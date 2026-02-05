Ο μαύρος γάτος του ΣΚΑΪ ξαναεισέβαλε στην πρωινή εκπομπή: «Έχουμε σήμερα επισκέψεις»

Μια απρόσμενη και άκρως χαριτωμένη στιγμή εκτυλίχθηκε στον «αέρα» της εκπομπής «Πρώτη Εικόνα» του ΣΚΑΙ, όταν ο γνωστός μαύρος γάτος του ΣΚΑΪ έκανε ξανά την εμφάνισή του στο στούντιο.

Ο τετράποδος «επισκέπτης», που έχει γράψει τη δική του μικρή τηλεοπτική ιστορία με τις guest εμφανίσεις του, εμφανίστηκε ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές, προκαλώντας χαμόγελα και αυθόρμητα σχόλια στον αέρα.

Ο μαύρος γάτος επέστρεψε και έκλεψε την παράσταση

Ο αγαπημένος γάτος του ΣΚΑΪ εμφανίστηκε ξανά στα στούντιο του καναλιού, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής «Πρώτη Εικόνα».

Χωρίς να δείχνει ίχνος άγχους από τις κάμερες, πέρασε ανάμεσα από τους παρουσιαστές Άκης Παυλόπουλος και Μάρω Καρούση, κλέβοντας για ακόμη μία φορά την προσοχή.

Τα αυθόρμητα σχόλια για τον γάτο στον αέρα

Η εμφάνιση του γάτου προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στον αέρα, με τον Άκη Παυλόπουλο να σχολιάζει με χιούμορ στην έναρξη της εκπομπής:

«Μισό λεπτό παιδιά, έχουμε κάτι θέματα». Την ίδια στιγμή, η Μάρω Καρούση απευθύνθηκε στον γάτο με τρυφερό τόνο, λέγοντας: «Γύρνα να πεις καλημέρα, γύρνα παιδί μου», δημιουργώντας μια από τις πιο αυθόρμητες και χαριτωμένες στιγμές της εκπομπής.

«Είναι το παιδί μας το όμορφο»

Η παρουσιάστρια συνέχισε σε ανάλαφρο ύφος, δίνοντας έναν ακόμη πιο οικογενειακό τόνο στη σκηνή: «Έχουμε σήμερα παιδιά επισκέψεις, το βλέπετε έτσι, είναι το παιδί μας το όμορφο, το οποίο άκουσε το τραγούδι και μεράκλωσε». Λίγο αργότερα, με χαμόγελο, οδήγησε τον γατούλη εκτός τηλεοπτικού πλάνου, με το στιγμιότυπο να γίνεται αμέσως viral στα social media.

Ο «σταρ» των στούντιο του ΣΚΑΪ

Ο μαύρος γάτος του ΣΚΑΪ δεν είναι άγνωστος στο τηλεοπτικό κοινό, καθώς έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν αρκετές απρόσμενες εμφανίσεις σε εκπομπές του σταθμού.

Κάθε φορά, ωστόσο, καταφέρνει να κλέβει την παράσταση, αποδεικνύοντας πως ορισμένες από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές στιγμές είναι εκείνες που δεν είναι καθόλου… σκηνοθετημένες.

