρχική εμπορική της παρουσίαση, η SNCF ανέφερε ρητά ότι «για να διασφαλιστεί η μέγιστη άνεση, στον συγκεκριμένο χώρο δεν γίνονται δεκτά παιδιά», διατύπωση που προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις.

Μεταξύ άλλων, το podcast για την παιδική ηλικία «Les adultes de demain» κατήγγειλε ότι η δημόσια εταιρεία «ξεπερνά μια κόκκινη γραμμή», υιοθετώντας για πρώτη φορά στη χώρα μια λογική «no kids» στις δημόσιες μεταφορές. Υπό το βάρος της κατακραυγής, η SNCF προχώρησε αρχικά σε αλλαγή της διατύπωσης, διευκρινίζοντας ότι «ο ήσυχος αυτός χώρος είναι προσβάσιμος από 12 ετών», ενώ τα μικρότερα παιδιά «είναι ευπρόσδεκτα στο υπόλοιπο τρένο». Λίγο αργότερα, αφαιρέθηκε πλήρως από την ιστοσελίδα κάθε αναφορά σε ηλικιακούς περιορισμούς.

Ωστόσο, οι όροι πώλησης δεν μεταβλήθηκαν. Όπως επιβεβαίωσε η SNCF Voyages στην εφημερίδα Le Parisien, το εισιτήριο Optimum Plus εξακολουθεί να μην διατίθεται σε παιδιά κάτω των 12 ετών, γεγονός που διατήρησε ζωντανή την αντιπαράθεση.

Σφοδρή κριτική

Η ένταση των αντιδράσεων ανάγκασε την εταιρεία να λάβει δημόσια θέση. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, η διευθύντρια της προσφοράς TGV-Inoui, Γκαέλ Μπαμπό, επιχείρησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, τονίζοντας ότι «τα παιδιά δεν αποκλείονται από τα τρένα υψηλής ταχύτητας».

Όπως ανέφερε, η νέα κατηγορία Optimum απευθύνεται σε όσους αναζητούν αυξημένη άνεση και είναι προσβάσιμη από την ηλικία των 12 ετών, όπως ίσχυε και με την παλαιότερη Business Première. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά μόλις το 8% των δρομολογίων τις καθημερινές, ενώ το 92% των θέσεων παραμένει διαθέσιμο σε όλους τους επιβάτες, με πλήρη προσβασιμότητα τα Σαββατοκύριακα.

Παρά τις διευκρινίσεις, οι επικρίσεις συνεχίστηκαν. Η ύπατη επίτροπος για την Παιδική Ηλικία, Sarah el Haïry, χαρακτήρισε το μήνυμα που εκπέμπεται «σοκαριστικό», επισημαίνοντας ότι καλλιεργείται η αντίληψη πως «η άνεση των ενηλίκων προϋποθέτει την απουσία των παιδιών». Ταυτόχρονα, έθεσε το ερώτημα γιατί η ανάπτυξη μιας premium κατηγορίας δεν συνοδεύεται από αντίστοιχες επενδύσεις σε kids-friendly υποδομές, όπως βαγόνια με μεγαλύτερους διαδρόμους, χώρους παιχνιδιού και καλύτερες διευκολύνσεις για καρότσια και οικογενειακές αποσκευές.

Στο ίδιο πνεύμα, ο αναπληρωτής του Συνηγόρου του Πολίτη, Éric Delemer, προειδοποίησε για το «ανθρώπινο, ψυχολογικό και οικονομικό κόστος» που συνεπάγεται μια κοινωνία η οποία τείνει να στιγματίζει ολοένα και περισσότερο τους νέους.

Η υπόθεση απέκτησε γρήγορα και πολιτική διάσταση. Βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα άσκησαν κριτική στην πρωτοβουλία της SNCF. Η βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Sarah Legrain, μίλησε για «σοβαρή οπισθοδρόμηση στην ισότητα», ενώ ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, Bruno Retailleau, δήλωσε ότι «ο αποκλεισμός των παιδιών ισοδυναμεί με αποκλεισμό του μέλλοντος».

