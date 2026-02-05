search
05.02.2026 16:36

Το 60ο Super Bowl ζωντανά στην COSMOTE TV

05.02.2026 16:36
COSMOTE-TV_Super-Bowl

Το 60ο Super Bowl, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στις ΗΠΑ, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο εκατομμύρια θεατές από όλο τον πλανήτη, έρχεται ζωντανά στην COSMOTE TV. Ο μεγάλος τελικός του πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL) με πρωταγωνιστές τους New England Patriots και τους Seattle Seahawks θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας 9/2 (01:30, COSMOTE SPORT 3HD & COSMOTE SPORT 4K), στο «Levi’s Stadium» της Καλιφόρνιας, ενώ το πολυαναμενόμενο halftime show θα αναλάβει o μεγάλος νικητής των φετινών βραβείων Grammy, Bad Bunny.

Οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί ξανά αντιμέτωπες στον τελικό του 2015, με τους New England Patriots να κατακτούν το τρόπαιο. Οι Patriots θα επιδιώξουν να πάρουν τη νίκη που θα τους οδηγήσει στην 7η κατάκτηση του Super Bowl, γεγονός που θα τους φέρει στην κορυφή της σχετικής λίστας, ξεπερνώντας τους Pittsburgh Steelers, με τους οποίους ισοβαθμούν. Από την άλλη, οι Seahawks θα διεκδικήσουν το 2ο τρόπαιο της ιστορίας τους. 

Οι τηλεθεατές της COSMOTE TV θα μπουν στο κλίμα της μεγάλης αναμέτρησης από τις 00:30 (COSMOTE SPORT 3HD & YouTube) μέσα από την εκπομπή «NFL Super Bowl LX Pregame» με τους Αντρέα Παλομπαρίνι και Μάνο Σπανόπουλο, η οποία θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις και το ρεπορτάζ από τα «στρατόπεδα» των δύο ομάδων.

